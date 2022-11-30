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Поэт на минном поле: ценой собственной жизни они отстояли последний приют солнца русской поэзии

Поэт на минном поле: ценой собственной жизни они отстояли последний приют солнца русской поэзии

Автор:
30 ноября 2022 13:03
Сообщество : Военное
Метки: война   захоронение   история   месть   мина   могила   музей   немцы   подвиг   пушкин   
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Есть подвиги, о которых часто говорят. А есть те, что остаются в безвестности, хотя люди, их совершившие, абсолютно сознательно шли на смерть.

Святогорский монастырь в Псковской области фашисты оккупировали в середине лета 1941 года. А через три года, убегая, поджав хвост, решили оставить в память о себе изощренную издевку: заминировали могилу Александра Сергеевич Пушкина, расположенную на территории монастыря.

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Когда началась война, захоронение поэта и сама монастырская территория принадлежали музею-заповеднику «Михайловское». Несмотря на военное время, он продолжил работу. Поразительно, но с творчеством поэта были неплохо знакомы даже совершенно далекие от литературы и культуры солдаты Вермахта. Все благодаря экранизации Третьего Рейха – «Станционный смотритель».

Но понятно, что главной задачей фашистов было не приобщение к прекрасному, а банальный грабеж. Тогдашний смотритель Кузьма Афанасьев не мог противостоять бойцам Фоссфинкеля и только с бессилием смотрел, как из усадьбы уносят бесценные раритеты, вывезенные в Германию.

После перелома в войне нацисты организовали на территории укрепления. И разрушили даже домик Арины Родионовны.

Узнав о приближении красноармейцев, фашисты просто захлебнулись злобой и уничтожили дом-музей, сожгли церковь. На всей территории хаотично оставили мины. А последней изощренной пакостью стало минирование могилы поэта. Они постарались на славу и оборудовали скрытый туннель по пути к захоронению, спрятав в нем множество мин и десяток авиабомб.

Оккупанты отлично осознавали, что значила память о поэте для русского человека. И даже не поленились соорудить специальную обшивку из дерева для надгробия, нашпиговав ее минами.

Расчет оправдался. Естественно, прибывшие советские бойцы занялись разминированием территории. Ситуация осложнялась тем, что наши саперы не сталкивались с таким типом мин. Они представляли собой 80-сантиметровые бруски из металла, начиненные взрывчаткой весом 5 кг. Пять взрывателей располагались таким образом, что было практически нереально безопасно извлечь их все.

С разминированием «тоннеля смерти» справились саперы инженерно-саперной бригады РВГК. По некоторым данным разминированием самой могилы занимался Анатолий Худышев с напарником. По воспоминаниям капитана роты Казакова, у захоронения обнаружили противотанковые мины с «сюрпризом». В верхней мине был установлен химический взрыватель, срабатывающий через определенное время, а под ней вторая мина с взрывателем натяжного действия.

В ходе разминирования погибли 9 молодых саперов:

  • Владимир Кононов
  • Сергей Покидов
  • Иван Комбаров
  • Иван Ярцев
  • Михаил Казаков
  • Николай Акулов
  • Виталий Тренов
  • Егор Козлов
  • Иван Травин

Герои, самому старшему из которых было 26, а самому молодому – всего 18 лет, совершили свой последний подвиг и навсегда остались  в братской могиле у стен Святогорского монастыря.

На протяжении нескольких следующих дней мины, которых в окрестностях было установлено более 3 тысяч, продолжали взрываться, унося жизни советских солдат. Разрушение Пушкинских Гор не было забыто и было указано в обвинительном заявлении в адрес нацистских главарей на Нюрнбергском процессе.

Источник:

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Метки: война   захоронение   история   месть   мина   могила   музей   немцы   подвиг   пушкин   
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12  комментариев
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Зато в соседнем посту про фашистов подводников нашлись придурки которые их в очко целуют и молятся на них . Да и автор поста преподносит их как героев . У нас пропаганда фашизма не запрещена ?
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−3
ail.life 21 минуту назад
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках пут леризма напишут наши имена!
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8k
amrita 48 минут назад
и вот.. в наше время ...уже другие фашисты сносят памятники А. С. Пушкину.
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23k
Serg2001 58 минут назад
Просвещенная Европа... Салорейх тоже к этим европейским ценностям тянется, памятники Пушкину сносят... Мечтают, чтобы их за своих приняли в этой европейской песочнице. Наивные.
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−3
ail.life ДмитрийБесчастнов 20 минут назад
я в твой мамин гроб гвозди х-уем заколачивал и всех живых и мёртвых е -бал . п-идорг единопутинососный.
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ail.life ДмитрийБесчастнов 20 минут назад
я твою мамашку ху-ем в глотке удавил до посинения. гнида залупутинская .
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29k
Владимир Час назад
Хохлы сейчас тоже с памятниками воюют. В том числе и Пушкину.
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−3
ail.life Дмитрий 21 минуту назад
cоси пую х ую . ё- б твою мать !
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−3
ail.life Дмитрий 20 минут назад
я в твой мамин гроб гвозди х-уем заколачивал и всех живых и мёртвых е -бал . п-идорг единопутинососный.
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