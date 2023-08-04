Как в довоенном СССР строили самый быстрый поезд в мире

Он должен был разгоняться до 300 км/час.
В 1929 году талантливый инженер Николай Ярмольчук получил занятное авторское свидетельство. Его суть:
Дорожное полотно выполнено в виде вогнутого цилиндрического лотка, а подвижной состав представляет собою конструкцию, опирающуюся на две расположенные по концам вагона опоры в форме полых тел вращения, со сферической поверхностью и с двигателем, помещенных внутри указанных тел вращения.
Это был проект ШЭЛТ - шаропоезда, который стал настоящей революцией в области железнодорожного транспорта.
В 1931 году нарком путей сообщения Николай Куйбышев распорядился построить опытный образец шаропоезда и монорельсового пути. Над проектом трудилось 90 человек, он получил мощную информационную поддержку в прессе, а государство выделило на него 1 миллион рублей.
Спустя три года электропоезд был готов. Вместо привычных колёсных пар у него были усечёные шары (по 2 колеса-шара на каждый вагон). В каждом колесе располагался электродвигатель, ток к нему шёл через контактную линию, собранную из стальных труб. Экспериментальное дорожное полотно сделали из дерева.
Модель составляла ⅕ от натуральной величины, развивала скорость до 70 км/час, пассажиры в вагонах могли размещаться только лёжа. И уже была запланирована постройка модели 100% величины, со скоростью до 300 км/час.
И тут начались проблемы.
Выяснилось, что деревянное покрытие очевидно не выдерживает длительных нагрузок. Делать лоток из бетона было слишком дорого и трудоёмко. К тому же электроколёса-шары оказались очень хрупкими и постоянно выходили из строя.
Так что проект убрали на дальнюю полку, а потом о нём и вовсе забыли. Его создатель, Николай Ярмольчук позже участвовал в Великой Отечественной войне и получил орден “Красной Звезды”. И до конца жизни не оставлял работу над своим чудо-поездом. Делал расчёты, готовил чертежи, даже пытался пробиться на приём к Косыгину. Но его не приняли и в конце 1970-х он ушёл из жизни.
А скоростной шаропоезд так и остался лишь красивым и амбициозным проектом.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы