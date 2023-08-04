Новые луноходы NASA: миниатюрное трио создаст 3D-карту лунной поверхности

"Мы хотим продемонстрировать, что мобильные роботы способны в команде выполнять задачи без участия человека. В будущем этот эксперимент может изменить подход к исследованиям", - говорит Субха Командур, руководитель проекта CADRE.

После получения первых инструкций с базовой станции команда роботов выберет "лидера", который, в свою очередь, распределит задания для выполнения коллективной цели. Затем каждый ровер будет решать, как безопаснее всего выполнить поставленную задачу.