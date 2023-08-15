В России захотели снять отечественную версию мультфильма "Тачки"

Российская кинокомпания "Гром" презентовала в Фонде кино проект отечественного мультфильма "Копейка", который по первым наброскам и сеттингу (мир, населённый разумными машинами) очень напоминает пиксаровские "Тачки". В мультфильме будут представлены автомобили российских и советских компаний. В центре сюжета Копейка и Запик, чьи головокружительные приключения не ограничатся пределами России.





По словам продюсера картины Артура Гюлумяна, мультсериал покажет историю "столетней войны", которая перекликается с сегодняшними мировыми событиями.



