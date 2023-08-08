Коллекционеры и их уникальные собрания в объективе Джеймса Моллисона

Икона стиля из Нью-Йорка владеет потрясающим собранием костюмов.

"Меня больше всего привлекали коллекционеры, которые делали это из любви к предмету, а не для статуса или инвестиций. В Германии я фотографировал Йенса Веербека и его винтажные тостеры. Первый он купил на блошином рынке, когда учился в колледже. Потом еще один тостер через несколько месяцев... В момент съемок у него их были сотни, и это было по-настоящему красиво".