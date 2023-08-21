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Глава "Роскосмоса" Борисов назвал причину крушения станции "Луна-25"

Глава "Роскосмоса" Борисов назвал причину крушения станции "Луна-25"

Автор:
21 августа 2023 20:06
Сообщество : Космос
Метки: Луна-25   Юрий Борисов   двигатели   интервью   межпланетная станция   причины крушения   роскосмос   
1989
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Как и предполагалось ранее, двигатели аппарата проработали на несколько десятков секунд дольше положенного.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в подробностях раскрыл журналистам причину аварии межпланетной станции "Луна-25". Он рассказал, что во время последнего манёвра по выходу на расчётную, предпосадочную орбиту, двигатели аппарата отработали нештантно — они не отключились в положенные 84 секунды, проработав на 46 секунд дольше, что и привело к столкновению аппарата с поверхностью Луны.

Перед осуществлением корректировки аппарат провел переориентацию, и в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке.

Но главной причиной неудачи Борисов называет прерывание лунной программы более чем на 50 лет. По его словам, специалистам сейчас приходится осваивать всё по-новому, но уже на более высоком технологическом уровне.


Я могу привести примеры, что за последние четыре года израильская, эмиратская, индийская миссия потерпели так же неудачи при посадке на Луну. Советскому Союзу и США в свое время потребовались десятилетия, чтобы осуществить первые мягкие посадки.

При этом Борисов подчеркнул, что несмотря на неудачу с разбившимся 19 августа аппаратом, из лунной гонки выходить нельзя. И вопрос даже не в престиже страны или достижении геополитических целей. В первую очередь, по его словам, это необходимо для обеспечения обороноспособности и технологического суверенитета. К тому же, такие миссии всегда давали толчок к развитию науки и техники.


Каждая миссия подобного плана дает колоссальный толчок к развитию науки и техники. И в этом безусловная ценность этих экспериментов. Сегодня это носит еще и практическую ценность, потому что началась гонка за освоением природных ресурсов Луны. И в будущем Луна станет площадкой для освоения дальнего космоса, идеальной площадкой. Поэтому, конечно, нам надо изыскивать возможность и продолжать исследования и проведение лунной программы.

Добавим, что причина нештатной работы двигателей пока неизвестна, этой проблемой занимается специальная комиссия. Юрий Борисов пообещал, что у России будут результаты исследований, которые она не получила из-за гибели "Луны-25". Развитие следующих программ ("Луна-26" и "Луна-27") будут проходить в форсированном режиме.



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Метки: Луна-25   Юрий Борисов   двигатели   интервью   межпланетная станция   причины крушения   роскосмос   
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22  комментария
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16k
Patmaz 2 часа назад
Небось программист запятую не там поставил...
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23
Петр 9 минут назад
Давно известно, что на темной стороне луны сбежавшие фашисты четвертый рейх построили. Они аппараты и сбивают!
Вот если Германия отправит экспедицию, скорее всего, прилунение будет успешным.))))
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23
Петр 4 минуты назад
Вот последние снимки перед падением.)
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2k
Decapitated Headbanger Полчаса назад
По пропитой роже и мимике видно как он вспоминает текст, но абсолютно не понимает какую ересь несёт. Молодцы, половину украли, половину просрали, ну а людям говна в уши напихаем, всё равно "чернь" в науке не сильна
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2k
Товарищ Полчаса назад
Китай, Израиль, Индия, Япония( США запуски 2 раза). Они потерпели неудачу, но это другое, правда , овощи?
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969
Иван 48 минут назад
Как много слов он говорит вместо такого простого и короткого "коррупция".
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19k
Bill 51 минуту назад
А "временную отсечку" нельзя было сделать покороче? Или, упаси Господь, сажать мелкими шажками?
Предлагаю свою кандидатуру на должность следующего главы "Роскосмоса".
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1k
Moon24 53 минуты назад
Опять дешевые понты
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62k
doker 53 минуты назад
Да всё правильно Борисов сказал - новые ( китайские) технологии приспособить нужно, из гонки за космос выбывать нельзя.
Просто советский транзистор, замененный на дешёвый или дорогой аналог, пусть не Китай, а Корея - работает по другому в других внешних условиях.
Условия 1976г мы уже не сможем создать - это бешенных денег стоит.
Нужно адаптироваться.
Вот когда вся Россия пересядет на китайские авто - поймём, где собака зарыта.
Но десяток топ-менеджеров Роскосмоса расстрелять нужно, за фразу: "Давайте быстрее, бездельники! Иначе на окладе работать будете!".
100% такая фраза звучала.
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59k
Похабыч Час назад
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18k
Михаил Гривин Час назад
Кароч, тестировщики на земле не протестили, прогеры баги не пофиксили, [мат]-xyяк - и в продакшен. Удивительно, что мимо Луны не промахнулись. Так что формально даже успех: на Луне ведь станция? На Луне.
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92
Афанасий Борщёв Час назад
Врёт он всё. Отработала ПротивоБезвоздушнаяОборона Лунатиков по неопознанному беспилотнику.
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23k
sanchesS80 Час назад
Это не причина. Всё равно что написать "Самолёт летел штатно, потом двигатели отключились и он упал".
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5k
Горожанин Час назад
"... двигатели аппарата проработали на несколько десятков секунд дольше..."
--------
Кто знает эту кухню поймет - нет никаких ответов на вопросы и полнейший бред. Кроме затраченных бюджетхых средств.
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168
Алексей Давыдов Час назад
Еще со времен Виталика все что можно в РКК пролюбили....вот и результат.
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Burzum
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