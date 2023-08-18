Жуткие куклы, которые выглядят так, будто они одержимы силами зла

Мы привыкли ассоциировать кукол с чем-то красивым и безобидным, как и другие детские игрушки. Однако многочисленные фильмы ужасов доказывают, что эти фальшивые имитации людей, созданные для развлечения, могут быть чем-то по-настоящему ужасающим и диким.
Герои нашей сегодняшней подборки поделились случаями, когда они находили жутких кукол, которые легко стали бы антагонистами хорроров.
Длинноносое создание из комиссионного магазина
Кукла с усами и волосами на груди из местного секонд-хенда
Пугающий реализм
Похожа на старушку, запертую в теле маленькой девочки. Ужасающе.
Куколка откуда-то из преисподней
Она определенно двигается по ночам. Я уверен.
Эффект зловещей долины выглядит именно так
Не смотрите в его глаза слишком долго
Если ты долго смотришь в пустоту, пустота посмотрит на тебя в ответ.
Милая парочка из комиссионки
Интересно, смог ли кто-то освободить проклятые души, заточённые в этих куклах?
Нашла этого парня на маркетплейсе
Всё бы хорошо, но эти глаза…
Внезапно мне захотелось помолиться…
Кукла, которую мой предок сделал в 1800-х годах
Моя бабушка делала кукол. Никто из нас, внуков, не забрал ни одной её куклы после её смерти, потому что они были жутко реалистичными. Я любил бабушку, но мне не нужны ночные кошмары.
Кукла в подвале моей бабушки
Потыкай в неё иголкой и посмотри, не закричит ли кто-нибудь рядом.
Смотрит в душу
Младенец-единорог
Гибрид человека и оленя
Это Эбигейл. Всё говорят, что она одержима привидениями, но это неправда
Обитательница антикварного магазина
Вязаный малыш
Источник:
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