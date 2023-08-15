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В России захотели снять отечественную версию мультфильма "Тачки"

В России захотели снять отечественную версию мультфильма "Тачки"

Автор:
15 августа 2023 16:58
Сообщество : Кино
Метки: копейка   мультфильм   презентация   проект   тачки   фонд кино   
938
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Тачки в мультфильме тоже будут только отечественного производства. Главная роль достанется "Копейке".

Российская кинокомпания "Гром" презентовала в Фонде кино проект отечественного мультфильма "Копейка", который по первым наброскам и сеттингу (мир, населённый разумными машинами) очень напоминает пиксаровские "Тачки". В мультфильме будут представлены автомобили российских и советских компаний. В центре сюжета Копейка и Запик, чьи головокружительные приключения не ограничатся пределами России.


По словам продюсера картины Артура Гюлумяна, мультсериал покажет историю "столетней войны", которая перекликается с сегодняшними мировыми событиями.


Копейка - это представитель нашей страны, Запик - это представитель страны, где он производится. Между ними есть дружба, братство, отношения. В ходе событий происходит предательство по воле антагониста. Запик превращается в вынужденного предателя. Задача наших героев пройти весь этот путь, вернуть Запика в лоно семьи. Да, они проходят предательство, но в итоге все возвращается на круги своя. Эти персонажи - в основном машины прошлого поколения.

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В кинокомпании "Гром" также рассказали, что некоторые эпизодические роли озвучат политические деятели России. Это Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, а также лидеры "Справедливой России - За правду" и КПРФ Сергей Миронов и Геннадий Зюганов. Для каждого из политиков подобрали подходящую марку отечественного авто. По словам создателей мультфильма, пока только один человек не согласился озвучивать своего мультипликационного героя. Что это за человек, в кинокомпании не уточнили.

Как рассказал Артур Гюлумян, финансовую поддержку проекту пообещали оказать почти все российские автокомпании, включая "Автоваз" и "КамАЗ".


Мы вместе с ними разрабатываем и персонажей, и их особенности, характеристики. Каждый герой будет представлять тот или иной автомобильный концерн

Добавим, что Артур Гюлумян уже участвовал в съёмках похожих проектов. Его мультфильмы "От винта" (2012) и "От винта 2" (2021) посвящены приключениям разумных самолётов.

Создатели "Копейки" пока не озвучили ни актёрский состав, ни дату запуска проекта.

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Метки: копейка   мультфильм   презентация   проект   тачки   фонд кино   
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4  комментария
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63k
Александр Ломовицкий 36 минут назад
наш "кинематограф" это сливки коррупции вместо по настоящему интересных работ делают "кривое зеркало" с западного говна . ну придумайте свое а то задолбали ваши "ответы" Голливуду . он ничего не спрашивал а продолжает снимать, худо-бедно но снимают
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7k
Slowly 39 минут назад
Может не надо?
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3k
Артур Котовой 46 минут назад
А можно эти деньги лучше отдать разработчикам гонок, чтобы они лицензировали свои машины в своих играх? А то я как то интересовался почему в раллийных гонках есть грузовики, но Камаза нет, это как Роналду в фифу не добавить. Дык оказывается, наши производители заламывают цену в три -5 раз. Когда какая нибудь субару импреза обходится в 300 000$ к примеру, то Камаз лям, полтора просит.
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57k
Опиум для народа 53 минуты назад
Это будет мультфильм ужасов?)
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