Эбола 2021: возвращение смертельной болезни

Правительство Гвинеи официально заявило о новой вспышке лихорадки Эбола.
Первой жертвой смертельной болезни в 2021 году в стране стала медсестра, которая скончалась 28 января и была похоронена 1 февраля. После похорон у 7 человек, присутствовавших на мероприятии, обнаружили симптомы болезни. Трое заражённых уже скончались.
Один из заболевших живёт в столице страны. Правительство заявило, что изолировало всех заражённых, открыло новый лечебный центр и ускорило закупку вакцин от Эбола у ВОЗ.
Один из заболевших живёт в столице страны. Правительство заявило, что изолировало всех заражённых, открыло новый лечебный центр и ускорило закупку вакцин от Эбола у ВОЗ.
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Симптомы заболевания также страшны, как и во время прошлой вспышки болезни в стране в 2014-2016 годах: лихорадка, диарея, рвота и кровотечение. Тогда в Гвинее скончалось более 11 тыс человек из 28 тыс заболевших.
Кстати, в Конго в феврале уже заявили о 4 случаях заражения и о двух смертях от Эбола.
Кстати, в Конго в феврале уже заявили о 4 случаях заражения и о двух смертях от Эбола.
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