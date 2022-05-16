Если вы не сможете досмотреть эти фото, то у вас эскалафобия - боязнь эскалаторов!

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От боязни эскалаторов страдает множество людей по всему миру. Будьте осторожны! После просмотра этих фото она может появиться, даже если ее и не было...
1. Кошмар всех эскалафобов
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2. А что случилось с пальцами владельца кед?!
3. Не знали, что эскалатор на такое способен?
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5. Что же ты делал, чувак?
6. И снова кеды... Выходит, это самая опасная обувь для езды на эскалаторе?!
7. И еще шлепанцы...
8. Хочется верить, что обошлось без травм...
9. Надкусил немного :)
10. Что тут происходило?
11. Поприветствуйте, это снова Он! Товарищ Кед!
12. Хотите шнурки с бахромой? Просто прокатитесь на эскалаторе
13. О черт... Лучше бы я этого не видел...
14. Пожевал и выплюнул
15. Еще один кошмар эскалафоба...
Источник:
АНТИФИШКИ
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