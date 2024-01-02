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Денежная реформа 1961-го

Денежная реформа 1961-го

Автор:
02 января 2024 06:19
Метки: бутылка простой водки   денежная реформа   копейка   
1048
5

В 1961 году 1 января начала осуществляться денежная реформа. Старые денежные знаки обменивались на новые в соотношении 10:1. Цены в магазинах уменьшались на ноль, как и зарплаты. При этом старые копейка, две копейки, три копейки оставались в обращении, я их в детстве (в 1970-е годы) не раз встречал в магазинной сдаче, например (то есть цена самых мелких монет возрастала в десять раз).


Однако, по рассказам современников тех лет, были и недовольные реформой. Например, мне говорили, что пучок петрушки на базаре у частного торговца до 1 января 1961 года стоил, допустим, пять копеек. А после реформы? Диалог на рынке:
— Почём петрушка?
— 5 копеек пучок.
— Старыми?
— Э, нет, новыми!
То есть цена его возросла в 10 раз...


×
×


Анекдот из разряда «чёрного юмора» того времени, когда всё любили пересчитывать «по-старому», умножая на десять:
«— Сколько человек погибло в недавней железнодорожной катастрофе?
— 50.
— А, значит, по-старому, 500!»




До реформа бутылка простой водки, так называемая "красная головка", стоила 21рубль 20 копеек, а после реформы она стала стоить 2 рубля 12 копеек. До реформы бутылка "московской" водки ("белая головка") стоила 28 рублей 70 копеек, а после реформы 2 рубля 70 копеек.

Помните, как выразительно герои «Бриллиантовой руки» (1968) произносят номер автомобиля «28-70 ОГО»?


А это ирония по поводу служителей культа, вернее, их больших доходов:


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Метки: бутылка простой водки   денежная реформа   копейка   
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49k
Максим Т. 8 часов назад
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
ЙОПТА! Вспомнили 61-й год. 1998 год забыли? Там В ТЫСЯЧУ РАЗ рубль "уронили"
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20k
Андрей 3 часа назад
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16k
куджо 7 часов назад
Фильм Менялы, история об афере на обмене денег. Можно посмотреть, в принципе все ясно и поеятно там.
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37k
albedo 8 часов назад
Я собирал во времена СССР дореформенные монетки.
Целая баночка скопилась.
Особенно ценными для меня были монетки до 1941 года.
Все они, кстати, были в обращении.
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9k
sedoisever 8 часов назад
"Уменьшались на ноль..."? )
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