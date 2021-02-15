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Эбола 2021: возвращение смертельной болезни

Эбола 2021: возвращение смертельной болезни (3 фото)

Автор:
15 февраля 2021 09:22
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гвинея   болезнь   заражение   конго   медицина   страх   эбола   
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Правительство Гвинеи официально заявило о новой вспышке лихорадки Эбола.
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Метки: Гвинея   болезнь   заражение   конго   медицина   страх   эбола   
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7  комментариев
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17k
Ватаку Накомоде Час назад
Да вроде там вечно ей периодически кто-то болеет
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ПаганецЪ 11 минут назад
Эй, кто радовался, что 2020 закончился?
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1k
teleuser 15 минут назад
здравствуй 2021... мы еще 2020 не переварили.
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aleksei 22 минуты назад
Не дай Бог мутирует и станет воздушно-капельным передоваться, тогда точно всем кранты
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10k
Евгений 47 минут назад
Мало кто знает, что есть две эболы. Одна очень смертоносная, но передаётся только через контакт с больным. Вторая - переносится относительно легко, но может передаваться воздушно-капельным путём. Не дай бог они перевяжутся между собой.
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10k
Великий Кормчий 54 минуты назад
Смех смехом, но если эта зараза выйдет за пределы Гвинеи, то ковид по сравнению с ней, детским насморком покажется.
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67k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Автор поста Великий Кормчий 46 минут назад
Да, вообще не смешно. Хорошо, что у африканцев нет возможности путешествовать по миру, как у китайцев.
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