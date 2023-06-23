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Фланелька – прекрасная и опасная меховая красавица

Фланелька – прекрасная и опасная меховая красавица

Автор:
23 июня 2023 12:10
Сообщество : Животные
Метки: ворсинка   гусеница   защита   мех   насекомое   опасность   фланелевая моль   шуба   яд   
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«Эй ты, моль, куда шубу тащишь? Дома доем!» Помните эту старую шутку? Эта моль, даже если бы и снизошла до наших домов, шубу или свитер там какой точно бы обошла стороной. Ведь у неё своя есть, настоящая, да такая роскошная, что любая модница позеленеет от зависти.

Речь о фланелевой моли (Megalopyge opercularis) – представительнице семейства Megalopygidae, населяющей Мексику и отдельные районы США. Название необычное насекомое как раз и получило благодаря роскошной шубке, под которой и саму моль не сразу разглядишь. Точнее, во взрослом насекомом ещё можно, в вот стадии развития гусеницы – это что-то с чем-то.

И на морскую свинку похожа повышенной степени мохнатости, и на котика-бродягу. После появления в Сети фото народ даже стал выдвигать версии, что Дональд Трамп явно стырил идею своего чудного парика у этого космически-восхитительного создания.

В народе фланельке придумали и другие неофициальные названия-прозвища: щенок, мохнатый слизень, огненная гусеница и прочие. Обычная диета гусениц фланелевой моли – листья разных культур. Особенно уважает фланелька цитрусы, но и дубовыми листочками не против закусить.

При виде пушистого комочка концентрированной мимимишности даже впадающим в ужас при виде насекомых людям хочется погладить это чудо. И совершенно зря, поскольку природа позаботилась о защите этого необычного создания. Специфическим способом: под шубкой гусеницы спрятаны полые шипы с опасным токсином. А тушка покрыта своего рода бородавками – наростами, снабжёнными железами с ядом. Наверху торчат шипы-крючочки. И при соприкосновении с кожей человека кончик шипа обламывается, запуская под кожу яд.

Ощущения малоприятные. Место укуса краснеет, начинает зудеть, покрывается волдырями. Особенно восприимчивым людям приходится обращаться за профессиональной помощью медиков, поскольку могут возникнуть проблемы с дыханием, тошнота и рвота.

Местные знают об особенностях плюшки-гусенюшки с менталитетом огнедышащего дракона. И стараются обходить эти деловитые парики стороной. Но в 1923 году в Сан-Антонио была зафиксирована вспышка фланелевой активности. Гусениц было очень много, и они разошлись до того, что валились на людей с деревьев, осыпая ядовитым дождём. Пришлось даже школы закрыть из-за большого числа пострадавших детей.

Взрослые пушистики безопасны и ведут обычную жизнь насекомых. А вот гусеничной формой этого необычного создания лучше любоваться на расстоянии.

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Метки: ворсинка   гусеница   защита   мех   насекомое   опасность   фланелевая моль   шуба   яд   
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