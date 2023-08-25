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Космическое агентство Индии опубликовало и почти сразу удалило фото своей станции на Луне

Космическое агентство Индии опубликовало и почти сразу удалило фото своей станции на Луне

Автор:
25 августа 2023 14:45
Сообщество : Космос
Метки: ISRO   Индия   Чандраян-3   исследование   луна   фото   
1803
6

Что они там за секреты прячут?

Индийская организация космических исследований (ISRO) показала с орбиты спутника Земли фотографию успешно прилунившегося аппарата миссии "Чандраян-3", однако вскоре её удалила. Это вызвало много спекуляций среди пользователей Сети, тем более что ISRO никак не объяснила спешное удаление уникального снимка.



"Камера высокого разрешения орбитального аппарата "Чандраян-2" в настоящее время имеет лучшее разрешение из всех, находящихся вокруг Луны", — подписала ISRO снимок.

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Пользователи Сети принялись гадать, по какой причине ISRO скрыла фотографию спускаемого аппарата на Луне: была ли это несогласованная с руководством публикация или в космическом агентстве побоялись, что на снимке люди увидят нечто секретное?


Тем временем любители фотошопа решили ответить на эти вопросы, слепив картинки, полные стереотипов об индийцах.

Шутки шутками, но "Чандраян-3" цел и невредим и в скором времени начнёт исследование Южного полюса Луны, где ещё не прилунялись аппараты других стран.

Напомним, что успешная посадка спускаемого модуля "Викрам" на поверхность Луны состоялась в среду, 23 августа. И эта дата войдёт в историю индийской космонавтики: Индия теперь официально стала четвёртой "лунной державой" после СССР, США и Китая.


Первая лунная миссия "Чандраян-1" была выведена на орбиту Луны в ноябре 2008 года. Посадку она не предполагала — автоматическая станция проработала на орбите спутника Земли полтора года и прекратила своё существование. 22 июля 2019 года ISRO отправила к Луне "Чандраян-2" уже с посадочным модулем, но аппарат разбился при попытке приземления. При этом орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на лунной орбите и отправляет снимки на Землю, именно с неё были сделаны фото посадочного модуля миссии "Чандраян-3".

Добавим, что российская госкорпорация "Роскосмос" после неудачи с аппаратом "Луна-25" планирует запустить к Луне следующую автоматическую станцию на год или два раньше запланированного. Глава корпорации Юрий Борисов призвал не делать трагедию из крушения "Луны-25" и продолжить работу. По его словам, во время рабочего совещания в НПО "Лавочкина" было принято решение, что "Луна-26" отправится в спутнику Земли в 2025-2026 годах. Ранее запуск этого аппарата планировался на 2027 год.

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Метки: ISRO   Индия   Чандраян-3   исследование   луна   фото   
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3  комментария
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13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Во, а не удалили бы, то не было бы такого шума!
:)) Гении рекламы.
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18k
RDen 6 минут назад
индия решила свою грязь туда перетащить?
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272
Илья 2 часа назад
Завидуют суки
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