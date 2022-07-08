Самые странные и алогичные фобии

Страх свойственен каждому человеку. Ничего не боятся только безумцы.
Но если одни боятся очевидных и пугающих вещей – смерти, болезни, фильмов ужасов или лающих собак, то других могут вводить в состояние паники безобидные предметы. Типа пуговицы или определенной цифры.
Поразительно, но боязнью пуговиц страдает примерно 1 человек на 75 тысяч. Кто-то нервничает при виде любых, другие боятся только изделий с четырьмя дырочками, третьи трясутся даже при звуке этого слова.
Кумпунофобы не включают в гардероб одежду с такими застежками и не лучатся от счастья, когда видят пуговицы на окружающих. Но в большинстве своем это не страх как, к примеру, в случае с насекомыми, а брезгливость или отвращение.
Зеркало – обычный предмет, который люди используют по несколько раз в день. Но только не спектрофобы: любые зеркальные поверхности для них ужасны, ведь они показывают отражение. Подобная фобия была у Александра Суворова, а из современных знаменитостей спектрофобией страдает актриса Памела Андерсон.
Птицы – существа прекрасные. По крайней мере, издали точно. Конечно, какая-нибудь мамаша-наседка может клюнуть при приближении к ее цыплятам. А гусь – злобно зашипеть и ущипнуть. Но для орнитофобов даже обычный воробей на ветке или канарейка в клетке – сущее зло. Такая фобия у известной актрисы Скарлетт Йоханссон, которую до полусмерти напугали павлины на съемочной площадке. По ее признанию, аналогичная фобия была у ее родного дяди. Так что не исключено, что она передается по наследству.
Боязнь красивых женщин может развиться у мужчины вследствие психологической травмы, полученной в детском возрасте. Проявляется вполне реальными симптомами, среди которых головокружение, потливость, учащение сердцебиения и не только. Аналогичной фобией страдал великий живописец Михаил Врубель, переживший в юном возрасте любовную трагедию. Но боролся он с этим вполне прозаично – путем посещения публичных домов.
Мастер жутких историй Альфред Хичкок, кажется, ничего не боялся. Но нет: король атмосферных ужасов страдал разными фобиями, но самой ярко выраженной среди них была боязнь яиц. Он никогда не употреблял в пищу этот полезный продукт, а, по собственному признанию, не видел в жизни ничего более омерзительного, чем вид растекающейся густой жидкости из желтка, который проткнули иглой.
Это паническая боязнь прикосновений. Она очень осложняет жизнь в социуме, мешает карьере и личной жизни. Поездка в общественном транспорте, рукопожатие, поцелуй для гаптофобов равносильны пытке.
Боязнь подавиться при глотании. Физиологических отклонений у таких людей нет. Но при этом они дико боятся подавиться и задохнуться во время приема пищи. Поэтому долго и тщательно пережевывают еду, выбирают жидкие блюда или даже вообще отказываются от питания. Что приводит к расстройству пищевого поведения, истощению, обморокам и даже анорексии.
Причины фобий могут быть самыми разными – генетическими, психологическими, биологическими, физиологическими, социальными. И такие состояния без должной корректировки очень осложняют жизнь.
А с какими странными фобиями доводилось сталкиваться вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
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