10 артефактов, которые Британия отказывается возвращать на родину

Если заглянуть в Британский музей, можно заметить небольшую странность: многие экспонаты не имеют ничего общего с Великобританией. За долгие годы Англии удалось заполучить множество артефактов чрезвычайной исторической значимости из самых разных культур по всему земному шару — и не всегда честным путем. Страны происхождения этих артефактов неоднократно просили Британию вернуть свои сокровища. Увы, до сих пор ни один из них не вернулся на родину.
Парфенон — одно из самых узнаваемых сооружений в истории. Этот великолепный храм, дань богам Древней Греции, изучают на уроках искусства и архитектуры по всему миру, и это также одно из самых фотографируемых зданий на свете. К сожалению, никому так и не довелось сфотографировать его с мраморами Элгина. Эти искусные скульптуры и рельефы когда-то украшали фриз Парфенона, построенного в пятом веке до нашей эры. Мраморные плиты с изображениями празднества в честь богини Афины были сняты с храма в период с 1801 по 1805 год и благодаря лорду Элгину, послу Великобритании в Греции, доставлены в Англию. Греция неоднократно просила вернуть эти бесценные древние скульптуры как важные артефакты национальной истории, но Англия до сих пор отказывает в этой просьбе.
Розеттский камень по праву считается одной из самых значимых археологических находок в истории. Послание на этом камне было написано на нескольких языках, что позволило историкам и лингвистам расшифровать системы письма, которые не использовались сотни или даже тысячи лет. Этот действительно впечатляющий камень, вырезанный примерно в 300 году до н.э., нашел в Египте не кто иной, как Наполеон, который заново «открыл» несколько выдающихся артефактов из древнего мира, когда строил свою империю в начале 1800-х годов. Англичане победили французов в битве при Ватерлоо и каким-то образом завладели Розеттским камнем, который теперь выставлен в Британском музее. Поскольку Розеттский камень является одним из самых важных исторических памятников в истории, египетское правительство неоднократно запрашивало вернуть его на родину, однако камень до сих пор остается в Англии.
Ступа Амаравати, датируемая третьим веком до нашей эры, была большим и богато украшенным святилищем Будды, расположенном на территории современного Ченнаи, Индия. Британские колонизаторы обнаружили ступу в 1840-х годах, разобрали ее и увезли по частям обратно в Великобританию, где святыню собрали заново и выставили в музее. Эти скульптуры и рельефы, также известные как мраморы Амаравати или мраморы Элиота, изображают жизнь Будды и когда-то украшали внешнюю часть ступы. Историки требуют, чтобы фрагменты святилища вернули в Индию, но до сих пор артефакты остаются в Англии.
Бронзовые скульптуры, привезенные из Бенинского царства, когда-то существовавшего на территории современной Нигерии, до сих пор сияют в Британском музее, несмотря на жестокость, которую проявили британцы, чтобы добыть их. Изделия из бронзы, изготовленные в 1200-х годах, попали в Англию в ходе похода 1897 года. Бенин восстал против своих британских правителей, и на подавление сопротивления отправили войска. В результате город был разграблен, а Бенинское царство пало. Древние бронзовые скульптуры, которых в общей сложности оказалось более 200, теперь обитают в Британском музее. Нигерия неоднократно обращалась к Британскому правительству с просьбами о возвращении артефактов, причем запросы начались еще в 1960 году. Эти бронзовые изделия даже были упомянуты в «Черной пантере» 2018 года, хотя в фильме говорится, что артефакты находятся в «Музее Великобритании», которого не существует, и что бронза прибыла из Ваканды. В 2018 году Англия согласилась одолжить часть коллекции для демонстрации в нигерийском музее, стране их происхождения. Однако бронзы только в аренде, и Англия не отказалась от них навсегда.
Происхождение этих артефактов очень далеко от Англии — они являются важным культурным символом маори Новой Зеландии, которые тщательно татуировали и сушили эти головы для использования в церемониальных ритуалах. Возраст некоторых из этих голов исчисляется веками, и сотни из них попали в музеи по всему миру. Англичане, высадившиеся в Новой Зеландии в конце 1700-х годов, заинтересовались этими головами, и их стало довольно модно приобретать для последующей продажи в Англии. Многие из них теперь хранятся в Британском музее в качестве жуткой достопримечательности. Новая Зеландия неоднократно отправляла запросы на репатриацию этих священных предметов и сумела вернуть несколько из них, однако большинство до сих пор выставлены в британских музеях и других странах мира.
