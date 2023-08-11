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В Австрии закрыли супермаркет из-за паука, яд которого вызывает эрекцию

В Австрии закрыли супермаркет из-за паука, яд которого вызывает эрекцию

Автор:
11 августа 2023 19:06
Сообщество : Животные
Метки: Банановый паук   Эрекция   австрия   курьёз   супермаркет   яд   
1598
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Спасатели изловить опасное членистоногое не смогли.

В австрийском городе Кремс-ан-дер-Донау менеджер супермаркета обнаружил в коробке с бананами 10-сантиметрового бразильского странствующего паука (банановый паук), чей укус вызывает у 100% мужчин длительную и болезненную эрекцию, пишет издание TMZ.


Несмотря на то, что все коробки с бананами срочно запечатали, членистоногому каким-то образом удалось уползти под стеллажи. Вызванные на место спасатели найти опасного паука тоже не смогли. Поэтому пришлось закрывать супермаркет и вызывать дезинсекторов.

Бразильский странствующий паук считается самым ядовитым членистоногим на планете. Его укус, помимо двухчасовой эрекции, вызывает боли во всем теле, судороги, повышает давление и может привести к летальному исходу.


Эрекция — это побочный эффект, который испытывают все, кого ужалил этот паук, наряду с болью и дискомфортом. Возможно, когда-нибудь яд паука приведет к разработке реальных препаратов для лечения эректильной дисфункции

Примечательно, что учёные изучили яд паука и смогли выделить из него компонент, который усиливает эрекцию. В итоге на его основе создали гель, который избавляет мужчин от эректильной дисфункции.

Отметим, что этот вид пауков нередко попадает в европейские супермаркеты в коробках с бананами. Однако магазины из-за них ещё не закрывали.

Источник:

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Метки: Банановый паук   Эрекция   австрия   курьёз   супермаркет   яд   
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18  комментариев
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19k
Андрей 2 часа назад
- Супермаркет чё закрыт?
- На работу не стоит.
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18k
Михаил Гривин 16 минут назад
Спасатели не смогли найти паука, но их жены на следующее утро загадочно улыбались.

ЗЫ: автор забыл, что в эту статью должна быть вставлена ссылка на лендинг с капсулами, сделанными из яда этого паука. Вот такого плана: https://shopblogger.top/r/EZyFOJNb/shttps://shopblogger.top/r/EZyFOJNb/s
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25k
СергейПименов 18 минут назад
Закрыли на закрытую вечеринку
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6
Vergüenza Ajena Полчаса назад
Точно вызывает эрекцию у ВСЕХ???
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838
Александер Полчаса назад
Где можно купить?
Как разозлить?
Друг спрашивает...
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181
Йож ДонеццкиЙ Александер 11 минут назад
Нс
нистаит штоле?
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17k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 39 минут назад
А могут почтой такого отправить? Не мне, друг спрашивает
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40
sereno 40 минут назад
Т.е. он только мужиков кусает? А с бабами что? Вот прикольно, когда он трансвестита в юбке укусит
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15k
banzai7 Час назад
Так вот зачем Питер Паркер дал себя укусить)
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6
Vergüenza Ajena banzai7 Полчаса назад
Хотел добиться одного, а вышло всё иначе...
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12k
El Niño Час назад
Не смогли изловить, потому что паук перекусал всех спасателей, теперь они смотрят друг на друга совсем по-другому! ))
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6k
Умница-красавица Час назад
На то он и членистоногое
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16k
Мистер Фикс Час назад
Полюбому кто-то спер паука
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10k
MakDag 2 часа назад
Смущает, что болезненная... а так, ничё, ничё...
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37k
Александр 2 часа назад
Даже паук перепутал Австрию и Австралию...
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