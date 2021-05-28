Шойгу показал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил

Площадь комплекса составит 150 тысяч квадратных метров. Это будет самый крупный музей мире.
Министр обороны Сергей Шойгу презентовал президенту Владимиру Путину макет главного музейного комплекса Вооруженных сил России. Предполагается, что музей будет построен рядом с парком "Патриот" в Подмосковье. Однако о сроках сдачи объекта пока речи не идет.
По словам министра обороны, музей будет построен для граждан страны, чтобы они могли увидеть всю мощь русского оружия. Сейчас в запасниках музеев находится 43 тысячи единиц оружия и большое количество военных предметов, которые лежат без дела. Это артефакты, редуты, оружие, пушки, костюмы и флаги, пояснил Шойгу.
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Самый крупный музейный комплекс мира, площадь которого составит 150 тысяч квадратных метров, выполнен в виде наложенных друг на друга звезд. И в каждом из лучей музея-звезды предполагается демонстрировать оружие и артефакты различных исторических эпох или сражений.
«Уникальность этого сооружения заключается в том, что мы предполагаем сделать здесь, в каждом из крыльев, своего рода исторический театр», - отметил министр обороны.
По словам Шойгу, часть экспозиции будет меняться в зависимости от сезона.
"Скажем, здесь - Сталинградское сражение, здесь - оборона Брестской крепости, например. Для этого мы здесь сделаем мастерские, которые будут каждые полгода менять экспонаты, и люди будут приходить сюда и говорить, как в театре: сегодня постановка будет такая. Не постановка даже, а показ исторических событий того времени. Это будет и Первая мировая война, и Куликовское сражение, и многие-многие другие", - рассказал Сергей Кужугетович.
В Минобороны уточнили, что действующий Музей вооруженных сил, расположенный в Москве, никуда не денется и продолжит свою работу наравне с новым музейным комплексом в парке "Патриот".
Вот есть музейный комплекс на Поклонной горе, зачем рядом ещё один?— Тимаков Данила (@semak515) May 28, 2021
Ну вот и слава Богу. Храм у армии есть, музей будет...Теперь армии есть что защищать...— Baron Lun Sing (@sinyakov48) May 27, 2021
Чисто внешне не уверен, что красиво. А вообще только за! Парк патриот превращается в жемчужину для туристов.— Oleg Ty (@Tyumenoid) May 27, 2021
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Мало музеев?