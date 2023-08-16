"Роскосмос" сообщил о выходе станции "Луна-25" на орбиту спутника Земли и показал новое "селфи" аппарата

Запуск станции "Луна-25" произошёл 11 августа с космодрома Восточный. По расчётам специалистов, полёт к Луне займёт у аппарата около 10 суток. Дата прилунения в районе Южного полюса состоится с 21 по 24 августа. Напомним, что "Луна-25" — это первая в современной России лунная миссия. В последний раз автоматическую космическую станцию ("Луна-24") отправляли к спутнику Земли почти 50 лет назад — в далёком 1976-м году.

Нынешний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов анонсировал полёт следующего аппарата ("Луна-26") в 2027 году, "Луна-27", по его прогнозам, отправится в космос в 2028 году, "Луна-28" — к 2030-му году или немного позже.



