Какой странной фобией страдал знаменитый советский поэт Владимир Маяковский

Такая же болезнь есть и у экс-президента США Дональда Трампа.
Знакомые Маяковского не раз отмечали его патологическую брезгливость и боязнь подцепить инфекцию. Причина этого проста - когда Владимиру было 12 лет, его отец скончался от заражения крови.
Как вспоминала позже старшая сестра поэта:
В первых числах февраля отец получил назначение на должность кутаисского лесничего. Осуществлялась давняя мечта всей нашей семьи: жить вместе в городе. Но приготовляя к сдаче дела Багдадского лесничества, сшивая бумаги, он уколол палец иголкой и, не обратив на это внимание, уехал в лесничество. А рука разболелась, образовался нарыв.
Через несколько дней главе семейства стало худо и его привезли в больницу. К сожалению - слишком поздно, врачи уже ничем не могли помочь.
Отцу в то время было сорок девять лет, он был полон сил и энергии, ничем серьезным не болел. …Трагическая неожиданная смерть отца потрясла нас.
После этого у Маяковского и развилась мизофобия - страх заражения или загрязнения. Он никогда не брался голой рукой за дверные ручки, носил с собой небольшую мыльницу и намыливал руки после каждого рукопожатия. В нагрудном кармане у него лежал небольшой свёрток со столовыми приборами и он строго запрещал кому-либо отпивать из его бокала. Также он очень не любил ездить на общественном транспорте. Доходило до откровенного чудачества: когда Маяковский узнал, что этажом ниже живёт венеролог, то велел своей любовнице Натальи Брюханенко не прикасаться к перилам по всему подъезду. С этой фобией Владимир промучился до конца жизни.
Такая болезнь была не только у Маяковского. Ею страдал великий изобретатель Никола Тесла: если во время обеда в ресторане на стол садилась муха, он требовал немедленно заменить всю посуду и скатерть.
Мизофобией страдал Артур Шопенгауэр: он д ужаса боялся подхватить инфекцию и никогда лично не открывал конверты с письмами.
Отличился и Фридрих Ницше: если он и пожимал кому-то руку, то не снимал перчаток.
В мизофоба превратился первый миллиардер США Говард Хьюз. В молодости он был любимцем дам и желанным гостем на любом светском рауте, а в старости превратился в заросшего старика, сторонящегося людей. Он умер затворником, а его финансовую империю тут же растащили по кусочкам.
Из нынешних известных мизофобов можно выделить актрису Кэмерон Диаз.
И бывшего (а может и будущего), президента США Дональда Трампа.
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