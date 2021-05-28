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Шойгу показал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил

Шойгу показал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил (7 фото + 1 видео)

Автор:
28 мая 2021 16:13
Сообщество : Военное
Метки: Главный музей ВС   видео   политика   презентация   проект   путин   шойгу   
1461
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Площадь комплекса составит 150 тысяч квадратных метров. Это будет самый крупный музей мире.

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Метки: Главный музей ВС   видео   политика   презентация   проект   путин   шойгу   
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57  комментариев
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2k
Frank Borman 2 часа назад
А где же макет Главной мечети Вооруженный сил? А Главную синагогу Вооруженный сил когда построят?
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10k
кира Минуту назад
Один вопрос: зачем? Чтобы в очередной раз отмыть деньги? У нас в стране решены все проблемы? Работающим пенсионерам индексировали пенсии? Вылечили всех тяжелобольных детей? Построили КАЧЕСТВЕННЫЕ дороги, которые не нужно каждый год ремонтировать снова и снова? Заменили все трубы, которые прорывает каждый год? Отреставрировали памятники архитектуры? Если все так плохо с финансами, как нам поют, не стоит ли экономить на подобного рода проектах?
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873
zu4ara Полчаса назад
А чё ,давайте вот так сразу...
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873
zu4ara Полчаса назад
Походу дядьки начали себе пирамиды (мавзолеи) строить...
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6k
dikijjim 53 минуты назад
пора уже навести порядок в великой и могучей родине)
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0
nur 54 минуты назад
Лучше бы бабушкам с дровами помогли
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8k
Касьян Пуздой Час назад
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5k
SR Час назад
"...музей будет построен для граждан страны, чтобы они могли увидеть всю мощь русского оружия". Я думаю, граждане страны с большим удовольствием увидели бы мощь отечественной медицины, образования и социальной сферы. Но, не судьба. Смотрите лучше на автоматы.
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5k
TirAn Час назад
Понятно. Скоро снова начнут собирать почти добровольные пожертвования.
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3k
Dmitrii Ivanov Час назад
А тесла башни по периметру будут?
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17k
nobody® Час назад
Пентагонная пентаграмма
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965
Александр Час назад
эти оба в нулевых внушали доверие
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115
Травкин Лопух 3 Александр 53 минуты назад
ещё с 90х не внушали доверие
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3k
Севастьян Час назад
Главный храм вооружённых сил, главный музей вооружённых сил откуда деньги,Зин на эти игрушки ,которые нахрен народу ненадо?Лучше бы компетентную охрану в школы поставили или дороги сделали .Пол России как после бомбёжки выглядят дороги,у которых они есть.Москвичи выкупают похоронный бизнес по городам.В Новоресе чтоб одеть покойника в привезённые вещи -10,5 тыс?!Его что,девственницы под оркестр одевают?Бардак полнейший,но зато мы с музеями.
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400
Гиперборей Antarez Полчаса назад
Ты в В кубинке бронетанковом музее был? Видел сколько там всегда народу? А это будет огромный комплекс всех родов войск. Ну в Туле то оно конечно лучше...
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400
Гиперборей Antarez 24 минуты назад
Ну тык ляг на спину и умри - а то не известно куда прибыль от твоих немощных потуг пойдёт...
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155k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
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55k
Почитатель стекломоя 2 часа назад
На войну и храмы деньги есть. А школьники пускай дальше орлом над дыркой в туалетах сидят.
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14k
vikklu 2 часа назад
Интересно, а на эти деньги можно построить какой-нибудь заводик, ну, по производству АКПП, к примеру, для ВАЗ-ГАЗ производителей, а мож и для УАЗ хватит?
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3k
Terenty 2 часа назад
Что за странная архитектура. Похоже на кучу чего-то..
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3k
VL 2 часа назад
показушник в бирюльках
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41k
Andrey 2 часа назад
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21
Лучший Друг kalinser Полчаса назад
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1k
Александр Сергеевич 2 часа назад
Сколько миллиардов бюджетных рублей потратят? И зачем такой огромный музей? 150.000 квадратных метров. Его же за весь день не обойдешь.
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433
анатолий горленко 2 часа назад
Ну всё правильно, так ведь проще бабла наковырять.
Мало музеев?
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