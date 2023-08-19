Какой странной фобией страдал знаменитый советский поэт Владимир Маяковский

После этого у Маяковского и развилась мизофобия - страх заражения или загрязнения. Он никогда не брался голой рукой за дверные ручки, носил с собой небольшую мыльницу и намыливал руки после каждого рукопожатия. В нагрудном кармане у него лежал небольшой свёрток со столовыми приборами и он строго запрещал кому-либо отпивать из его бокала. Также он очень не любил ездить на общественном транспорте. Доходило до откровенного чудачества: когда Маяковский узнал, что этажом ниже живёт венеролог, то велел своей любовнице Натальи Брюханенко не прикасаться к перилам по всему подъезду. С этой фобией Владимир промучился до конца жизни.