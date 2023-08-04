Как в довоенном СССР строили самый быстрый поезд в мире

Спустя три года электропоезд был готов. Вместо привычных колёсных пар у него были усечёные шары (по 2 колеса-шара на каждый вагон). В каждом колесе располагался электродвигатель, ток к нему шёл через контактную линию, собранную из стальных труб. Экспериментальное дорожное полотно сделали из дерева.

Модель составляла ⅕ от натуральной величины, развивала скорость до 70 км/час, пассажиры в вагонах могли размещаться только лёжа. И уже была запланирована постройка модели 100% величины, со скоростью до 300 км/час.