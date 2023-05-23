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Захоронение Энн Гримстон, ставшее символом существования божественных сил

Захоронение Энн Гримстон, ставшее символом существования божественных сил

Автор:
23 мая 2023 16:14
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Дерево   Доказательство   Херфордшир   Энн Гримстон   бог   достопримечательность   история   могила   небеса   спор   
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Когда местами поклонения становятся могилы знаменитых и известных людей – это понятно. Но эта женщина прожила вполне обычную жизнь, а прославилась после смерти.

Леди Энн повезло родиться в семье аристократов. Отцом девочки был граф Джон Тафтон, а матерью леди Маргарет Сэквилл. Вся жизнь Энн была чередой изысканных развлечений, утончённых удовольствий и всего прочего, что обеспечивают титул и богатство. При этом женщина была абсолютной атеисткой, что довольно редко для представителей знати. Воскресные службы она  посещала, чтобы соблюсти минимальные приличия, но в остальном… Леди позволяла себе довольно смелые высказывания о Боге, смысле бытия и воскрешении.

Можно предположить, что причиной сложных отношений с Высшими силами стала ранняя потеря обоих детей. Сын Энн Эдвард умер младенцем, а дочь Мэри не дожила до десятого дня рождения.

Шли годы. Энн состарилась. Пришло её время. Один из друзей, собравшихся проводить умирающую, попытался утешить её обещанием новой – вечной и светлой жизни. На что гордая атеистка ответила: «Я не буду продолжать жить. То, что я продолжу жить, так же маловероятно, как то, что из моего тела вырастет дерево».

Леди Гримстон умерла в 1713 году. И местом последнего упокоения женщины стало кладбище Святого Петра в графстве Херфордшир. Память о ней стерлась бы навсегда. Если бы не случай.

Дело в том, что в соответствии со статусом и положением женщину похоронили в прочном мраморном гробу. Сверху захоронение было закрыто мраморной же плитой, а вокруг установлена крепкая металлическая изгородь.

Через несколько лет обнаружилось, что плита сместилась в сторону. Её вернули на место. Но вскоре надгробие раскололось, и из трещины робко проклюнулся росток, увенчанный зелёными листочками. Трещину залили цементом. Но упрямый росток приподнял плиту ещё выше и разломил пополам. Из гробницы проросло молодое деревце. Сила жизни в нём была столь велика, что оно пробило кладку, разрушило плиту и выломало металлические прутья ограды.

К 1870 году тонкий росток превратился в мощное дерево. Причём, необычное, состоящее из четырёх стволов. Все они настолько торопились жить и стремились к солнцу, что смяли даже металлические решётки, и теперь части ограды стали частью стволов.

История разошлась по округе. И сегодня могила упорной атеистки фактически представляет собой груду камней и раскрошенных осколков с остатками согнутых металлических прутьев. Несмотря на непритязательный вид, захоронение леди Энн является одним из самых посещаемых в Херфордшире. Люди приезжают посмотреть на него со всего мира. Ведь это дерево с четырьмя стволами – одно из самых высоких в Британии, является своего рода триумфом сил природы. Символом ответа на вызов. А некоторые даже считают его доказательством существования Бога.

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Метки: Дерево   Доказательство   Херфордшир   Энн Гримстон   бог   достопримечательность   история   могила   небеса   спор   
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