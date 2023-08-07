13 самых страшных мультфильмов и мультсериалов, которые получили высокие оценки от зрителей

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Сюжет: Девушка Дорис обращается за помощью к охотнику на вампиров по имени D после того, как она угодила в ловушку графа Ли и была им укушена. Она просит охотника отомстить негодяю, не догадывась, что на самом деле D — дампир, плод союза вампира и простой смертной.