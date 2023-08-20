Стала известна возможная причина крушения межпланетной станции «Луна-25»

Свою версию крушения станции высказал и академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин. По его мнению, может быть две причины: программный сбой и техническая неисправность.

Первый — ошибка в программе, в команде, которую дали на спуск. Ее дали не в тот момент, когда нужно. То есть произошел сбой в программе. Второй — техническая неисправность в тормозных двигателях, но в это я мало верю. Я больше склоняюсь к тому, что это ошибка в программе.

А ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт отметил, что проблемы у станции возникли ещё до перехода на орбиту: