Самые странные и алогичные фобии

Поразительно, но боязнью пуговиц страдает примерно 1 человек на 75 тысяч. Кто-то нервничает при виде любых, другие боятся только изделий с четырьмя дырочками, третьи трясутся даже при звуке этого слова.

Кумпунофобы не включают в гардероб одежду с такими застежками и не лучатся от счастья, когда видят пуговицы на окружающих. Но в большинстве своем это не страх как, к примеру, в случае с насекомыми, а брезгливость или отвращение.