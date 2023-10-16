71-летний девственник так боится женщин, что забаррикадировался в доме 55 лет назад

Соседка сказала, что с самого детства Нзамвита практически не выходит из дома. Но, несмотря на его фобию, местные женщины помогают ему выжить.

Она пояснила: "Странно, но именно мы, женщины, приносим ему еду и некоторые необходимые вещи. Когда пытаемся помочь ему, он не хочет, чтобы мы приближались или разговаривали с ним. Мы бросаем вещи на его участок, а потом он выходит и забирает их. Он не позволяет нам подходить к нему близко, но все же берет то, что мы предлагаем".