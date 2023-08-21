Глава "Роскосмоса" Борисов назвал причину крушения станции "Луна-25"

Как и предполагалось ранее, двигатели аппарата проработали на несколько десятков секунд дольше положенного.
Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в подробностях раскрыл журналистам причину аварии межпланетной станции "Луна-25". Он рассказал, что во время последнего манёвра по выходу на расчётную, предпосадочную орбиту, двигатели аппарата отработали нештантно — они не отключились в положенные 84 секунды, проработав на 46 секунд дольше, что и привело к столкновению аппарата с поверхностью Луны.
Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию, и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке.
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Но главной причиной неудачи Борисов называет прерывание лунной программы более чем на 50 лет. По его словам, специалистам сейчас приходится осваивать всё по-новому, но уже на более высоком технологическом уровне.
Я могу привести примеры, что за последние четыре года израильская, эмиратская, индийская миссия потерпели так же неудачи при посадке на Луну. Советскому Союзу и США в свое время потребовались десятилетия, чтобы осуществить первые мягкие посадки.
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При этом Борисов подчеркнул, что несмотря на неудачу с разбившимся 19 августа аппаратом, из лунной гонки выходить нельзя. И вопрос даже не в престиже страны или достижении геополитических целей. В первую очередь, по его словам, это необходимо для обеспечения обороноспособности и технологического суверенитета. К тому же, такие миссии всегда давали толчок к развитию науки и техники.
Каждая миссия подобного плана дает колоссальный толчок к развитию науки и техники. И в этом безусловная ценность этих экспериментов. Сегодня это носит еще и практическую ценность, потому что началась гонка за освоением природных ресурсов Луны. И в будущем Луна станет площадкой для освоения дальнего космоса, идеальной площадкой. Поэтому, конечно, нам надо изыскивать возможность и продолжать исследования и проведение лунной программы.
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Добавим, что причина нештатной работы двигателей пока неизвестна, этой проблемой занимается специальная комиссия. Юрий Борисов пообещал, что у России будут результаты исследований, которые она не получила из-за гибели "Луны-25". Развитие следующих программ ("Луна-26" и "Луна-27") будут проходить в форсированном режиме.
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Вот если Германия отправит экспедицию, скорее всего, прилунение будет успешным.))))
Предлагаю свою кандидатуру на должность следующего главы "Роскосмоса".
Просто советский транзистор, замененный на дешёвый или дорогой аналог, пусть не Китай, а Корея - работает по другому в других внешних условиях.
Условия 1976г мы уже не сможем создать - это бешенных денег стоит.
Нужно адаптироваться.
Вот когда вся Россия пересядет на китайские авто - поймём, где собака зарыта.
Но десяток топ-менеджеров Роскосмоса расстрелять нужно, за фразу: "Давайте быстрее, бездельники! Иначе на окладе работать будете!".
100% такая фраза звучала.
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Кто знает эту кухню поймет - нет никаких ответов на вопросы и полнейший бред. Кроме затраченных бюджетхых средств.