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Самые странные и алогичные фобии

Самые странные и алогичные фобии

Автор:
08 июля 2022 13:03
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: боязнь   организм   ощущение   паника   страх   фобия   чувство   
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Страх свойственен каждому человеку. Ничего не боятся только безумцы.

Но если одни боятся очевидных и пугающих вещей – смерти, болезни, фильмов ужасов или лающих собак, то других могут вводить в состояние паники  безобидные предметы. Типа пуговицы или определенной цифры.


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Поразительно, но боязнью пуговиц страдает примерно 1 человек на 75 тысяч. Кто-то нервничает при виде любых, другие боятся только изделий с четырьмя дырочками,  третьи трясутся даже при звуке этого слова.

Кумпунофобы не включают в гардероб одежду с такими застежками и не лучатся от счастья, когда видят пуговицы на окружающих. Но в большинстве своем это не страх как, к примеру, в случае с насекомыми, а брезгливость или  отвращение.


Зеркало – обычный предмет, который люди используют по несколько раз в день. Но только не спектрофобы: любые зеркальные поверхности для них ужасны, ведь они показывают отражение. Подобная фобия была у Александра Суворова, а из современных знаменитостей спектрофобией страдает актриса Памела Андерсон.


Птицы – существа прекрасные. По крайней мере, издали точно. Конечно, какая-нибудь мамаша-наседка может клюнуть при приближении к ее цыплятам. А гусь – злобно зашипеть и ущипнуть. Но для орнитофобов даже обычный воробей на ветке или канарейка в клетке – сущее зло. Такая фобия у известной актрисы Скарлетт Йоханссон, которую до полусмерти напугали павлины на съемочной площадке. По ее признанию, аналогичная фобия была у ее родного дяди. Так что не исключено, что она передается по наследству.


Боязнь красивых женщин может развиться у мужчины вследствие психологической травмы, полученной в детском возрасте. Проявляется вполне реальными симптомами, среди которых головокружение, потливость, учащение сердцебиения и не только. Аналогичной фобией страдал великий живописец Михаил Врубель, переживший в юном возрасте любовную трагедию. Но боролся он с этим вполне прозаично – путем посещения публичных домов.


Мастер жутких историй Альфред Хичкок, кажется, ничего не боялся. Но нет: король атмосферных ужасов страдал разными фобиями, но самой ярко выраженной среди них была боязнь яиц. Он никогда не употреблял в пищу этот полезный продукт, а, по собственному признанию, не видел в жизни ничего более омерзительного, чем вид растекающейся густой жидкости из желтка, который проткнули иглой.

Это паническая боязнь прикосновений. Она очень осложняет жизнь в социуме, мешает карьере и личной жизни. Поездка в общественном транспорте, рукопожатие, поцелуй для гаптофобов равносильны пытке.


Боязнь подавиться при глотании. Физиологических отклонений у таких людей нет. Но при этом они дико боятся подавиться и задохнуться во время приема пищи. Поэтому долго и тщательно пережевывают еду, выбирают жидкие блюда или  даже вообще отказываются от питания. Что приводит к расстройству пищевого поведения, истощению, обморокам и даже анорексии.

Причины фобий могут быть самыми разными – генетическими, психологическими, биологическими, физиологическими, социальными. И такие состояния без должной корректировки очень осложняют жизнь.

А с какими странными фобиями доводилось сталкиваться вам?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: боязнь   организм   ощущение   паника   страх   фобия   чувство   
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12  комментариев
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25k
Ego sum qui sum 36 минут назад
все больше молодежи страдает работофобией, которая, тем не менее, сочетается с деньгофилией...пора тоже вносить в реестр серьезных заболеваний
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160
Ame onna 19 минут назад
У меня высотофобия и кладбищефобия. Причем на столько,что на кладбище я не пойду,даже когда сама умру.
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8k
Б.Касторский 38 минут назад
У меня знакомый панически боится заболеть. Во время пандемии не выходил даже из дома. И самое удивительное, что по настоящее время ходит в перчатках и маске. Ни с кем не здоровается за руку и держит дистанцию.
Но виной тому ТВ, которое раздуло до состояния истерии.
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46k
dima423 41 минуту назад
а я ничего не боюсь)
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2k
Nyash 41 минуту назад
афигеть. оказывается у моей фобии есть название. кампутофобия. я такое даже не запомню. Я то думал я единственный в мире кто боится пуговиц.
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549
HalloFreeSpace 47 минут назад
я птиц побаиваюсь ...
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160
Ame onna Ego sum qui sum 19 минут назад
Они могут уклюнуть?
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Ame onna HalloFreeSpace 16 минут назад
Да-а?... А жареных если?... Мне кажется,не будете побаиваться,если у себя в тарелке?...)))
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