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Стала известна возможная причина крушения межпланетной станции «Луна-25»

Стала известна возможная причина крушения межпланетной станции «Луна-25»

Автор:
20 августа 2023 17:49
Сообщество : Наука
Метки: Луна-25   авария   крушение   причины   роскосмос   спутник   станция   
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Эта авария может повлиять на все следующие запуски в космос.

Станцию «Луна-25» запустили в ночь на 11 августа. Она успешно выполнила первую часть намеченной программы, но 19 августа перестала выходить на связь. Вчера в «Роскосмосе» сообщили, что станция перешла на нерасчётную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.

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Это прокомментировал глава Института космической политики Иван Моисеев:

Сообщение Роскосмоса лаконично. Получается так, что двигатель не отключился. Он должен был снизить орбиту, перевести на посадочную. И если его не отключить вовремя, то орбита будет снижаться и снижаться, пока не пересечется с поверхности Луны. Вот это и произошло. Почему не выключился, не сообщают, возможны разные причины. Тут уже действительно нужно заключение комиссии, которое Роскосмос обещает.

На будущее — 2027 год, через четыре года планируется запуск «Луна-26». Это не спускаемая станция, просто выйдет на орбиту Луны и будет оттуда передавать научные данные. Следующей по плану идет «Луна-27», где-то через год, то есть в 2028. Это даты плавающие, будут зависеть от того, как все это дело пойдет. Но по плану пока так — 2028 год. Она должна сесть на поверхность Луны, как и «Луна-25», и провести комплексное исследование грунта, более сложное, чем предполагалось в этом случае. Следующий полет уже неопределенный по времени, он выходит за рамки нашей существующей федеральной космической программы. Вообще гипотетически это взятие грунта с Луны. Это все, что записано в программах. Тут можно продолжать действовать по плану. И скорее всего, так и будет. Нужно понимать, что вероятность успеха при следующей (не «Луна-26», которая на орбите, а «Луна-27» и последующих) уменьшается за счет того, что мы не получили данных и опыта посадки. То есть более рискованной эта программа становится.

Свою версию крушения станции высказал и академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин. По его мнению, может быть две причины: программный сбой и техническая неисправность.

Первый — ошибка в программе, в команде, которую дали на спуск. Ее дали не в тот момент, когда нужно. То есть произошел сбой в программе. Второй — техническая неисправность в тормозных двигателях, но в это я мало верю. Я больше склоняюсь к тому, что это ошибка в программе.

А ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт отметил, что проблемы у станции возникли ещё до перехода на орбиту:

На месте тех, кто планировал, я бы подождал с запуском. Можно было переносить, правда, с теми последствиями, что была не та точка посадки. В крайнем случае вообще остаться на орбите спутника, но, видимо, решение было принято идти по плану. То, что вначале казалось несущественным отклонением, на самом деле перешло в аварию, никакая эта не нештатная ситуация.

«Луна-25» - первый со времён СССР космический проект, таких масштабов. Ещё в октябре 2020 года начальник управления стратегического планирования Роскосмоса Юрий Макаров заявлял о его стоимости:

Скажем так, это десятки миллиардов рублей, потому что это ресурсоемкий проект, сложный с точки зрения технической реализуемости.

Не осталась в стороне и Госдума. Депутат Антон Горелкин написал в своём тг-канале:

По словам учёных, следующий пуск в 2027-м году будет гораздо безопасней:

Там нет посадки на орбите спутника. Будет аппарат, который займется претензионным картографированием Луны.

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Метки: Луна-25   авария   крушение   причины   роскосмос   спутник   станция   
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13  комментариев
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
>> Будет аппарат, который займется претензионным картографированием Луны.

Ученые еще и слова путают. Видимо, хотели сказать "прецизионным картографированием".
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10k
Aaron Bezzazrenia 4 минуты назад
Это... Короче, наткнулась на лунную ось. Эт первая версия. Ну и вторая версия: эти там - анунахи - или как их там, свои базы решили не показывать
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1k
manul74 8 минут назад
Вот что бывает когда помпезно сотрудничаешь в космонавтике с африканскими странами. И из телевизора это вещают как победу. Деградация отрасли просто неизбежна.
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16k
Shtoppi 17 минут назад
в таких делах, к сожалению, неудачи это неизбежность и от ошибок никто не застрахован. со временем оборудование будет дорабатываться, "косяки" исправляться и постепенно все у нас получится. главное не сдаваться и не опускать руки.
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3k
kca-opa Полчаса назад
Не помню точно статистику миссий АМПС к Луне в СССР, но неудачных было где-то 80% запусков, ну как-то так
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4k
Alex Полчаса назад
Коррупция и откаты.
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
Жаль конечно. Мы могли сильно продвинуться вперед. Эта могла быть подготовкой к следующему шагу - лунной базе.
но есть русская народная мудрость
не говори гоп- пока не перепрыгнул
а тут ежедневно куча новостей как отлично все работает , комментарии как мы в космосе всех обогнали и тд. Как сглазили.......
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5k
Ал Ди Полчаса назад
Превышение скорости.
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17k
Алексей 36 минут назад
так бы и сказали, что гравицапу для "пепелац-25" еще при рогозине спиндили....
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10k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Короче, педали перепутали. Бывает.
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August

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