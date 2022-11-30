Поэт на минном поле: ценой собственной жизни они отстояли последний приют солнца русской поэзии

Когда началась война, захоронение поэта и сама монастырская территория принадлежали музею-заповеднику «Михайловское». Несмотря на военное время, он продолжил работу. Поразительно, но с творчеством поэта были неплохо знакомы даже совершенно далекие от литературы и культуры солдаты Вермахта. Все благодаря экранизации Третьего Рейха – «Станционный смотритель».

Но понятно, что главной задачей фашистов было не приобщение к прекрасному, а банальный грабеж. Тогдашний смотритель Кузьма Афанасьев не мог противостоять бойцам Фоссфинкеля и только с бессилием смотрел, как из усадьбы уносят бесценные раритеты, вывезенные в Германию.

После перелома в войне нацисты организовали на территории укрепления. И разрушили даже домик Арины Родионовны.