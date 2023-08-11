В Австрии закрыли супермаркет из-за паука, яд которого вызывает эрекцию

Спасатели изловить опасное членистоногое не смогли.
В австрийском городе Кремс-ан-дер-Донау менеджер супермаркета обнаружил в коробке с бананами 10-сантиметрового бразильского странствующего паука (банановый паук), чей укус вызывает у 100% мужчин длительную и болезненную эрекцию, пишет издание TMZ.
Несмотря на то, что все коробки с бананами срочно запечатали, членистоногому каким-то образом удалось уползти под стеллажи. Вызванные на место спасатели найти опасного паука тоже не смогли. Поэтому пришлось закрывать супермаркет и вызывать дезинсекторов.
Бразильский странствующий паук считается самым ядовитым членистоногим на планете. Его укус, помимо двухчасовой эрекции, вызывает боли во всем теле, судороги, повышает давление и может привести к летальному исходу.
Эрекция — это побочный эффект, который испытывают все, кого ужалил этот паук, наряду с болью и дискомфортом. Возможно, когда-нибудь яд паука приведет к разработке реальных препаратов для лечения эректильной дисфункции
Примечательно, что учёные изучили яд паука и смогли выделить из него компонент, который усиливает эрекцию. В итоге на его основе создали гель, который избавляет мужчин от эректильной дисфункции.
Отметим, что этот вид пауков нередко попадает в европейские супермаркеты в коробках с бананами. Однако магазины из-за них ещё не закрывали.
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ЗЫ: автор забыл, что в эту статью должна быть вставлена ссылка на лендинг с капсулами, сделанными из яда этого паука. Вот такого плана: https://shopblogger.top/r/EZyFOJNb/shttps://shopblogger.top/r/EZyFOJNb/s
Называется "Три богатыря ".
Три, это глагол, если что.
Как разозлить?
Друг спрашивает...
- Мужики, у меня хрен совсем окоченел, так ведь можно и потомства
лишиться - отмерзнет.
Его все дружно поддерживают, мол, и у нас тоже замерзли.
- Предлагаю, раз такое дело, принять срочные меры для сугрева - вставим
хрен друг другу в жопу и таким образом отогреем.
Стая возмущается, как же так, мы ж не [мат], а если увидит кто?
- Если кто увидит, -отвечает вожак, - порвем, другого выхода нет,
потомство в опасности.
Все согласились, вставили друг другу - греются.
Вдруг лось мимо идет, увидел он это дело и деру. Стая за ним - догнать!
порвать! Вожак стаи:
- Стоп, мужики, давайте бежать в ногу, а то это не бег, [мат]ля какая-то
получается.