Серфер умер на Бали от странной инфекции, поразившей его шею

41-летний австралиец Брэд Мастерс был профессиональным фотографом и серфингистом. Несколько лет назад он переехал на Бали, где жил с подругой и своим сыном. Еще в начале декабря Брэд находился в прекрасной форме, весил 90 кг и занимался спортом. Но ближе к Рождеству заболел: у него серьезно распух лимфоузел под нижней челюстью - да так, что толщина шеи превысила размер головы.

0 За несколько недель до этого Брэд Мастерс принимал антибиотики от пневмонии. Пневмония в результате поутихла, но распух лимфоузел, и после этого мужчина загремел в больницу.

0 Источник: Всего за полтора месяца Брэд из здоровяка превратился практически в скелет: он перенес две операции и потерял 32 килограмма, находясь в искусственной коме на аппарате ИВЛ.

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0 Источник: И врачи, и больной изо всех сил пытались бороться с загадочным заболеванием, но оно оказалось сильнее. Две операции не помогли, и решено было провести третью.

0 Источник: Однако к этому моменту пациент уже так ослабел, что после операции инфекция перешла с горла на легкие и у него снова началась пневмония.

0 Источник: С дополнительной напастью справиться уже не получилось. 7 февраля мужчина скончался в больнице.

0 Источник: Брэд Мастерс был известным фотографом-серфингистом и имел множество международных публикаций. Любитель острых ощущений был известен тем, что путешествовал по миру в поисках лучших волн и фотографировал лучших в мире серфингистов - например, одиннадцатикратного чемпиона мира Келли Слейтера и трехкратного чемпиона мира Мика Фэннинга. Слейтер и Фэннинг почтили память фотографа и выразили соболезнования его семье.

Брэд Мастерс и его подруга, Триш Кинкейд, с которой он жил на Бали 0 Источник:

Триш работает на Бали учителем гимнастики 0 Источник:

До того, как его поразила инфекция, Брэд был здоровым и спортивным мужчиной 0 Источник: