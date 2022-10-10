Под ярким покрывалом вечности: необычная могила гениального танцора

Нуреев Рудольф Хаметович (1938-1993) – эпатажный гений и реформатор, звезда с мировой известностью. В балет мальчик влюбился в возрасте шести лет, когда мать повела его на выступление старших сестер. В школе юноша занимался народными танцами. Педагоги, видя стремление и данные ученика, рекомендовали ему продолжить обучение.

Отец – военный, да еще мусульманин был категорически против такого выбора наследника. А мать поддерживала. Нуреев поступил в Ленинградскую академию русского балета и вполне заслуженно стал одним из лучших артистов балета СССР, а затем и за его пределами.