Говард Хьюз: жизнь миллиардера, кинопродюсера, авиатора и психа

Говард появился на свет в 1905 году. Его отец владел бизнесом по производству станков и оборудования для бурильных работ, мать руководила многочисленной прислугой в их семейном особняке.

С самого рождения Гвард постоянно болел, а чрезмерно любящая его мама, ограждала хилого паренька от сверстников - всё боялась, что он подхватит от них какую-нибудь заразу. Это фобия бактерий и контакта с другими людьми сформировалась у парня уже тогда, но в полную силу заработала лишь в преклонном возрасте.

Друзей у маленького Хьюза не было, поэтому он много читал и увлекался науками. Особенно ему нравились физика и всё, что связано с техникой. А для развлечения, мальчик занимался фотографией. Говард рос сообразительным и руки у него росли откуда следует - к 12 годам он уже сам собрал велосипед с мотором.