Коллекционеры и их уникальные собрания в объективе Джеймса Моллисона

Стремясь исследовать интригующий мир коллекционеров, Джеймс Моллисон пригласил в свой проект страстных собирателей. Зоркий глаз фотографа улавливает гармонию, удивительный баланс между коллекционерами и их любимыми вещами. Он знакомит нас с такими известными личностями, как Айрис Апфель, Лучано Бенеттон, Роберто Баджо и многими другими.
Основатель империи моды собрал около 10 000 миниатюрных картин в своей растущей коллекции.
Фотограф рассказал, как он выбирал героев для своего проекта: "Аукционный дом Christie's хотел представить определенных коллекционеров, но и я также мог предложить коллекционеров, о которых читал или считал, что они могут быть визуально интересными. В качестве примера можно привести Роберто Баджо с его невероятным собранием охотничьих принадлежностей, Рино Ферро, бывшего мясника, у которого есть коллекция инструментов, или моего друга Кристиано Спиллера, диджея, который собирает фигурки Lego".
Икона стиля из Нью-Йорка владеет потрясающим собранием костюмов.
"Меня больше всего привлекали коллекционеры, которые делали это из любви к предмету, а не для статуса или инвестиций. В Германии я фотографировал Йенса Веербека и его винтажные тостеры. Первый он купил на блошином рынке, когда учился в колледже. Потом еще один тостер через несколько месяцев... В момент съемок у него их были сотни, и это было по-настоящему красиво".
Модельер и его богатая коллекция велофутболок.
Футболист, выступавший за "Фиорентину", "Ювентус" и сборную Италии, коллекционирует охотничью атрибутику.
Музыкант и продюсер коллекционирует американские гитары XX века.
Издатель и редактор инди-журнала Paper собирает предметы, которые рассказывают историю ее жизни.
Дэвид коллекционирует памятные предметы, посвященные известным людям XX века.
Бывший мясник и его самодельные инструменты.
Дизайнер интерьеров увлекается миниатюрной мебелью.
Диджей и продюсер собирает фигурки Lego.
Скульптор начала собирать памятные вещи, связанные с группой Spice Girl, в возрасте 11 лет. В ее коллекции можно найти от пенала для карандашей до подарков Мел Би, участницы легендарной группы.
Энн питает страсть к предметам искусства и французской мебели XVIII века. Свою любовь она унаследовала от бабушки из Южной Каролины.
Автор статей о современном искусстве, юрист, профессор теории искусства Гамбургской академии изящных искусств и его произведения .
Предприниматель коллекционирует произведения современного искусства.
Собрание семьи насчитывает около 200 работ 35 художников.
Помимо управления ресторанным бизнесом, Инти продолжает пополнять коллекцию племенного искусства, начатую его отцом.
Непреходящее увлечение началось с подарка для дочери.
Арт-директор и сценограф и его раритеты с блошиных рынков.
Дизайнер одежды и интерьеров интересуется тканями из Средней Азии.
Соперники превратились в компаньонов, создав непревзойденную коллекцию костюмов.
Предприниматель собрал оригинальную коллекцию копилок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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