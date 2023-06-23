Фланелька – прекрасная и опасная меховая красавица

«Эй ты, моль, куда шубу тащишь? Дома доем!» Помните эту старую шутку? Эта моль, даже если бы и снизошла до наших домов, шубу или свитер там какой точно бы обошла стороной. Ведь у неё своя есть, настоящая, да такая роскошная, что любая модница позеленеет от зависти.