Этот гигантский фрагмент истории — один из самых узнаваемых и популярных экспонатов Британского музея; возможно, потому что его родина находится так далеко от Англии… но, скорее всего, из-за его размера. Это один из истуканов острова Пасхи, загадочный артефакт, над которым историки продолжают ломать головы с тех пор, как скульптуры были обнаружены. Огромные статуи были изготовлены где-то между 1400 и 1600 годами. В 1868 году военнослужащие британского королевского флота забрали две головы и привезли их в Англию, где они остаются по сей день, несмотря на многочисленные просьбы вернуть их. Считается, что головы острова Пасхи имели большое культурное или духовное значение.
Эти деревянные артефакты, официально известные как фигурки Бойнаэля, Подателя дождя, и Человека-птицы, являются одними из самых экзотических произведений искусства, которые можно увидеть в Британском музее. Это потому, что они происходят из совершенно другой культуры и региона мира — фигурки попали в Великобританию с Ямайки. Ямайские историки говорят, что эти артефакты таино, также известные как «резные фигурки с горы Плотника», были извлечены из пещеры в этой горе. Британский музел вывез их из страны где-то между 1799 и 1803 годами, однако согласно официальному запросу, поданному в Великобританию ямайскими властями, они стали официальной частью коллекции лишь в 1977 году. В 1980-х годах в Британском музее было обнаружено 137 культурных артефактов Ямайки. Страна потребовала вернуть все ямайские артефакты, и конкретно эти два неоднократно упоминались в требованиях в связи с их культурным значением. Таино были первыми людьми, населявшими Ямайку, поэтому историческая ценность артефактов неизмерима.
Хотя черепа неандертальцев, выставленные в Музее естественной истории Лонга, конечно, не так привлекательны, как невероятный Розеттский камень или великолепный греческий мрамор, они входят в число самых важных артефактов в истории. Именно эти черепа, которым около 50 000 лет, помогли ученым многое понять о неандертальцах и позволили нам хоть что-то узнать об этих гоминидах. Однако останки не были найдены в Англии — фрагменты черепа прибыли в музей из Гибралтара. Национальный музей Гибралтара направил официальные запросы с просьбой вернуть останки, и пока эти просьбы не были удовлетворены.
По сей день разграбление и разрушение Старого Летнего дворца остаются больным вопросом между Англией и Китаем. Все началось со смерти Томаса Боулби, иностранного корреспондента и гражданина Великобритании. В отместку за его смерть британские и французские войска разрушили и сожгли славный Летний дворец, оставив от него лишь груду руин. Летний дворец, построенный в 1750 году, считался одним из самых красивых зданий в стране и использовался для размещения ряда самых ценных произведений искусства страны, и его потеря стала огромным ударом для китайского народа. Сегодня руины являются популярным туристическим объектом, где посетителям рассказывают об ужасном разрушении дворца. Множество артефактов было вывезено с места и попало в английские и французские музеи, однако точное их количество неизвестно. Считается, что часть предметов находятся в Англиии, в том числе императорские скипетры, императорские вазы, нефритовые скульптуры и даже части китайского императорского трона. Различные китайские граждане и лидеры публично призвали европейские музеи и коллекционеров произведений искусства вернуть эти бесценные исторические памятники на их родину.
Во время британской колонизационной миссии в 1896 году, которая продолжалась до 1898 года, несколько артефактов из битвы при Омдурмане на территории современного Судана были вывезены и выставлены в различных британских музеях. Суданское правительство потребовало вернуть доспехи, оружие, черепа и воинское знамя, взятые в качестве военных трофеев. Согласно запросу, власти Судана хотят, чтобы предметы были выставлены в их национальном музее, что позволит им рассказать истинную историю этой битвы. Артефакты до сих пор остаются разбросанными по различным музеям Англии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Розетский камень англичане получили от французов. До этого 1800 лет он был забыт и значительно пострадал. Благодаря англичанам бесхозная каменюка получила известность и стала предметом изучения. Сегодняшние египтяне, потомки пришлых арабов, к изготовлению стелы из гранодиорита и изготовлению надписей отношения не имеют.
Мраморы Элгина были вывезены с полного согласия местных турецких властей и практически спасены от разграбления и уничтожения.
Элгин получил в 1801 году разрешение (фирман) от афинского коменданта делать зарисовки и обмеры, проводить раскопки, снимать слепки, а также «брать какие-либо скульптуры, рельефы и перемещать камни» с Акрополя. Афинский Акрополь в то время был турецкой крепостью. Парфенон стал мечетью, Эрехтейон пороховым складом, Пропилеи расположением турецких пушек.
Если кто не знает, в Османской империи, в которую входила и Греция, к древним мраморным скульптурам относились просто. Изображения людей и животных по мусульманской религии запрещены. Колонны и статуи пережигали на известь, стены разбирали ради свинцовых креплений камней, их использовали для отливки пуль. Многие фрагменты скульптур с фронтонов Парфенона лежали на земле после взрыва здания в 1687 году.
Российский император заказал для жены. После революции была вывезена из России.
Долгое время тиару носила Елизавета II.