Юная ведьма и её месть с того света

Охота на ведьм – «развлечение», которое поглотило Европу с конца XV века и унесло множество жизней. В том числе людей талантливых, красивых. И очень молодых.
На спад преследование инакомыслящих пошло к концу XVII века. В отдельных уголках планеты сохраняется и по сей день. Просто особенно не афишируется.
Эта история произошла в небольшом городке Фернандина-Бич во Флориде. Где в XV веке, как и на многих других территориях, свирепствовали эпидемии. Понятно, что уровень медицины находился в зачаточном состоянии. И народ спасался кто как мог и умел. Помогали при болезнях травницы. Но гомеопатия в тот период была делом очень рискованным: всевидящее око инквизиции при малейшем намёке на создание отваров и настоек хватало изготовителя и отправляло в пыточную. Из объятий палача несчастные знахари обычно попадали на костёр.
Изучала травы и помогала своей матери и героиня этой истории – совсем ещё юная девочка-подросток, имя которой не сохранилось за давностью событий. Когда в штате в 1713 году началась эпидемия туберкулёза, то народу понадобился козёл отпущения. Тот, на кого можно повесить вину. Знахари и травницы отлично подходили на эту роль.
И девочка тоже подошла (мать к тому времени внезапно скончалась). Возможно, дело было в том, что осваивавшая премудрости природы девушка сама уже заболела: туберкулёз давал аристократическую бледность и худобу. К тому же суеверные горожане считали, что такой нечестивец «вампирит» – тянет силы и жизнь из других для продления собственной.
Особенно не разбираясь в нюансах дела, несчастную казнили осенью того же года. Тело похоронили на окраине, не желая портить святую землю кладбища нечестивой ведьмой. Для надёжности сделав это возле старого дуба: дескать, могучий исполин сдержит злобный дух, если он решит мстить.
Не сдержал. Уже несколько дней спустя испуганный прохожий прибежал в город с криками про гул, шум и дрожь земли, которыми вполне могло оказаться обычное землетрясение.
Но тогда гораздо более логичным было объяснение о проклятии. И народ стал болтать, что слишком долго пробывшие у могилы попадают под его действие и быстро отбывают в лучший мир. Могилу огородили, освятили и старались без необходимости не болтаться в тех местах.
Шли годы, десятилетия, века. Сменялись поколения, и легенда о маленькой колдунье постепенно забылась. Природа почти уничтожила могилу. В 1951 году новый виток история получила благодаря местному исследователю, обнаружившему её в архивах. Захоронение стали называть Виккадемусом. Горожане считали, что так звали демона – помощника маленькой ведьмы. Который остался жить и исполнять проклятие своей казнённой хозяйки.
Конечно, идея «поселить» у себя настоящий дух настоящей ведьмы, да ещё с демоном-помощником, показалась горожанам интересной. На место захоронения толпами потянулись смельчаки, в основном школьники из ближайшей школы. И начали рассказывать о дрожащей земле, оцепенении, которое невозможно было сбросить, фигуре маленькой светловолосой девочки, возникавшей из воздуха, тяжёлых сновидениях, от которых сложно было избавиться.
Молодёжь даже ритуал по вызову по типу Кровавой Мэри придумала, чтобы нервы пощекотать. Одной из местных жительниц – педагогу Мелиссе Янг надоела постоянная свистопляска в школе, связанная с юной ведьмой и жутким Виккадемусом. И она решила развенчать мифы, отправилась к дубу и попросила призрак явиться ей. Умоляла, грозила, чуть ли не пляски с бубном исполняла. Но без результата.
А когда вернулась домой, то наткнулась в сумерках на странную девушку, сидящую на ступеньках. Мелисса поинтересовалась, может ли чем-то помочь ей. На что получила ответ: «Ты мне скажи, ведь сама меня вызвала». И исчезла. Возможно, это была шутка учеников, узнавших о планах педагога. Но непоколебимая вера Мелиссы в отсутствие в нашем мире необъяснимых явлений после этого сильно пошатнулась.
Источник:
- У школьного сторожа сломалась машина — и коллеги решили его обрадовать
- Как живёт девочка, сердце которой бьётся вне груди
- 15 старых фотографий, которые показывают, как изменился мир
- «Дорогой, я ошиблась»
- Забавные случаи, когда соус стал неожиданным оружием
А тут ведьмы, "месть с того света"...
Сайт не перепутали?
Может, лучше сюда?
https://ren.tv/https://ren.tv/