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В Москве презентовали новых русских супергероев

В Москве презентовали новых русских супергероев

Автор:
25 сентября 2023 18:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Русские супергерои   индстрия   комиксы   мультфильмы   презентация   проект   фольклор   
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А может, не стоит? Или авторы идеи решили затмить легендарнейших "Защитников" от режиссёра Сарика Андреасяна?

Российский писатель Олег Рой совместно с представителями компании BY (группа компаний "Гала-Центр") представил на пресс-конференции ТАСС патриотический проект под названием "Русские супергерои". Автор идеи предлагает по-новому посмотреть на всем знакомых с детства героев сказок — осовременить и придать им более удобоваримые образы, которые "зайдут" современной молодёжи, выросшей на американских комиксах и супергеройских фильмах.

"Проект "Русские супергерои" имеет три направления для разных возрастных аудиторий: 0+, 6+, 14+", - сказал он. Рой также пояснил, что персонажи будут представлены в комиксах, анимационном кино, видеоиграх и различных товарах. "Уже в этом году проект стартует в комиксах и книгах, начата работа над анимационным сериалом", — отметил писатель.

Как следует из пресс-конференции, планы у группы компаний BY и Олега Роя наполеоновские. У "Русских супергероев" будет три направления для разных целевых аудиторий. При этом для каждого из направлений будут рисоваться комиксы, сниматься мультфильмы, создаваться игры, а также для фанатов (если таковые появятся) будут организовываться различные мероприятия и реализовываться фигурки любимых героев и прочие "фирменные товары" — от кружек до футболок.

Отмечается, что героями проекта являются практические все фольклорные персонажи, а также и некоторые легендарные исторические фигуры вроде Ермака — тоже в образе супергероев.

Генеральный директор группы компаний "Гала-Центр" Павел Казановский рассказал, что идея "Русских супергероев" родилась ещё в 2014 году. По его словам, у проекта нет ни российских, ни мировых аналогов. Что этим подразумевал господин Казановский, к сожалению, не уточняется. Но то, о чём говорил на пресс-конференции Олег Рой — это создание собственной вселенной с супергероями и строительство на этом фундаменте целой индустрии. А это, как мы знаем, прекрасно реализовано в США и давно транслируется на весь мир.

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Метки: Видео   Русские супергерои   индстрия   комиксы   мультфильмы   презентация   проект   фольклор   
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57  комментариев
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
сразу бросается в глаза голливудская линия типажей даже в первых картинках (
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64k
Александр Ломовицкий 2 минуты назад
какое говно все таки наши креативщики . ничего нет в головах кроме счётчика банкнот.
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60k
pynh 5 минут назад
Нового придумать ничего не могут.
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1k
Роман 9 минут назад
Отвратительно! Почти как новые Бременские музыканты........
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13k
Алексей 9 минут назад
Василиса в латексе... Конёк вообще больше Пенелопу из фильма напоминает.. Провальный проект. Лишь Леший на что-то похож...
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187
Phazz Алексей 3 минуты назад
Ага. Дед из Теле2
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6k
Leo Sun 12 минут назад
Страна в оккупации...
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45k
Цыц тут у меня 14 минут назад
А своё придумать ума не хватает? Изменили имена, типажи, а суть то осталась американской.
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5k
Михаил 23 минуты назад
Конек-паук
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28k
Павел Полчаса назад
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23k
Валерий 37 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Dwarf61 41 минуту назад
Василиса - мулатка с накачанными губами. "Сермяжностью" так и прёт, ага))
Ермак - техножрец-астартес из Вархаммер 40К, Михалков их уже сейчас может начинать сношать за авторские права.
Ну и человек-осёл - это апофеоз всему! Видно, что авторы с себя автопортрет писали))
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620
Миха 42 минуты назад
фигня какая-то!
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34
Patiot 42 минуты назад
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4k
Нечаинка 44 минуты назад
Какая гадость.
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5k
Иван Васильевич 46 минут назад
Какое государство, такой у него и патриотизм!

В моем государстве супергероями были такие, как Ю.А. Гагарин, а не голливудские подделки, ряженые в натянутые на трико трусы!

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23k
Валерий 47 минут назад
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3k
Руслан 48 минут назад
По поводу наполеоновских планов всё уже сказано в нетленной классике:
Вы только представьте себе! А подумайте, что будет, когда турнир окончится и все гости уедут? Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки! Шахматная мысль превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения.
А по факту: выделят огромные деньги из бюджета. Через пару лет никто об этих супергероях не вспомнит. И ни увидит никто ни Вселенной, ни фильмов, ни денег
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3k
mkcbhk 48 минут назад
Конёк=)) больше на свинорыла похож, наверное из-за маски
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26k
ПаганецЪ 49 минут назад
Комментарий к фото
"Человек-ишак". В некоторых регионах будет весьма популярным.
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172
Alex Roland 53 минуты назад
Василиса - Черная пантера ... Ермак - Железный человек ... Конёк - Спайдермен (видимо нашего не паук кусал а ослик) ... импортозамещение со следами плагиата ...
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34
Patiot Alex Roland 38 минут назад
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51k
turyst 53 минуты назад
Была девочка с голубыми волосами.
А стала девушка с "голубыми" зубами.

Стоматология, нынче дорого...

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