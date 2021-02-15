Эбола 2021: возвращение смертельной болезни

Симптомы заболевания также страшны, как и во время прошлой вспышки болезни в стране в 2014-2016 годах: лихорадка, диарея, рвота и кровотечение. Тогда в Гвинее скончалось более 11 тыс человек из 28 тыс заболевших.



Кстати, в Конго в феврале уже заявили о 4 случаях заражения и о двух смертях от Эбола.