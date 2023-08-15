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В подземном переходе Белгорода начали демонтаж свеже-положенной плитки в желто-глубых цветах

В подземном переходе Белгорода начали демонтаж свеже-положенной плитки в желто-глубых цветах

Автор:
15 августа 2023 13:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Белгород   интерьерное решение   ожидание   плитка   подзеный переход   проект   реальность   
1818
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Муки творчества "девочек-дизайнеров" обойдутся бюджету Белгорода в дополнительные средства. В подземном переходе на «Родине» строители уложили жёлто-голубую плитку, напоминающую цвета украинского флага, что сразу напрягло белгородцев. А надо было, согласно дизайн-проекту, нежно-голубую. Ожидание и реальность, как они есть ...

Изначально, переход «Родина», согласно планам, должны были отреставрировать в светло-голубых тонах, соответствующих флагу Белгорода.

Белгородцы сами участвовали в выборе одного из трёх вариантов интерьерных решений для ремонта. Выбрали вариант номер три. Предполагалось, что в этом проекте используют основные следующие образы: белгородский флаг, мел, небо, облака. Отразить их планировалось и в цветовом решении:

Однако, жизнь и пораб внесли свои коррективы. И по ходу дела, элегантное интерьерное решение в нежно-голубых и бежевых тонах сменилось на истошно-желтые и синие кусочки бетона, которые и были уложены в переходе.

На столь опасное сочетание ожидаемо обратили внимание жители Белгорода в соцсетях, начался скандал и крамольную плитку начали по-быстрому демонтировать.

Ранее местные СМИ сообщили, что прокуратура через суд обязала Белгорблагоустройство отремонтировать пять подземных переходов в Белгороде.

В частности, на благоустройство территории на «Родине» потратят 3,3 млн рублей. Подрядчика определят 17 августа.

Источник:

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Метки: Белгород   интерьерное решение   ожидание   плитка   подзеный переход   проект   реальность   
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20  комментариев
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66k
Варакин Алексей 3 часа назад
Четакова? Люди никогда не строили и не знают про архконтроль? Причем тут флаги??? Всякую хрень для возбуждения хомячков напишут! Если бы вместо бежевой положили бы красную и заставили бы перекладывать ,то этой новости вообще бы не было.
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1k
Фрол Полчаса назад
Это наверно уже шизофрения, связывать два цвета со всем подряд.
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5k
Elena Ki Час назад
В поземном...
Выход есть - написать на каждой плитке "Это не флаг" или "Это не то, о чем вы подумали". Или по классике - на белой простыне "Флаг - красный.
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43k
Игорь 2 часа назад
Ну это уже патриотизм головного мозга.
В сине-жёлтой расцветке герб города-героя Мурманск, а так-же нескольких городов Пермского края и Оренбургской обрасти. И что теперь всем дружно гербы менять?
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3k
* You All 2 часа назад
это уже шиза. видеть то чего нет
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57k
Олег 2 часа назад
Я никогда не встречал прорабов, самостоятельно меняющих утвержденные проекты. Даже Джамшуты так не делают
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293
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Маразм.
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10k
GRuslan 2 часа назад
Фото Лаврова можно прикрепить к моему комменту... Насрать какие цвета, главное чтоб нравилось, а если ассоциировать все вокруг с чем либо, то придётся глаза выколоть. Что хохлы, что мы, мозги всем прочистили.
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3k
poбт 2 часа назад
не понял при чем тут девочки дизайнерки если виноваты мудаки строители, при чем включая последнего обрыгана что непосредственно вколачивает эту плитку молотком в землю
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16k
Shtoppi 2 часа назад
а че не так то? это ж каклофлаг на земле, а русские люди это говно ногами топчут.
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54k
dima423 3 часа назад
да лан, норм было ххляцкий флаг топтать)
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10k
Борис Карабанов 3 часа назад
Главное - не останавливаться!
Что характерно, демонтаж, видимо, производится к обоюдному удовольствию двух сторон - с российской стороны, дабы демонтировать цвета украинского флага, а с украинской стороны, дабы не попирался ногами "москалей" украинский флаг.
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2
RingoStar2 3 часа назад
с одной стороны вопрос - неужели это было сделано осознанно?
второй вопрос - может не стоит уподобляться укронацистам? И бороться с цветами? Так можно и радугу запретить из-за того, что ЛГБТ используют похожий на неё образ.
В России много полей пшеницы и ясного чистого неба - жёлто-голубой получается.
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5k
Babangdida 3 часа назад
A добавить ещё один цвет не вариант?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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