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"Роскосмос" сообщил о выходе станции "Луна-25" на орбиту спутника Земли и показал новое "селфи" аппарата

"Роскосмос" сообщил о выходе станции "Луна-25" на орбиту спутника Земли и показал новое "селфи" аппарата

Автор:
16 августа 2023 19:07
Сообщество : Космос
Метки: Луна-25   космическая станция   орбита   полёт   роскосмос   фото   
1833
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На этот раз снимок получился лучше предыдущих.

Госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что сегодня днём космический аппарат "Луна-25" успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли.


Это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.

Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны.

Также в своём Телеграм-канале госкорпорация показала новый снимок космической станции, на этот раз цветной и в сносном разрешении. На фото видны элементы конструкции "Луны-25" — ковш бортового манипулятора с эмблемами "Роскосмоса", Института космических исследований и НПО "Лавочкина".

Запуск станции "Луна-25" произошёл 11 августа с космодрома Восточный. По расчётам специалистов, полёт к Луне займёт у аппарата около 10 суток. Дата прилунения в районе Южного полюса состоится с 21 по 24 августа. Напомним, что "Луна-25" — это первая в современной России лунная миссия. В последний раз автоматическую космическую станцию ("Луна-24") отправляли к спутнику Земли почти 50 лет назад — в далёком 1976-м году.


Нынешний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов анонсировал полёт следующего аппарата ("Луна-26") в 2027 году, "Луна-27", по его прогнозам, отправится в космос в 2028 году, "Луна-28" — к 2030-му году или немного позже.

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Метки: Луна-25   космическая станция   орбита   полёт   роскосмос   фото   
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16  комментариев
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17k
Александр Н. 2 часа назад
Мне интересно: Кто этот тридвараз (пока один), которому пост не понравился. Ареал его обитания можно не подсказывать...
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94
Александра С 40 минут назад
Такая работа проделана...
Я горжусь за ВАС всех.
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
телега ещё есть

https://t.me/roscosmos_gk/10452https://t.me/roscosmos_gk/10452
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52k
stabskapitan Час назад
"Роскосмос" сообщил о выходе станции "Луна-25" на орбиту спутника Земли и показал новое "селфи" аппарата
------------------------------------------
Может таки на орбиту спутника ЛУНЫ? На орбите ИСЗ он с момент а старта.
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26k
Влад Час назад
Ну посмотрим, осталось самое интересное - 70% на удачную посадку. Кто не в курсе сам этот аппарат передвигаться не может, это не его задача. Для посадки выбраны 3 точки, посадка в другом месте вызовет опрокидывание. Попасть надо точно.
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94
Александра С Влад 38 минут назад
Поверьте, все пройдёт успешно.
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94
Александра С ScorpionDS 36 минут назад
Не кипятись. Сама в ожидании.
Чай с вафлями будешь?
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