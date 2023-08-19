FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7882 поста • 884 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Какой странной фобией страдал знаменитый советский поэт Владимир Маяковский

Какой странной фобией страдал знаменитый советский поэт Владимир Маяковский

Автор:
19 августа 2023 01:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владимир Маяковский   Дональд Трамп   болезнь   брезгливость   зараза   инфекция   мизофобия   поэт   страх   фобия   
1262
10

Такая же болезнь есть и у экс-президента США Дональда Трампа.

Знакомые Маяковского не раз отмечали его патологическую брезгливость и боязнь подцепить инфекцию. Причина этого проста - когда Владимиру было 12 лет, его отец скончался от заражения крови.

×
×

Как вспоминала позже старшая сестра поэта:

В первых числах февраля отец получил назначение на должность кутаисского лесничего. Осуществлялась давняя мечта всей нашей семьи: жить вместе в городе. Но приготовляя к сдаче дела Багдадского лесничества, сшивая бумаги, он уколол палец иголкой и, не обратив на это внимание, уехал в лесничество. А рука разболелась, образовался нарыв.

Через несколько дней главе семейства стало худо и его привезли в больницу. К сожалению - слишком поздно, врачи уже ничем не могли помочь.

Отцу в то время было сорок девять лет, он был полон сил и энергии, ничем серьезным не болел. …Трагическая неожиданная смерть отца потрясла нас.

После этого у Маяковского и развилась мизофобия - страх заражения или загрязнения. Он никогда не брался голой рукой за дверные ручки, носил с собой небольшую мыльницу и намыливал руки после каждого рукопожатия. В нагрудном кармане у него лежал небольшой свёрток со столовыми приборами и он строго запрещал кому-либо отпивать из его бокала. Также он очень не любил ездить на общественном транспорте. Доходило до откровенного чудачества:  когда Маяковский узнал, что этажом ниже живёт венеролог, то велел своей любовнице Натальи Брюханенко не прикасаться к перилам по всему подъезду. С этой фобией Владимир промучился до конца жизни.

Такая болезнь была не только у Маяковского. Ею страдал великий изобретатель Никола Тесла: если во время обеда в ресторане на стол садилась муха, он требовал немедленно заменить всю посуду и скатерть.

Мизофобией страдал Артур Шопенгауэр: он д ужаса боялся подхватить инфекцию и никогда лично не открывал конверты с письмами.

Отличился и Фридрих Ницше: если он и пожимал кому-то руку, то не снимал перчаток.

В мизофоба превратился первый миллиардер США Говард Хьюз. В молодости он был любимцем дам и желанным гостем на любом светском рауте, а в старости превратился в заросшего старика, сторонящегося людей. Он умер затворником, а его финансовую империю тут же растащили по кусочкам.

Из нынешних известных мизофобов можно выделить актрису Кэмерон Диаз.

И бывшего (а может и будущего), президента США Дональда Трампа.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Владимир Маяковский   Дональд Трамп   болезнь   брезгливость   зараза   инфекция   мизофобия   поэт   страх   фобия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Corvus Corax Час назад
А ипать всех баб без презерватива и хлоргексидина Маяковскому ничо не мешало... И групповуха с Лилей Брик его не беспокоила.. ага...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
а как он жопу себе вытирал ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly 45 минут назад
Глядя на лицо Маяковского, некоторые фобии можно было и придумать. Тихий сопящий класс, корпящий над очередным эссе, втаптывая шарик ручки в бумагу... Тучи за окном, наимерзейший ноябрьский снег и безумный взгляд поэта-экспрессиониста РСФСР над доской. Фантазии ссука море.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов Час назад
Есть, конечно. более мерзкие дела, чем копаться в чужом грязном белье гениев и значительных людей. Но... И такое ни чего., кроме омерзения не вызывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей Час назад
В 2020-м к ним присоединился почти весь мир
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29311



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в Подмосковье
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в...
Мужчине грозит тюрьма из-за того, что пытался защитить свой дом от вора-мигранта
Мужчине грозит тюрьма из-за того, что пытался защитить свой дом от вора-мигранта
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Лучшие инновационные проекты 2023 года. Итоги конкурса "Новатор Москвы"⁠⁠
Лучшие инновационные проекты 2023 года. Итоги конкурса "Новатор Москвы"⁠⁠
Появились характеристики Р-ФОН
Появились характеристики Р-ФОН
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Он пытался

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#в мире#авто аварии#Россия#фильм#истории#сарказм#позитив
#автомобили#Юмор#интересно#аварии#Китай#кино#животные#подборка#Москва#США
#автомир#интересное#Прикол#ДТП#Автовсячина#новости#забавно#история#картинки#факты
Появились характеристики Р-ФОН Появились характеристики Р-ФОН Самые странные и алогичные фобии Самые странные и алогичные фобии Если вы не сможете досмотреть эти фото, то у вас эскалафобия - боязнь эскалаторов! Если вы не сможете досмотреть эти фото, то у вас эскалафобия - боязнь эскалаторов! Психические расстройства, названные в честь известных личностей Психические расстройства, названные в честь известных личностей Эбола 2021: возвращение смертельной болезни Эбола 2021: возвращение смертельной болезни Серфер умер на Бали от странной инфекции, поразившей его шею Серфер умер на Бали от странной инфекции, поразившей его шею

На что жалуетесь?

Вернуться