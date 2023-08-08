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Коллекционеры и их уникальные собрания в объективе Джеймса Моллисона

Коллекционеры и их уникальные собрания в объективе Джеймса Моллисона

Автор:
08 августа 2023 09:18
Сообщество : ФотоМир
Метки: коллекционер   коллекция   проект   собрание   фотография   фотомир   
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Стремясь исследовать интригующий мир коллекционеров, Джеймс Моллисон пригласил в свой проект страстных собирателей. Зоркий глаз фотографа улавливает гармонию, удивительный баланс между коллекционерами и их любимыми вещами. Он знакомит нас с такими известными личностями, как Айрис Апфель, Лучано Бенеттон, Роберто Баджо и многими другими.

Основатель империи моды собрал около 10 000 миниатюрных картин в своей растущей коллекции.



Фотограф рассказал, как он выбирал героев для своего проекта: "Аукционный дом Christie's хотел представить определенных коллекционеров, но и я также мог предложить коллекционеров, о которых читал или считал, что они могут быть визуально интересными. В качестве примера можно привести Роберто Баджо с его невероятным собранием охотничьих принадлежностей, Рино Ферро, бывшего мясника, у которого есть коллекция инструментов, или моего друга Кристиано Спиллера, диджея, который собирает фигурки Lego".

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Икона стиля из Нью-Йорка владеет потрясающим собранием костюмов.



"Меня больше всего привлекали коллекционеры, которые делали это из любви к предмету, а не для статуса или инвестиций. В Германии я фотографировал Йенса Веербека и его винтажные тостеры. Первый он купил на блошином рынке, когда учился в колледже. Потом еще один тостер через несколько месяцев... В момент съемок у него их были сотни, и это было по-настоящему красиво".

Модельер и его богатая коллекция велофутболок.

Футболист, выступавший за "Фиорентину", "Ювентус" и сборную Италии, коллекционирует охотничью атрибутику.

Музыкант и продюсер коллекционирует американские гитары XX века.

Издатель и редактор инди-журнала Paper собирает предметы, которые рассказывают историю ее жизни.

Дэвид коллекционирует памятные предметы, посвященные известным людям XX века.

Бывший мясник и его самодельные инструменты.

Дизайнер интерьеров увлекается миниатюрной мебелью.

Диджей и продюсер собирает фигурки Lego.

Скульптор начала собирать памятные вещи, связанные с группой Spice Girl, в возрасте 11 лет. В ее коллекции можно найти от пенала для карандашей до подарков Мел Би, участницы легендарной группы.

Энн питает страсть к предметам искусства и французской мебели XVIII века. Свою любовь она унаследовала от бабушки из Южной Каролины.

Автор статей о современном искусстве, юрист, профессор теории искусства Гамбургской академии изящных искусств и его произведения .

Предприниматель коллекционирует произведения современного искусства.

Собрание семьи насчитывает около 200 работ 35 художников.

Помимо управления ресторанным бизнесом, Инти продолжает пополнять коллекцию племенного искусства, начатую его отцом.

Непреходящее увлечение началось с подарка для дочери.


Арт-директор и сценограф и его раритеты с блошиных рынков.

Дизайнер одежды и интерьеров интересуется тканями из Средней Азии.

Соперники превратились в компаньонов, создав непревзойденную коллекцию костюмов.

Предприниматель собрал оригинальную коллекцию копилок.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: коллекционер   коллекция   проект   собрание   фотография   фотомир   
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5k
MPEG-8 23 минуты назад
Старина Том Хэнкс коллекционирует печатные машинки.
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3k
Алекс 15 минут назад
безобидные фобии
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5k
Hugo_RnD 44 минуты назад
№8 - странные инструменты на фото - выглядят как самодельные наконечники для острог...
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