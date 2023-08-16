Историк обнаружил захоронение тамплиеров в Стаффордшире

Церковь Святой Марии может являться одной из важнейших церквей тамплиеров, поскольку она связана с "величайшим рыцарем Англии" - Уильямом Маршалом. 1-й граф Пембрук, маршал королевского двора, юстициарий Англии стал прообразом Ланселота в легендах о короле Артуре.

Маршал умер в возрасте 73 лет в 1219 году и был похоронен в лондонской церкви Темпл после того, как на смертном одре его посвятили в рыцари ордена тамплиеров.

В церкви Святой Марии на витражах изображено множество гербов, включая тот, что принадлежал Хью Мортимеру из Челмарша, женившемуся на внучке Маршала. Других объяснений, почему в деревенской церкви покоятся тамплиеры, нет.