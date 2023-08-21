Глава "Роскосмоса" Борисов назвал причину крушения станции "Луна-25"

При этом Борисов подчеркнул, что несмотря на неудачу с разбившимся 19 августа аппаратом, из лунной гонки выходить нельзя. И вопрос даже не в престиже страны или достижении геополитических целей. В первую очередь, по его словам, это необходимо для обеспечения обороноспособности и технологического суверенитета. К тому же, такие миссии всегда давали толчок к развитию науки и техники.

Каждая миссия подобного плана дает колоссальный толчок к развитию науки и техники. И в этом безусловная ценность этих экспериментов. Сегодня это носит еще и практическую ценность, потому что началась гонка за освоением природных ресурсов Луны. И в будущем Луна станет площадкой для освоения дальнего космоса, идеальной площадкой. Поэтому, конечно, нам надо изыскивать возможность и продолжать исследования и проведение лунной программы.