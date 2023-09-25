В Москве презентовали новых русских супергероев

Генеральный директор группы компаний "Гала-Центр" Павел Казановский рассказал, что идея "Русских супергероев" родилась ещё в 2014 году. По его словам, у проекта нет ни российских, ни мировых аналогов. Что этим подразумевал господин Казановский, к сожалению, не уточняется. Но то, о чём говорил на пресс-конференции Олег Рой — это создание собственной вселенной с супергероями и строительство на этом фундаменте целой индустрии. А это, как мы знаем, прекрасно реализовано в США и давно транслируется на весь мир.