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Новые луноходы NASA: миниатюрное трио создаст 3D-карту лунной поверхности

Новые луноходы NASA: миниатюрное трио создаст 3D-карту лунной поверхности

Автор:
04 августа 2023 13:34
Сообщество : Космос
Метки: rover   космос   луна   луноход   миссия   проект   
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Уже в 2024 году три ровера, размером с чемодан для ручной клади, отправятся изучать Луну. Главная особенность новых луноходов - работа в команде без прямого управления с Земли.

Малый посадочный аппарат Nova-C доставит роверы в район Рейнер Гамма, который расположен в Океане Бурь. Луноходы раскроют солнечные батареи и зарядят аккумуляторы, а затем приступят к выполнению задач, на которые им отведен один лунный день (14 земных суток).


Новый проект получил название CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration) - командное исследование автономными роботами.

Базовая станция, расположенная на посадочном аппарате, будет принимать инструкции с Земли и ставить перед луноходами цель.

"Мы хотим продемонстрировать, что мобильные роботы способны в команде выполнять задачи без участия человека. В будущем этот эксперимент может изменить подход к исследованиям", - говорит Субха Командур, руководитель проекта CADRE.

После получения первых инструкций с базовой станции команда роботов выберет "лидера", который, в свою очередь, распределит задания для выполнения коллективной цели. Затем каждый ровер будет решать, как безопаснее всего выполнить поставленную задачу.


"Инструкция будет простой. Например, "исследуй эту область". Все остальное решает сам ровер: когда ехать, какой путь выбрать, как миновать препятствия", - рассказывает Жан-Пьер де ла Круа, руководитель проекта.

Луноходы должны установить камеры и георадары для создания трехмерной карты лунной поверхности.

Также в 2024 году NASA планирует осуществить второй полет с экипажем вокруг Луны, а годом позже - высадить на поверхность спутника первую женщину и цветного человека. В случае успеха программа "Артемида" вернет человека на Луну впервые после миссии "Аполлон-17" 1972 года.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: rover   космос   луна   луноход   миссия   проект   
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4  комментария
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5k
Горожанин Час назад
О, Луну исследуют. А места посадок лунных модулей НАСА на Луне не исследуют и не собираются показывать артефакты на самом спутнике. Ну, как же - это не наука, а идеология и пропаганда, пиар. Ага-ага, как разрушать целые страны ради идеологии и пиара - это нормально. А доказать общественности факты пребывания на Луне астронавтов США - это не нужно. Ну, понятно.
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135
npocto__Makc 17 минут назад
Пусть первым делом к месту высадки америкосов отправят..
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1k
Антон Полчаса назад
Google Moon Maps ))))
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14k
GROMOZEKA Час назад
Кто будет режиссером?
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