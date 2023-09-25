В Москве презентовали новых русских супергероев

А может, не стоит? Или авторы идеи решили затмить легендарнейших "Защитников" от режиссёра Сарика Андреасяна?
Российский писатель Олег Рой совместно с представителями компании BY (группа компаний "Гала-Центр") представил на пресс-конференции ТАСС патриотический проект под названием "Русские супергерои". Автор идеи предлагает по-новому посмотреть на всем знакомых с детства героев сказок — осовременить и придать им более удобоваримые образы, которые "зайдут" современной молодёжи, выросшей на американских комиксах и супергеройских фильмах.
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"Проект "Русские супергерои" имеет три направления для разных возрастных аудиторий: 0+, 6+, 14+", - сказал он. Рой также пояснил, что персонажи будут представлены в комиксах, анимационном кино, видеоиграх и различных товарах. "Уже в этом году проект стартует в комиксах и книгах, начата работа над анимационным сериалом", — отметил писатель.
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Как следует из пресс-конференции, планы у группы компаний BY и Олега Роя наполеоновские. У "Русских супергероев" будет три направления для разных целевых аудиторий. При этом для каждого из направлений будут рисоваться комиксы, сниматься мультфильмы, создаваться игры, а также для фанатов (если таковые появятся) будут организовываться различные мероприятия и реализовываться фигурки любимых героев и прочие "фирменные товары" — от кружек до футболок.
Отмечается, что героями проекта являются практические все фольклорные персонажи, а также и некоторые легендарные исторические фигуры вроде Ермака — тоже в образе супергероев.
Генеральный директор группы компаний "Гала-Центр" Павел Казановский рассказал, что идея "Русских супергероев" родилась ещё в 2014 году. По его словам, у проекта нет ни российских, ни мировых аналогов. Что этим подразумевал господин Казановский, к сожалению, не уточняется. Но то, о чём говорил на пресс-конференции Олег Рой — это создание собственной вселенной с супергероями и строительство на этом фундаменте целой индустрии. А это, как мы знаем, прекрасно реализовано в США и давно транслируется на весь мир.
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Ермак - техножрец-астартес из Вархаммер 40К, Михалков их уже сейчас может начинать сношать за авторские права.
Ну и человек-осёл - это апофеоз всему! Видно, что авторы с себя автопортрет писали))
В моем государстве супергероями были такие, как Ю.А. Гагарин, а не голливудские подделки, ряженые в натянутые на трико трусы!
Вы только представьте себе! А подумайте, что будет, когда турнир окончится и все гости уедут? Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки! Шахматная мысль превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения.
А по факту: выделят огромные деньги из бюджета. Через пару лет никто об этих супергероях не вспомнит. И ни увидит никто ни Вселенной, ни фильмов, ни денег
А стала девушка с "голубыми" зубами.
Стоматология, нынче дорого...