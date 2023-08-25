Космическое агентство Индии опубликовало и почти сразу удалило фото своей станции на Луне

Пользователи Сети принялись гадать, по какой причине ISRO скрыла фотографию спускаемого аппарата на Луне: была ли это несогласованная с руководством публикация или в космическом агентстве побоялись, что на снимке люди увидят нечто секретное?





Тем временем любители фотошопа решили ответить на эти вопросы, слепив картинки, полные стереотипов об индийцах.