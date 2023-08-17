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Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны

Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны

Автор:
17 августа 2023 19:51
Сообщество : Космос
Метки: Луна-25   Спутник Земли   межпланетная станция   наука   роскосмос   фото   
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Интересный факт: первое в мире изображение обратной стороны естественного спутника Земли было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".

Российская межпланетная станция "Луна-25" провела съёмку лунной поверхности и передала первый снимок невидимого с Земли участка спутника. Съёмка проводилась телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщили в "Роскосмосе".


На снимке, сделанном сегодня в 08:23 по московскому времени, запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.


Невидимый с Земли кратер Зееман является уникальным объектом на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей — высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна. Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере.

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Помимо этого, автоматическая станция измерила приборами АДРОН-ЛР и АРИЕС-Л потоки гамма-лучей и нейтронов, исходящих от поверхности Луны, а также были "получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите".

Напомним, что вчера "Луна-25" успешно вышла на околунную орбиту. Согласно расчётам, посадка аппарата состоится на Южном полюсе 21-24 августа в районе кратера Богуславский.

Автоматическая станция, во-первых, должна отработать технологию мягкой посадки в месте со сложным рельефом, где никогда не прилунялись советские аппараты. Во-вторых, взять и проанализировать лунный грунт на наличие воды, изучить верхний слой реголита и лунную экзосферу.

Источник:

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Метки: Луна-25   Спутник Земли   межпланетная станция   наука   роскосмос   фото   
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40  комментариев
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33k
albedo 2 часа назад
Пока поддерживаемая "всем миром" Салорейх портит советские памятники.
Россия, которая под невиданными санкциями, строит космодромы и запускает космические корабли.
Все, что надо знать об уме свидомых.
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
красиво !
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550
ruslan d Полчаса назад
А будет фотка места высадки Американцев интересно ? Можно прям жирную точку поставить в этих луносрачах
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5k
Ал Ди Полчаса назад
Это называется до и после Рогозина.
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3k
Мочи свиней! Полчаса назад
Чипы с украденных унитазов не пропали зря (логика рагулья).
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67
Александр Портениер 40 минут назад
Почему такое качество снимков ? Вроде не 70 годы прошлого века.
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10k
Бритва 41 минуту назад
ясно.
с обратной стороны она тоже круглая.
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2k
Александр 51 минуту назад
Сергей Королев имел свои взгляды на освоение Луны, он настаивал на создании постоянно действующей лунной базы. И в 1962 году он поручил ГСКБ «Спецмаш», под руководством Владимира Бармина, разработать проект лунной базы.
Бармин руководил проектированием стартовых площадок, откуда отправлялись в космос все советские ракеты. Его проекты отличались надежностью и простотой: именно такой должна была стать станция на Луне. Амбициозный проект получил название «Звезда» и в документах ГСКБ «Спецмаш» значился как «ДЛБ» (Долговременная лунная база).
Стоит отметить, что «Звезда» и в настоящее время считается самым серьезным проектом освоения спутника. По некоторым сведениям, база на Луне могла стать идеальной площадкой для размещения ракетных комплексов и отслеживающей аппаратуры, которые могли служить как для гражданских, так и для военных целей.

Давно пора сдуть пыль с проектов С.П.Королёва и их воплотить в жизнь!!!
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5k
Трям Час назад
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8k
Ntvl Час назад
плачь хохол, плачь! когда Россия запускает миссию на луну, ты мусорки раскрашиваешь в цвет твоего флага. И этим ты гордишься... ДБ!
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17k
владимир сидорский Час назад
кляты москали!
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117
Александра С Час назад
Я с вами, стыдно сказать со Львова.
Правда, стыдно. Но я с вами. Сама магистр. Инженер-атомщик.
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117
Александра С Александр 56 минут назад
Они сильные если на одного толпой. А так... Мелюзга, которая мать свою продадут, лишь бы скакать и лаять о сале хероям.
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117
Александра С Трям 55 минут назад
Кто?
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3k
SaveUs Час назад
Удивительно. Смотрим
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
vijilante 2 часа назад
Идите вы нАхер , с вашим враньём.
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Burzum
Лесник
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