Говард Хьюз: жизнь миллиардера, кинопродюсера, авиатора и психа

Он построил огромную финансовую империю, а потом “подъехал” и всё потерял.
Говард появился на свет в 1905 году. Его отец владел бизнесом по производству станков и оборудования для бурильных работ, мать руководила многочисленной прислугой в их семейном особняке.
С самого рождения Гвард постоянно болел, а чрезмерно любящая его мама, ограждала хилого паренька от сверстников - всё боялась, что он подхватит от них какую-нибудь заразу. Это фобия бактерий и контакта с другими людьми сформировалась у парня уже тогда, но в полную силу заработала лишь в преклонном возрасте.
Друзей у маленького Хьюза не было, поэтому он много читал и увлекался науками. Особенно ему нравились физика и всё, что связано с техникой. А для развлечения, мальчик занимался фотографией. Говард рос сообразительным и руки у него росли откуда следует - к 12 годам он уже сам собрал велосипед с мотором.
К тому времени он уже окреп и вылез из-под маминой юбки, так что его решили отправить в школу Фессенден, позже перевели в учебное заведение Тетчер. Но там он сосредоточился только на изучении технических дисциплин, ещё и увлёкся гольфом.
Когда Говарду было 17 лет, скончалась его мать. А через пару лет - умер и отец. Так юноша стал наследником состояния в 2 миллиона долларов. По нынешним временам - это состояние в $600-700 миллионов.
Говард получил наследство и стал думать, чем заниматься дальше. В первую очередь, он нацелился на кино - в Голливуде работал его дядя, так что это направление стоило попробовать. И Говард покупает киностудию.
Его первый фильм на экраны не вышел - Хьюза не устроило качество картины. Второй проект уже крутили в кинотеатрах, а третий фильм принёс “Оскар” за режиссуру. Через год, неукротимый миллионер снимает фильм о лётчиках Первой мировой, ему так понравилась эта работа, что он получил лётную лицензию и основал компанию “Hughes Aircraft” - производство военных самолётов.
В 1935 году выпустили первый сверхскоростной самолёт и с Хьюзом заключило контракт министерство обороны США. Для него он делал перехватчики “D-2” и тяжёлые бомбардировщики. Позже, уже по гражданским контрактам, производил пассажирские авиалайнеры. Отцовский бизнес бурильного оборудования Говард тоже не забывал и он процветал. К 1939 году состояние Хьюза перевалило за 60 миллионов долларов.
В 1943 году Говард лично испытывал новый самолёт и попал в авиакатастрофу. Выжил, но долго лечился. Через пару лет снова сел за штурвал и опять разбился. На этот раз восстановление было ещё более продолжительным и Говард пристрастился к наркотикам. Психические отклонения пошли уже тогда, но это не помешало Хьюзу в 1946 году стать богачом с капиталом в $500 миллионов.
В последующие годы поведение Хьюза становится всё более странным, он часто уединяется, балуется веществами и никого не хочет видеть. В конце концов он продаёт акции своих компаний и становится первым в истории долларовым миллиардером. Да, говорят, что первыми были нефтяники, но только неофициально. А Говард стал первым официально признанным богачом и миллиардером.
В 1960-х Хьюз скупил чуть не половину казино и отелей в Лас-Вегасе. Сам в это время сидел взаперти в своём особняке и всеми делами руководил по телефону. У него в полной мере проявились психические отклонения: он боялся микробов и запрещал всем к нему приближаться. Ни с кем не общался “вживую”, только через дверь или по телефону. Оброс, отрастил бороду, начал редко мыться и стал походить на бомжа.
Когда решил, что в крупных городах слишком много микробов, вместе с кучкой верных слуг отправился на Багамские острова. Там у него ухудшилось здоровье, но врачей к себе не подпускал и лишь налёг на вещества.
А когда ему стало совсем плохо и Говарда всё-таки доставили в больницу - было уже поздно. При росте 187 см, он весил 42 килограмма, весь зарос седыми патлами и жутко вонял. Вскоре он умер в возрасте 70 лет.
А его состояние поделили между собой многочисленные прихлебатели, их насчитывалось более тысячи человек. И от великой бизнес-империи не осталось и следа.
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