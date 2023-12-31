Шампанское может полностью исчезнуть через четверть века

Все дело в особых сортах винограда, которые используют для создания этого игристого напитка.
Шардоне, пино менье и пино нуар – именно эти сорта винограда, согласно ученым, находятся на грани вымирания из-за изменения средней температуры в регионах, где расположены винодельни, специализирующиеся на производстве шампанского и игристых вин.
Уилл Клеттер, вице-президент по операциям и стратегии ClimateAi, отмечает: "Шампанскому необходимы теплые и солнечные дни для создания насыщенности, а также прохладные ночи для формирования кислотности, которая придает напитку характерный, освежающий вкус, который мы так ценим".
В уходящем году производство вина уже сократилось до минимального уровня с 1961 года, согласно Международной организации виноградарства и виноделия. В 29 странах, ответственных за 90% мирового производства, урожай сократился на 10-30%. По прогнозам, объем производства напитка к концу 2023 года составит 244 млн гектолитров, что на 7% меньше, чем в предыдущем году.
К 2050 году может произойти полное исчезновение шампанского из-за вымирания винограда. Поэтому имеет смысл прикупить еще парочку бутылочек на будущее, ведь, как говорится, мало ли что может произойти.
Один из вопросов, стоящих перед винодельческой промышленностью в настоящее время, состоит в том, готовы ли традиционные производители вина покинуть свои регионы и перейти на новые процессы виноделия.
Однако это и представляет сложность для регионов, таких как Бордо и Шампань во Франции, которые тесно связаны со своими территориями. По закону, чтобы считаться настоящим "шампанским", вино должно быть произведено именно в регионе Шампань. Именно поэтому в других странах подобные напитки называют "игристым вином".
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