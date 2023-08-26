Четвероногий рыцарь и исход странного, но справедливого поединка

Божий суд – это специфическая и пугающая система выявления виновного, которую практиковали в эпоху раннего Средневековья. Когда обычные методы не давали результата и не помогали доказать виновность или невиновность, судьи прибегали к испытанию водой, огнём, раскалённым железом и другим диким методикам.
Иногда они помогали. Иногда нет. Но этот случай Божьего суда стал беспрецедентным и в очередной раз доказал благородство животных и коварство людей.
История произошла во Франции в 1371 году. Служили при дворе короля Карла V два рыцаря – Обри де Мондидье и Ришар де Макер. Мужчины общались, даже приятельствовали. Но де Мондидье отличался воинскими талантами, был более успешен и пользовался благосклонностью самого короля. Де Макер завидовал везению приятеля. И однажды расправился с ним во время охоты в лесу Бонди. Зарыл тело под деревьями и забросал могилу листьями.
Единственным свидетелем злодеяния стал охотничий пёс Обри по кличке Брут. Собака вернулась к замку, и её приютил один из друзей погибшего. Она неоднократно пыталась привлечь внимание людей к лесу: лаяла, тащила за одежду, останавливалась и оглядывалась. Друзья, подозревавшие, что с исчезновением Обри не всё чисто, последовали за ней. И обнаружили могилу рыцаря.
На церемонии прощания с де Мондидье присутствовал сам король. Рядом с которым находился «безутешный» Ришар де Макер. Собака начала лаять на него, бросаться и пытаться укусить. Как бы ни отгоняли разъярённое животное, оно снова и снова возвращалось к своим попыткам.
Король задумался. И распорядился провести своего рода следственный эксперимент: выстроил несколько десятков рыцарей и велел выпустить Брута. Он проигнорировал всех и снова набросился на Ришара.
Тогда Карл и решил прибегнуть к Божьему суду. Собака и человек должны были сразиться на острове Лувье 8 октября 1381 года. Кажется, что у пса не было шансов, ведь против него выступил молодой, отлично подготовленный рыцарь, вооружённый дубиной для нападения и щитом для защиты. А псу предоставили только бочку без дна, чтобы находить внутри кратковременную передышку от ударов.
Но когда животное спустили с поводка, то оно набросилось на противника с такой яростью и агрессией, что придворные не могли сдержать изумлённого возгласа. Вскоре псу удалось подпрыгнуть и вцепиться Ришару в горло. Тот запросил пощады и признался в убийстве. По приказу короля убийцу повесили, а преданному Бруту посвятили каменное изображение. Гравюра верного защитника также украсила стену замка Монтаржи.
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