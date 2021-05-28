Шойгу показал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил

Министр обороны Сергей Шойгу презентовал президенту Владимиру Путину макет главного музейного комплекса Вооруженных сил России. Предполагается, что музей будет построен рядом с парком "Патриот" в Подмосковье. Однако о сроках сдачи объекта пока речи не идет.





По словам министра обороны, музей будет построен для граждан страны, чтобы они могли увидеть всю мощь русского оружия. Сейчас в запасниках музеев находится 43 тысячи единиц оружия и большое количество военных предметов, которые лежат без дела. Это артефакты, редуты, оружие, пушки, костюмы и флаги, пояснил Шойгу.