Четвероногий рыцарь и исход странного, но справедливого поединка

История произошла во Франции в 1371 году. Служили при дворе короля Карла V два рыцаря – Обри де Мондидье и Ришар де Макер. Мужчины общались, даже приятельствовали. Но де Мондидье отличался воинскими талантами, был более успешен и пользовался благосклонностью самого короля. Де Макер завидовал везению приятеля. И однажды расправился с ним во время охоты в лесу Бонди. Зарыл тело под деревьями и забросал могилу листьями.

Единственным свидетелем злодеяния стал охотничий пёс Обри по кличке Брут. Собака вернулась к замку, и её приютил один из друзей погибшего. Она неоднократно пыталась привлечь внимание людей к лесу: лаяла, тащила за одежду, останавливалась и оглядывалась. Друзья, подозревавшие, что с исчезновением Обри не всё чисто, последовали за ней. И обнаружили могилу рыцаря.