Стала известна возможная причина крушения межпланетной станции «Луна-25»

Эта авария может повлиять на все следующие запуски в космос.
Станцию «Луна-25» запустили в ночь на 11 августа. Она успешно выполнила первую часть намеченной программы, но 19 августа перестала выходить на связь. Вчера в «Роскосмосе» сообщили, что станция перешла на нерасчётную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Это прокомментировал глава Института космической политики Иван Моисеев:
Сообщение Роскосмоса лаконично. Получается так, что двигатель не отключился. Он должен был снизить орбиту, перевести на посадочную. И если его не отключить вовремя, то орбита будет снижаться и снижаться, пока не пересечется с поверхности Луны. Вот это и произошло. Почему не выключился, не сообщают, возможны разные причины. Тут уже действительно нужно заключение комиссии, которое Роскосмос обещает.
На будущее — 2027 год, через четыре года планируется запуск «Луна-26». Это не спускаемая станция, просто выйдет на орбиту Луны и будет оттуда передавать научные данные. Следующей по плану идет «Луна-27», где-то через год, то есть в 2028. Это даты плавающие, будут зависеть от того, как все это дело пойдет. Но по плану пока так — 2028 год. Она должна сесть на поверхность Луны, как и «Луна-25», и провести комплексное исследование грунта, более сложное, чем предполагалось в этом случае. Следующий полет уже неопределенный по времени, он выходит за рамки нашей существующей федеральной космической программы. Вообще гипотетически это взятие грунта с Луны. Это все, что записано в программах. Тут можно продолжать действовать по плану. И скорее всего, так и будет. Нужно понимать, что вероятность успеха при следующей (не «Луна-26», которая на орбите, а «Луна-27» и последующих) уменьшается за счет того, что мы не получили данных и опыта посадки. То есть более рискованной эта программа становится.
Свою версию крушения станции высказал и академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин. По его мнению, может быть две причины: программный сбой и техническая неисправность.
Первый — ошибка в программе, в команде, которую дали на спуск. Ее дали не в тот момент, когда нужно. То есть произошел сбой в программе. Второй — техническая неисправность в тормозных двигателях, но в это я мало верю. Я больше склоняюсь к тому, что это ошибка в программе.
А ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт отметил, что проблемы у станции возникли ещё до перехода на орбиту:
На месте тех, кто планировал, я бы подождал с запуском. Можно было переносить, правда, с теми последствиями, что была не та точка посадки. В крайнем случае вообще остаться на орбите спутника, но, видимо, решение было принято идти по плану. То, что вначале казалось несущественным отклонением, на самом деле перешло в аварию, никакая эта не нештатная ситуация.
«Луна-25» - первый со времён СССР космический проект, таких масштабов. Ещё в октябре 2020 года начальник управления стратегического планирования Роскосмоса Юрий Макаров заявлял о его стоимости:
Скажем так, это десятки миллиардов рублей, потому что это ресурсоемкий проект, сложный с точки зрения технической реализуемости.
Не осталась в стороне и Госдума. Депутат Антон Горелкин написал в своём тг-канале:
По словам учёных, следующий пуск в 2027-м году будет гораздо безопасней:
Там нет посадки на орбите спутника. Будет аппарат, который займется претензионным картографированием Луны.
Источник:
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- "Роскосмос" сообщил о выходе станции "Луна-25" на орбиту спутника Земли и показал новое "селфи" аппарата
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Ученые еще и слова путают. Видимо, хотели сказать "прецизионным картографированием".
но есть русская народная мудрость
не говори гоп- пока не перепрыгнул
а тут ежедневно куча новостей как отлично все работает , комментарии как мы в космосе всех обогнали и тд. Как сглазили.......