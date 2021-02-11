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Серфер умер на Бали от странной инфекции, поразившей его шею

Серфер умер на Бали от странной инфекции, поразившей его шею (10 фото)

Автор:
11 февраля 2021 15:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бали   болезнь   горло   инфекция   пневмония   серфер   странное заболевание   фотограф   
794
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41-летний австралиец Брэд Мастерс был профессиональным фотографом и серфингистом. Несколько лет назад он переехал на Бали, где жил с подругой и своим сыном. Еще в начале декабря Брэд находился в прекрасной форме, весил 90 кг и занимался спортом. Но ближе к Рождеству заболел: у него серьезно распух лимфоузел под нижней челюстью - да так, что толщина шеи превысила размер головы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бали   болезнь   горло   инфекция   пневмония   серфер   странное заболевание   фотограф   
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7  комментариев
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17k
Andrey Час назад
Бухал бы как все нормальные мужики, жил бы долго и счастливо...
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Остап Ива́нович. 10 минут назад
В экзотических странах - экзотические болезни.
Дальний родственник ездил на Шри Ланку подхватил какую то дрянь..
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patrik1313 11 минут назад
Ну накаченный не значит здоровый. Видео, что масса сухая, жира мало. Обычно это фарма. А она влияет на здоровье.
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2k
Владимир Полчаса назад
это-лимфоденит...у меня такое было..лежал в больнице 10 месяцев....потеря веса до 45 кг...ничего не хочется-только спать целыми сутками...даже есть не хочется...тоже перешло на легкие...антибиотики(таблетки)и уколы в течение всех 10 месяцев...только это и помогло
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