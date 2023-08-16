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Историк обнаружил захоронение тамплиеров в Стаффордшире

Историк обнаружил захоронение тамплиеров в Стаффордшире

Автор:
16 августа 2023 11:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Великобритания   захоронение   история   могила   рыцарь   тамплиер   
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Историк Эдвард Спенсер Диас обнаружил восемь могил тамплиеров в церкви Святой Марии в Энвилле, графство Стаффордшир. Духовно-рыцарский орден, основанный в XII веке, считался одной из самых могущественных и богатых религиозных организаций Средневековья.

Эдвард Спенсер Диас сделал открытие в стиле романа "Код да Винчи" Дэна Брауна. В одноименном фильме, с Томом Хэнксом в главной роли, профессор Роберт Лэнгдон в поисках сокровищ рыцарей-тамплиеров спускается под Росслинскую часовню в Шотландии.

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Церковь Святой Марии может являться одной из важнейших церквей тамплиеров, поскольку она связана с "величайшим рыцарем Англии" - Уильямом Маршалом. 1-й граф Пембрук, маршал королевского двора, юстициарий Англии стал прообразом Ланселота в легендах о короле Артуре.

Маршал умер в возрасте 73 лет в 1219 году и был похоронен в лондонской церкви Темпл после того, как на смертном одре его посвятили в рыцари ордена тамплиеров.

В церкви Святой Марии на витражах изображено множество гербов, включая тот, что принадлежал Хью Мортимеру из Челмарша, женившемуся на внучке Маршала. Других объяснений, почему в деревенской церкви покоятся тамплиеры, нет.

Церковь на окраине Блэк Кантри была построена в начале XII века, когда тамплиеры создавали прецептории (разновидность монастырей) по всей Британии.

На всех могилах изображен тамплиерский крест - прямой равносторонний крест с расширяющимися концами. На одной из плит также имеется иерусалимский крест, что позволяет предположить, что рыцарь был одновременно тамплиером и крестоносцем.

Первоначально целью Ордена была защита пилигримов в их паломничестве к святым местам. В 1129 году тамплиеры были официально признаны Папой Римским.

Историк узнал, что церковь Святой Марии была построена Роджером де Бермингемом - священником, семья которого владела всеми землями Энвилла, включая Морф - средневековый королевский лес в соседнем Шропшире.

"Несмотря на отсутствие записей, понятно, что семья де Бермингем построила церковь на средства тамплиеров", - уверен Диас.

Историк получил разрешение заглянуть в крипту под церковью. Однако в ходе осмотра помещения не было обнаружено никаких дополнительных свидетельств.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   захоронение   история   могила   рыцарь   тамплиер   
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