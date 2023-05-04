10 артефактов, которые Британия отказывается возвращать на родину

Бронзовые скульптуры, привезенные из Бенинского царства, когда-то существовавшего на территории современной Нигерии, до сих пор сияют в Британском музее, несмотря на жестокость, которую проявили британцы, чтобы добыть их. Изделия из бронзы, изготовленные в 1200-х годах, попали в Англию в ходе похода 1897 года. Бенин восстал против своих британских правителей, и на подавление сопротивления отправили войска. В результате город был разграблен, а Бенинское царство пало. Древние бронзовые скульптуры, которых в общей сложности оказалось более 200, теперь обитают в Британском музее. Нигерия неоднократно обращалась к Британскому правительству с просьбами о возвращении артефактов, причем запросы начались еще в 1960 году. Эти бронзовые изделия даже были упомянуты в «Черной пантере» 2018 года, хотя в фильме говорится, что артефакты находятся в «Музее Великобритании», которого не существует, и что бронза прибыла из Ваканды. В 2018 году Англия согласилась одолжить часть коллекции для демонстрации в нигерийском музее, стране их происхождения. Однако бронзы только в аренде, и Англия не отказалась от них навсегда.