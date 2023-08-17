Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны

Российская межпланетная станция "Луна-25" провела съёмку лунной поверхности и передала первый снимок невидимого с Земли участка спутника. Съёмка проводилась телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщили в "Роскосмосе".

На снимке, сделанном сегодня в 08:23 по московскому времени, запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.





Невидимый с Земли кратер Зееман является уникальным объектом на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей — высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна. Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере.