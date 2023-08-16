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В одной из квартир Санкт-Петербурга девушка сидела на унитазе и внезапно почувствовала, что внизу кто-то скребётся, оказалось — это крыса.
Она позвала отца, а что было дальше с крысой неизвестно, но вряд ли они взяли её себе.
Вообще, судя по посту отца в соцсетях, крысы являются большой проблемой в их доме...
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Идиотский заголовок...
Крыса выскочила из унитаза, когда на нём сидела девушка...
переводится примерно так - сами поймали крысу, кинули в унитаз, сочинили ох*уительную историю, сняли видосик
з.ы. кто не согласен, предлагайте свои варианты попадания крысы в канализацию
я спросил как она туда попала и зачем, с учетом советско\российской системы канализации
А то крыски - они такие, они и цапнуть могут. Причем этот пасюк довольно таки крупненький...
Это какую же жопу нужно иметь!!!!
Или она присела только на унитаз?
Два поста на ОДНУ тему за 10 минут?
Американка была в шоке, когда зашла в ванную и увидела, как плетевидный полоз вылез из унитаза и решил обследовать окрестности.
Вот и тащит на сайт свои интересы.
Спасибки за инфу, бро.
По шпале нам обоим вкатало.