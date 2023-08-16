"Роскосмос" сообщил о выходе станции "Луна-25" на орбиту спутника Земли и показал новое "селфи" аппарата

На этот раз снимок получился лучше предыдущих.
Госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что сегодня днём космический аппарат "Луна-25" успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли.
Это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции. Первое включение было выполнено в 11:57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд.
Впервые в современной истории России автоматическая станция в 12:03 мск выведена на орбиту искусственного спутника Луны.
Также в своём Телеграм-канале госкорпорация показала новый снимок космической станции, на этот раз цветной и в сносном разрешении. На фото видны элементы конструкции "Луны-25" — ковш бортового манипулятора с эмблемами "Роскосмоса", Института космических исследований и НПО "Лавочкина".
Запуск станции "Луна-25" произошёл 11 августа с космодрома Восточный. По расчётам специалистов, полёт к Луне займёт у аппарата около 10 суток. Дата прилунения в районе Южного полюса состоится с 21 по 24 августа. Напомним, что "Луна-25" — это первая в современной России лунная миссия. В последний раз автоматическую космическую станцию ("Луна-24") отправляли к спутнику Земли почти 50 лет назад — в далёком 1976-м году.
Нынешний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов анонсировал полёт следующего аппарата ("Луна-26") в 2027 году, "Луна-27", по его прогнозам, отправится в космос в 2028 году, "Луна-28" — к 2030-му году или немного позже.
Источник:
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Может таки на орбиту спутника ЛУНЫ? На орбите ИСЗ он с момент а старта.
3 точки это целевые для программы, но опрокинутся он может в любом месте, если к примеру наткнется на камень или еще какую неровность поверхности.
Чай с вафлями будешь?