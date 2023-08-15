В подземном переходе Белгорода начали демонтаж свеже-положенной плитки в желто-глубых цветах

Муки творчества "девочек-дизайнеров" обойдутся бюджету Белгорода в дополнительные средства. В подземном переходе на «Родине» строители уложили жёлто-голубую плитку, напоминающую цвета украинского флага, что сразу напрягло белгородцев. А надо было, согласно дизайн-проекту, нежно-голубую. Ожидание и реальность, как они есть ...
Изначально, переход «Родина», согласно планам, должны были отреставрировать в светло-голубых тонах, соответствующих флагу Белгорода.
Белгородцы сами участвовали в выборе одного из трёх вариантов интерьерных решений для ремонта. Выбрали вариант номер три. Предполагалось, что в этом проекте используют основные следующие образы: белгородский флаг, мел, небо, облака. Отразить их планировалось и в цветовом решении:
Однако, жизнь и пораб внесли свои коррективы. И по ходу дела, элегантное интерьерное решение в нежно-голубых и бежевых тонах сменилось на истошно-желтые и синие кусочки бетона, которые и были уложены в переходе.
На столь опасное сочетание ожидаемо обратили внимание жители Белгорода в соцсетях, начался скандал и крамольную плитку начали по-быстрому демонтировать.
Ранее местные СМИ сообщили, что прокуратура через суд обязала Белгорблагоустройство отремонтировать пять подземных переходов в Белгороде.
В частности, на благоустройство территории на «Родине» потратят 3,3 млн рублей. Подрядчика определят 17 августа.
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Выход есть - написать на каждой плитке "Это не флаг" или "Это не то, о чем вы подумали". Или по классике - на белой простыне "Флаг - красный.
В сине-жёлтой расцветке герб города-героя Мурманск, а так-же нескольких городов Пермского края и Оренбургской обрасти. И что теперь всем дружно гербы менять?
Что характерно, демонтаж, видимо, производится к обоюдному удовольствию двух сторон - с российской стороны, дабы демонтировать цвета украинского флага, а с украинской стороны, дабы не попирался ногами "москалей" украинский флаг.
второй вопрос - может не стоит уподобляться укронацистам? И бороться с цветами? Так можно и радугу запретить из-за того, что ЛГБТ используют похожий на неё образ.
В России много полей пшеницы и ясного чистого неба - жёлто-голубой получается.
учитывая что творят под украинскими флагами - это тем более безобразно.