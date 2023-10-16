71-летний девственник так боится женщин, что забаррикадировался в доме 55 лет назад

В 16 лет Каллитксе Нзамвита из Руанды заперся в своем доме, чтобы избежать женского общества. Более того, он построил вокруг своего жилища 4,5-метровый забор.
"Причина, по которой я заперся и обнес свой дом забором, заключается в том, что я не хочу, чтобы женщины приближались ко мне", - пояснил Каллитксе. Он также рассказал, что представители противоположного пола вселяют в него дикий ужас.
Соседка сказала, что с самого детства Нзамвита практически не выходит из дома. Но, несмотря на его фобию, местные женщины помогают ему выжить.
Она пояснила: "Странно, но именно мы, женщины, приносим ему еду и некоторые необходимые вещи. Когда пытаемся помочь ему, он не хочет, чтобы мы приближались или разговаривали с ним. Мы бросаем вещи на его участок, а потом он выходит и забирает их. Он не позволяет нам подходить к нему близко, но все же берет то, что мы предлагаем".
Местные жители рассказали, что каждый раз, когда закоренелый холостяк видит женщину, он бежит в свое жилище и запирается. Вероятно, мужчина страдает психическим заболеванием, называемым гинофобией - иррациональным страхом перед женщинами.
Симптомы гинофобии включают в себя непреодолимый страх перед женщинами, который может быть вызван даже мыслью о них. Это состояние сопровождается тревогой, паникой. Больные могут испытывать чувство стеснения в груди, обильное потоотделение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Среди других симптомов - расстройство желудка и предобморочное состояние.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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