Денежная реформа 1961-го

В 1961 году 1 января начала осуществляться денежная реформа. Старые денежные знаки обменивались на новые в соотношении 10:1. Цены в магазинах уменьшались на ноль, как и зарплаты. При этом старые копейка, две копейки, три копейки оставались в обращении, я их в детстве (в 1970-е годы) не раз встречал в магазинной сдаче, например (то есть цена самых мелких монет возрастала в десять раз).