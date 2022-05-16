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Если вы не сможете досмотреть эти фото, то у вас эскалафобия - боязнь эскалаторов!

Если вы не сможете досмотреть эти фото, то у вас эскалафобия - боязнь эскалаторов!

Автор:
16 мая 2022 09:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Эскалатор   боязнь   боязнь эскалаторов   подборка   страх   фобия   фото   
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От боязни эскалаторов страдает множество людей по всему миру. Будьте осторожны! После просмотра этих фото она может появиться, даже если ее и не было...


1. Кошмар всех эскалафобов

×
×

2. А что случилось с пальцами владельца кед?!

3. Не знали, что эскалатор на такое способен?

4. 

5. Что же ты делал, чувак?

6. И снова кеды... Выходит, это самая опасная обувь для езды на эскалаторе?!

7. И еще шлепанцы...

8. Хочется верить, что обошлось без травм...

9. Надкусил немного :)

10. Что тут происходило?

11. Поприветствуйте, это снова Он! Товарищ Кед!

12. Хотите шнурки с бахромой? Просто прокатитесь на эскалаторе

13. О черт... Лучше бы я этого не видел...

14. Пожевал и выплюнул

15. Еще один кошмар эскалафоба...

Источник:

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Метки: Эскалатор   боязнь   боязнь эскалаторов   подборка   страх   фобия   фото   
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