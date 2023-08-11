В Австрии закрыли супермаркет из-за паука, яд которого вызывает эрекцию

В австрийском городе Кремс-ан-дер-Донау менеджер супермаркета обнаружил в коробке с бананами 10-сантиметрового бразильского странствующего паука (банановый паук), чей укус вызывает у 100% мужчин длительную и болезненную эрекцию, пишет издание TMZ.

Несмотря на то, что все коробки с бананами срочно запечатали, членистоногому каким-то образом удалось уползти под стеллажи. Вызванные на место спасатели найти опасного паука тоже не смогли. Поэтому пришлось закрывать супермаркет и вызывать дезинсекторов.