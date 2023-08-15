В России захотели снять отечественную версию мультфильма "Тачки"

Тачки в мультфильме тоже будут только отечественного производства. Главная роль достанется "Копейке".
Российская кинокомпания "Гром" презентовала в Фонде кино проект отечественного мультфильма "Копейка", который по первым наброскам и сеттингу (мир, населённый разумными машинами) очень напоминает пиксаровские "Тачки". В мультфильме будут представлены автомобили российских и советских компаний. В центре сюжета Копейка и Запик, чьи головокружительные приключения не ограничатся пределами России.
По словам продюсера картины Артура Гюлумяна, мультсериал покажет историю "столетней войны", которая перекликается с сегодняшними мировыми событиями.
Копейка - это представитель нашей страны, Запик - это представитель страны, где он производится. Между ними есть дружба, братство, отношения. В ходе событий происходит предательство по воле антагониста. Запик превращается в вынужденного предателя. Задача наших героев пройти весь этот путь, вернуть Запика в лоно семьи. Да, они проходят предательство, но в итоге все возвращается на круги своя. Эти персонажи - в основном машины прошлого поколения.
В кинокомпании "Гром" также рассказали, что некоторые эпизодические роли озвучат политические деятели России. Это Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу, а также лидеры "Справедливой России - За правду" и КПРФ Сергей Миронов и Геннадий Зюганов. Для каждого из политиков подобрали подходящую марку отечественного авто. По словам создателей мультфильма, пока только один человек не согласился озвучивать своего мультипликационного героя. Что это за человек, в кинокомпании не уточнили.
Как рассказал Артур Гюлумян, финансовую поддержку проекту пообещали оказать почти все российские автокомпании, включая "Автоваз" и "КамАЗ".
Мы вместе с ними разрабатываем и персонажей, и их особенности, характеристики. Каждый герой будет представлять тот или иной автомобильный концерн
Добавим, что Артур Гюлумян уже участвовал в съёмках похожих проектов. Его мультфильмы "От винта" (2012) и "От винта 2" (2021) посвящены приключениям разумных самолётов.
Создатели "Копейки" пока не озвучили ни актёрский состав, ни дату запуска проекта.
Источник:
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