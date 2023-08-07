13 самых страшных мультфильмов и мультсериалов, которые получили высокие оценки от зрителей

Предлагаю вам ознакомиться с лакомым списком страшных мультфильмов и мультсериалов, который наверняка придётся вам по душе, если вы любите иногда пощекотать себе нервишки.
Жанр ужасов в мире мультфильмов может показаться неожиданным сочетанием. Как можно смешивать яркую мультипликационную рисовку с гнетущей атмосферой и кровавыми сценами? Легко! Многие незаслуженно списывают анимационные фильмы со счетов как глупую детскую забаву. Однако существуют крайне интересные проекты, которые предлагают зрителям удивительно страшные и захватывающие истории, способные напугать даже закалённого ужастиками киномана.
Мультфильм «Константин: Город демонов» (2018)
Кинопоиск: 7
Сюжет: Джон Константин — профессиональный экзорцист, который ежедневно рискует своей жизнью, вступая в схватку с различными потусторонними сущностями. Каждое его новое приключение становится значительно опаснее предыдущего.
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Мультсериал «Паразит: Учение о жизни» (2014-2015)
Кинопоиск: 8,1
Сюжет: Паразиты — странные создания, живующие благодаря энергии своего носителя. Они проникают в мозг человека и полностью подчиняют его своей воли. Один из паразитов заражает школьника Синъити Идзуми, но ему удаётся избежать захвата разума и остаться самим собой.
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Мультфильм «Какой чудесный день» (2012)
Кинопоиск: 8,1
Сюжет: Билле — человек средних лет, который трудится на обычной работе. Внезапно он узнает о том, что унаследовал сложное психическое заболевание. Билле думает о том, как ему жить дальше и, главное, для чего.
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Мультсериал «Триплексоголик» (2006-2008)
Кинопоиск: 8
Сюжет: Ватануки Кимихиро — обычный старшеклассник, который обладает необычными способностями — он видит духов и потусторонних существ. Однажды он попадает в магазин ведьмы Юко, которая умеет исполнять любые желания. Ватанухи просит её избавить его от дара. Взамен Юко хочет плату — она просит парня поработать у неё в волшебном магазине.
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Мультфильм «Безумный Бог» (2021)
Кинопоиск: 7
Сюжет: Воин попадает в мрачный и очень неприветливый мир, в котором блуждают ужасные чудовища, а безумные учёные проводят странные эксперименты.
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Мультфильм «Франкенвини» (2012)
Кинопоиск: 7,1
Сюжет: Мальчик Виктор не желает мириться с гибелью своего любимого пса Спарки, поэтому прибегает к науке, чтобы оживить его. Безумный эксперимент проходит успешно — питомец возвращается к жизни. Однако в скором времени Спарки сбегает от Виктора, и это приводит к неожиданным и крайне ужасным последствиям.
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Мультфильм «Ганц: О – Миссия Осака» (2016)
Кинопоиск: 7,1
Сюжет: Ганц — загадочная сфера, располагающаяся в одной из тайных комнат в Токио. Время от времени она телепортирует к себе людей, которым грозила смертельная опасность. Сфера снабжает их оружием и отправляет на опасные задания, с которых возвращаются далеко не все.
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Мультсериал «Полулюди» (2016-2017)
Кинопоиск: 7,1
Сюжет: Внезапно в мире начали появляться люди, способные жить вечно. Полулюди — посланники богов. Этот феномен становится настоящей загадкой тысячелетия для всего научного сообщества, ведь оказаться неуязвимым для смерти может абсолютно любой человек. Однако узнать о своей суперспособности невозможно, пока не встретишься со смертью лицом к лицу.
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Мультфильм «Истинная грусть» (1998)
Кинопоиск: 7,8
Сюжет: Мима Киригоэ — молодая певица, которая пытается пробиться в индустрию ТВ-сериалов, поэтому делает всё возможное, чтобы её заметили. Однако поклонникам её музыкального таланта такое решение пришлось не по вкусу.
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Мультфильм «Яйцо ангела» (1985)
Кинопоиск: 7,7
Сюжет: В мрачном и сюрреалистичном мире, полном зловещих существ, живёт маленькая девочка. Она блуждает по миру и старательно защищает большое яйцо, с которым ни на секунду не расстаётся. Однажды в этом мире появляется загадочным юноша с оружием в форме креста. Вместе с девочкой они обсуждают окружающую действительность, прошлое и будущее.
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Мультфильм «D: Охотник на вампиров» (1985)
Кинопоиск: 7
Сюжет: Девушка Дорис обращается за помощью к охотнику на вампиров по имени D после того, как она угодила в ловушку графа Ли и была им укушена. Она просит охотника отомстить негодяю, не догадывась, что на самом деле D — дампир, плод союза вампира и простой смертной.
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Мультфильм «Приключения Икабота и мистера Тоада» (1949)
Кинопоиск: 7,2
Сюжет: В деревушке под необычным названием Сонная Лощина поселяется Икабод Крэйн — парень, который мечтает о прекрасной дочке богатого соседа. Однако на неё уже имеет планы местный громила. Как-то раз Икабоду рассказывают легенду о всаднике без головы, который по необъяснимым причинам обезглавливает свои жертвы. С этого момента история начинает приобретать неожиданный поворот.
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Мультсериал «Кураж — трусливый пёс» (1999-2002)
Кинопоиск: 7
Сюжет: Пёс по имени Кураж живёт вместе со своими хозяева — Мюриэл и её мужем Юстасом в маленьком городке под названием Нигде. Семью постоянно преследуют различные опасности. Псу, несмотря на свою патологическую боязнь всего, приходится её спасать, используя для этого свои ум и смекалку.
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О, ужас! Монстр/злодей набросился на ГлавГероя! Замер, при этом, на секунду, чтоб ГлавГерой успел приготовиться к атаке, и "отразить".