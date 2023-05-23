Захоронение Энн Гримстон, ставшее символом существования божественных сил

Леди Гримстон умерла в 1713 году. И местом последнего упокоения женщины стало кладбище Святого Петра в графстве Херфордшир. Память о ней стерлась бы навсегда. Если бы не случай.

Дело в том, что в соответствии со статусом и положением женщину похоронили в прочном мраморном гробу. Сверху захоронение было закрыто мраморной же плитой, а вокруг установлена крепкая металлическая изгородь.

Через несколько лет обнаружилось, что плита сместилась в сторону. Её вернули на место. Но вскоре надгробие раскололось, и из трещины робко проклюнулся росток, увенчанный зелёными листочками. Трещину залили цементом. Но упрямый росток приподнял плиту ещё выше и разломил пополам. Из гробницы проросло молодое деревце. Сила жизни в нём была столь велика, что оно пробило кладку, разрушило плиту и выломало металлические прутья ограды.