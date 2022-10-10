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Под ярким покрывалом вечности: необычная могила гениального танцора

Под ярким покрывалом вечности: необычная могила гениального танцора

Автор:
10 октября 2022 11:36
Сообщество : Искусство
Метки: Энцо Фриджерио   антиквариат   захоронение   история   ковёр   коллекционер   могила   надгробие   рудольф нуреев   
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Места захоронения известных людей нередко превращаются в своего рода места паломничества. Здесь можно постоять, подумать о вечном, погрустить. Но эта могила определенно не располагает к грустным мыслям. Скорее наоборот.

Глядя на место, где упокоился гениальный танцор Рудольф Нуреев, кажется, что оно заботливо укрыто от непогоды роскошным старинным ковром.

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Это действительно ковер, только искусственный. Дело в том, что Нуреев был страстным коллекционером и обожал антикварный текстиль. Это увлечение и использовали при оформлении места захоронения. И могила на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в пригороде Парижа задрапирована очень правдоподобной изображающей восточный ковер мозаикой. Ее созданием занимался сценографом Энцо Фриджерио, с которым Нуреев сотрудничал при жизни.

Нуреев Рудольф Хаметович (1938-1993) – эпатажный гений и реформатор, звезда с мировой известностью. В балет мальчик влюбился в возрасте шести лет, когда мать повела его на выступление старших сестер. В школе юноша занимался народными танцами. Педагоги, видя стремление и данные ученика, рекомендовали ему продолжить обучение.

Отец – военный, да еще мусульманин был категорически против такого выбора наследника. А мать поддерживала. Нуреев поступил в Ленинградскую академию русского балета и вполне заслуженно стал одним из лучших артистов балета СССР, а затем и за его пределами.

Он не боялся нарушать классические каноны этого искусства, смело привносил в танец что-то свое, особенное.

Во время заграничного турне он сбежал и остался во Франции. Так он получил творческую свободу, хоть и был два десятилетия человеком без гражданства.

Когда танцор скончался, его похоронили под Парижем на кладбище Сент-Женевьев. Вскоре после его смерти Фриджерио, зная о трепетной любви друга к старинному текстилю (ковры даже ездили вместе с Нуреевым на гастроли, словно в них артист черпал вдохновение для новой замысловатой вязи танцевальных рисунков и узоров) предложил идею оформления могилы.

За основу надгробия был взят любимый ковер артиста. Чтобы обеспечить ему текстуру ткани, объем, эффект падающих складок решили использовать мозаику. Деньги на проект пожертвовали богатые друзья артиста.

Через три года скрупулезной работы надгробие было закончено. Благодаря резким переходам между мозаичными элементами создается эффект реальной ковровой текстуры с характерными волнами, заломами, изгибами. Надгробие выглядит так реалистично, что туристы нередко спрашивают гидов при посещении этого места, почему ковер не портится под дождями.

Некоторые считают надгробие слишком аляпистым и китчевым, другие наоборот приходят в полный восторг от яркой эстетики такого смелого решения. Но практически каждый прикасается к шероховатой поверхности. Под которой нашел покой великий человек, потрясший основы, живший ярко и заслуживший право остаться ярким и в посмертии.

А как вы оцениваете оформление?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Энцо Фриджерио   антиквариат   захоронение   история   ковёр   коллекционер   могила   надгробие   рудольф нуреев   
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5  комментариев
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4k
Макс 48 минут назад
-Владимир Ильич, как бы Вы после смерти хотели: чтобы похоронили или кремировали?
-Да пофиг, пусть хоть чучело делают.
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−41
Андрей Борисов 17 минут назад
Очередной "гениТальный" педераст... Интересно, почему так получается -что ни "гений", то-либо педераст, либо-с прожидью?
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6k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Деньги на проект пожертвовали богатые друзья артиста.»

Не понял!
А как же крики поклонников запада о том, что там любой талант купается в роскоши и ест на золоте?
Или не любой?
Или не талант?
Или это другое?
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4k
Frank Borman 2 часа назад
А как вы оцениваете оформление?
Оформление отличное. Нуреев был известным п@дарасом, так что ковер намекает на яркую и пеструю сексуальную жизнь этого гея.
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