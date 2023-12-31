Шампанское может полностью исчезнуть через четверть века

В уходящем году производство вина уже сократилось до минимального уровня с 1961 года, согласно Международной организации виноградарства и виноделия. В 29 странах, ответственных за 90% мирового производства, урожай сократился на 10-30%. По прогнозам, объем производства напитка к концу 2023 года составит 244 млн гектолитров, что на 7% меньше, чем в предыдущем году.

К 2050 году может произойти полное исчезновение шампанского из-за вымирания винограда. Поэтому имеет смысл прикупить еще парочку бутылочек на будущее, ведь, как говорится, мало ли что может произойти.