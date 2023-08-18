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Жуткие куклы, которые выглядят так, будто они одержимы силами зла

Жуткие куклы, которые выглядят так, будто они одержимы силами зла

Автор:
18 августа 2023 11:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кукла   в мире   жуткие куклы   забавно   силы зла   страх   ужас   фото   
1093
18

Мы привыкли ассоциировать кукол с чем-то красивым и безобидным, как и другие детские игрушки. Однако многочисленные фильмы ужасов доказывают, что эти фальшивые имитации людей, созданные для развлечения, могут быть чем-то по-настоящему ужасающим и диким.

Герои нашей сегодняшней подборки поделились случаями, когда они находили жутких кукол, которые легко стали бы антагонистами хорроров.


Длинноносое создание из комиссионного магазина

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Кукла с усами и волосами на груди из местного секонд-хенда


Пугающий реализм

Похожа на старушку, запертую в теле маленькой девочки. Ужасающе.


Куколка откуда-то из преисподней

Она определенно двигается по ночам. Я уверен.


Эффект зловещей долины выглядит именно так


Не смотрите в его глаза слишком долго

Если ты долго смотришь в пустоту, пустота посмотрит на тебя в ответ.


Милая парочка из комиссионки

Интересно, смог ли кто-то освободить проклятые души, заточённые в этих куклах?


Нашла этого парня на маркетплейсе


Всё бы хорошо, но эти глаза…

Внезапно мне захотелось помолиться…


Кукла, которую мой предок сделал в 1800-х годах

Моя бабушка делала кукол. Никто из нас, внуков, не забрал ни одной её куклы после её смерти, потому что они были жутко реалистичными. Я любил бабушку, но мне не нужны ночные кошмары.


Кукла в подвале моей бабушки

Потыкай в неё иголкой и посмотри, не закричит ли кто-нибудь рядом.


Смотрит в душу

Младенец-единорог

Гибрид человека и оленя

Это Эбигейл. Всё говорят, что она одержима привидениями, но это неправда

Обитательница антикварного магазина

Вязаный малыш

Источник:

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Метки: Кукла   в мире   жуткие куклы   забавно   силы зла   страх   ужас   фото   
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4  комментария
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2k
Fiverknot Час назад
Кукла с усами и волосатой грудью это попытка сделать себе композитора Игоря Николаева)
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11k
Кот Бегемот 46 минут назад
Некоторые "милые и затейливые бабульки" (и не только...) предпочитают нескучно играть вот именно с такими куколками, мать их ..!


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92k
sapér Vodička 54 минуты назад
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24k
sssss3 2 часа назад
больная нация.....прям на всю голову болезная....
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