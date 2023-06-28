Юная ведьма и её месть с того света

Эта история произошла в небольшом городке Фернандина-Бич во Флориде. Где в XV веке, как и на многих других территориях, свирепствовали эпидемии. Понятно, что уровень медицины находился в зачаточном состоянии. И народ спасался кто как мог и умел. Помогали при болезнях травницы. Но гомеопатия в тот период была делом очень рискованным: всевидящее око инквизиции при малейшем намёке на создание отваров и настоек хватало изготовителя и отправляло в пыточную. Из объятий палача несчастные знахари обычно попадали на костёр.

Изучала травы и помогала своей матери и героиня этой истории – совсем ещё юная девочка-подросток, имя которой не сохранилось за давностью событий. Когда в штате в 1713 году началась эпидемия туберкулёза, то народу понадобился козёл отпущения. Тот, на кого можно повесить вину. Знахари и травницы отлично подходили на эту роль.