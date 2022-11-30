Поэт на минном поле: ценой собственной жизни они отстояли последний приют солнца русской поэзии

Есть подвиги, о которых часто говорят. А есть те, что остаются в безвестности, хотя люди, их совершившие, абсолютно сознательно шли на смерть.
Святогорский монастырь в Псковской области фашисты оккупировали в середине лета 1941 года. А через три года, убегая, поджав хвост, решили оставить в память о себе изощренную издевку: заминировали могилу Александра Сергеевич Пушкина, расположенную на территории монастыря.
Когда началась война, захоронение поэта и сама монастырская территория принадлежали музею-заповеднику «Михайловское». Несмотря на военное время, он продолжил работу. Поразительно, но с творчеством поэта были неплохо знакомы даже совершенно далекие от литературы и культуры солдаты Вермахта. Все благодаря экранизации Третьего Рейха – «Станционный смотритель».
Но понятно, что главной задачей фашистов было не приобщение к прекрасному, а банальный грабеж. Тогдашний смотритель Кузьма Афанасьев не мог противостоять бойцам Фоссфинкеля и только с бессилием смотрел, как из усадьбы уносят бесценные раритеты, вывезенные в Германию.
После перелома в войне нацисты организовали на территории укрепления. И разрушили даже домик Арины Родионовны.
Узнав о приближении красноармейцев, фашисты просто захлебнулись злобой и уничтожили дом-музей, сожгли церковь. На всей территории хаотично оставили мины. А последней изощренной пакостью стало минирование могилы поэта. Они постарались на славу и оборудовали скрытый туннель по пути к захоронению, спрятав в нем множество мин и десяток авиабомб.
Оккупанты отлично осознавали, что значила память о поэте для русского человека. И даже не поленились соорудить специальную обшивку из дерева для надгробия, нашпиговав ее минами.
Расчет оправдался. Естественно, прибывшие советские бойцы занялись разминированием территории. Ситуация осложнялась тем, что наши саперы не сталкивались с таким типом мин. Они представляли собой 80-сантиметровые бруски из металла, начиненные взрывчаткой весом 5 кг. Пять взрывателей располагались таким образом, что было практически нереально безопасно извлечь их все.
С разминированием «тоннеля смерти» справились саперы инженерно-саперной бригады РВГК. По некоторым данным разминированием самой могилы занимался Анатолий Худышев с напарником. По воспоминаниям капитана роты Казакова, у захоронения обнаружили противотанковые мины с «сюрпризом». В верхней мине был установлен химический взрыватель, срабатывающий через определенное время, а под ней вторая мина с взрывателем натяжного действия.
В ходе разминирования погибли 9 молодых саперов:
- Владимир Кононов
- Сергей Покидов
- Иван Комбаров
- Иван Ярцев
- Михаил Казаков
- Николай Акулов
- Виталий Тренов
- Егор Козлов
- Иван Травин
Герои, самому старшему из которых было 26, а самому молодому – всего 18 лет, совершили свой последний подвиг и навсегда остались в братской могиле у стен Святогорского монастыря.
На протяжении нескольких следующих дней мины, которых в окрестностях было установлено более 3 тысяч, продолжали взрываться, унося жизни советских солдат. Разрушение Пушкинских Гор не было забыто и было указано в обвинительном заявлении в адрес нацистских главарей на Нюрнбергском процессе.
Источник:
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Звезда пленительного счастья,
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И на обломках пут леризма напишут наши имена!