Денежная реформа 1961-го

В 1961 году 1 января начала осуществляться денежная реформа. Старые денежные знаки обменивались на новые в соотношении 10:1. Цены в магазинах уменьшались на ноль, как и зарплаты. При этом старые копейка, две копейки, три копейки оставались в обращении, я их в детстве (в 1970-е годы) не раз встречал в магазинной сдаче, например (то есть цена самых мелких монет возрастала в десять раз).
Однако, по рассказам современников тех лет, были и недовольные реформой. Например, мне говорили, что пучок петрушки на базаре у частного торговца до 1 января 1961 года стоил, допустим, пять копеек. А после реформы? Диалог на рынке:
— Почём петрушка?
— 5 копеек пучок.
— Старыми?
— Э, нет, новыми!
То есть цена его возросла в 10 раз...
Анекдот из разряда «чёрного юмора» того времени, когда всё любили пересчитывать «по-старому», умножая на десять:
«— Сколько человек погибло в недавней железнодорожной катастрофе?
— 50.
— А, значит, по-старому, 500!»
До реформа бутылка простой водки, так называемая "красная головка", стоила 21рубль 20 копеек, а после реформы она стала стоить 2 рубля 12 копеек. До реформы бутылка "московской" водки ("белая головка") стоила 28 рублей 70 копеек, а после реформы 2 рубля 70 копеек.
Помните, как выразительно герои «Бриллиантовой руки» (1968) произносят номер автомобиля «28-70 ОГО»?
А это ирония по поводу служителей культа, вернее, их больших доходов:
Источник:
- Два чеха завершили крутую кругосветку на 40-летней "копейке"
- «Копейка» за 15 тысяч евро: в Германии продают советский седан
- Проехавшую полмира "копейку" чехи подарили АвтоВАЗу
- «Копейка» за 1,5 миллиона: в Литве продают уникальный ВАЗ-2101
- О времени и о деньгах: цены и зарплаты разных эпох и стран
Целая баночка скопилась.
Особенно ценными для меня были монетки до 1941 года.
Все они, кстати, были в обращении.