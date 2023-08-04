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Как в довоенном СССР строили самый быстрый поезд в мире

Как в довоенном СССР строили самый быстрый поезд в мире

Автор:
04 августа 2023 01:00
Сообщество : Наука
Метки: СССР   инженер   николай ярмольчук   поезд   проект   шаропоезд   
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Он должен был разгоняться до 300 км/час.

В 1929 году талантливый инженер Николай Ярмольчук получил занятное авторское свидетельство. Его суть:

Дорожное полотно выполнено в виде вогнутого цилиндрического лотка, а подвижной состав представляет собою конструкцию, опирающуюся на две расположенные по концам вагона опоры в форме полых тел вращения, со сферической поверхностью и с двигателем, помещенных внутри указанных тел вращения.

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Это был проект ШЭЛТ - шаропоезда, который стал настоящей революцией в области железнодорожного транспорта.

В 1931 году нарком путей сообщения Николай Куйбышев распорядился построить опытный образец шаропоезда и монорельсового пути. Над проектом трудилось 90 человек, он получил мощную информационную поддержку в прессе, а государство выделило на него 1 миллион рублей.

Спустя три года электропоезд был готов. Вместо привычных колёсных пар у него были усечёные шары (по 2 колеса-шара на каждый вагон). В каждом колесе располагался электродвигатель, ток к нему шёл через контактную линию, собранную из стальных труб. Экспериментальное дорожное полотно сделали из дерева.

Модель составляла ⅕ от натуральной величины, развивала скорость до 70 км/час, пассажиры в вагонах могли размещаться только лёжа. И уже была запланирована постройка модели 100% величины, со скоростью до 300 км/час.

И тут начались проблемы.

Выяснилось, что деревянное покрытие очевидно не выдерживает длительных нагрузок. Делать лоток из бетона было слишком дорого и трудоёмко. К тому же электроколёса-шары оказались очень хрупкими и постоянно выходили из строя.

Так что проект убрали на дальнюю полку, а потом о нём и вовсе забыли. Его создатель, Николай Ярмольчук позже участвовал в Великой Отечественной войне и получил орден “Красной Звезды”. И до конца жизни не оставлял работу над своим чудо-поездом. Делал расчёты, готовил чертежи, даже пытался пробиться на приём к Косыгину. Но его не приняли и в конце 1970-х он ушёл из жизни.

А скоростной шаропоезд так и остался лишь красивым и амбициозным проектом.

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Метки: СССР   инженер   николай ярмольчук   поезд   проект   шаропоезд   
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Роман Киселев 17 минут назад
Только забыл добавить, что автор разочаровался в своем детище. Чистить такие пути сущий ад после снега и от обледенения, да и такое конструктивное решение было далеко не лучшим, о чем и сообщил сам автор после того, как подтянул знания по профильным предметам. Вот потому и отказались от шаропоезда, а не потому что это была вундервафля и просто всем стало лень ее реализовывать. Ну и дорого это все было.
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