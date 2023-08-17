Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны

Интересный факт: первое в мире изображение обратной стороны естественного спутника Земли было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".
Российская межпланетная станция "Луна-25" провела съёмку лунной поверхности и передала первый снимок невидимого с Земли участка спутника. Съёмка проводилась телевизионными камерами комплекса СТС-Л, сообщили в "Роскосмосе".
На снимке, сделанном сегодня в 08:23 по московскому времени, запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.
Невидимый с Земли кратер Зееман является уникальным объектом на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей — высота окружающего его вала достигает 8 километров над поверхностью относительно ровного дна. Полученные снимки существенно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения об этом кратере.
Помимо этого, автоматическая станция измерила приборами АДРОН-ЛР и АРИЕС-Л потоки гамма-лучей и нейтронов, исходящих от поверхности Луны, а также были "получены параметры окололунной космической плазмы и газопылевой экзосферы на окололунной орбите".
Напомним, что вчера "Луна-25" успешно вышла на околунную орбиту. Согласно расчётам, посадка аппарата состоится на Южном полюсе 21-24 августа в районе кратера Богуславский.
Автоматическая станция, во-первых, должна отработать технологию мягкой посадки в месте со сложным рельефом, где никогда не прилунялись советские аппараты. Во-вторых, взять и проанализировать лунный грунт на наличие воды, изучить верхний слой реголита и лунную экзосферу.
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Все, что надо знать об уме свидомых.
А луносрач - он вечен, как и человеческий идиотизм.
Не будет
>> Можно прям жирную точку поставить в этих луносрачах
именно поэтому
с обратной стороны она тоже круглая.
Сбоку-то не показали.
Бармин руководил проектированием стартовых площадок, откуда отправлялись в космос все советские ракеты. Его проекты отличались надежностью и простотой: именно такой должна была стать станция на Луне. Амбициозный проект получил название «Звезда» и в документах ГСКБ «Спецмаш» значился как «ДЛБ» (Долговременная лунная база).
Стоит отметить, что «Звезда» и в настоящее время считается самым серьезным проектом освоения спутника. По некоторым сведениям, база на Луне могла стать идеальной площадкой для размещения ракетных комплексов и отслеживающей аппаратуры, которые могли служить как для гражданских, так и для военных целей.
Давно пора сдуть пыль с проектов С.П.Королёва и их воплотить в жизнь!!!
Правда, стыдно. Но я с вами. Сама магистр. Инженер-атомщик.
Есть документальное подтверждение. Вот исторические кадры, сделанные еще 780 лет назад.