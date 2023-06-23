Фланелька – прекрасная и опасная меховая красавица

«Эй ты, моль, куда шубу тащишь? Дома доем!» Помните эту старую шутку? Эта моль, даже если бы и снизошла до наших домов, шубу или свитер там какой точно бы обошла стороной. Ведь у неё своя есть, настоящая, да такая роскошная, что любая модница позеленеет от зависти.
Речь о фланелевой моли (Megalopyge opercularis) – представительнице семейства Megalopygidae, населяющей Мексику и отдельные районы США. Название необычное насекомое как раз и получило благодаря роскошной шубке, под которой и саму моль не сразу разглядишь. Точнее, во взрослом насекомом ещё можно, в вот стадии развития гусеницы – это что-то с чем-то.
И на морскую свинку похожа повышенной степени мохнатости, и на котика-бродягу. После появления в Сети фото народ даже стал выдвигать версии, что Дональд Трамп явно стырил идею своего чудного парика у этого космически-восхитительного создания.
В народе фланельке придумали и другие неофициальные названия-прозвища: щенок, мохнатый слизень, огненная гусеница и прочие. Обычная диета гусениц фланелевой моли – листья разных культур. Особенно уважает фланелька цитрусы, но и дубовыми листочками не против закусить.
При виде пушистого комочка концентрированной мимимишности даже впадающим в ужас при виде насекомых людям хочется погладить это чудо. И совершенно зря, поскольку природа позаботилась о защите этого необычного создания. Специфическим способом: под шубкой гусеницы спрятаны полые шипы с опасным токсином. А тушка покрыта своего рода бородавками – наростами, снабжёнными железами с ядом. Наверху торчат шипы-крючочки. И при соприкосновении с кожей человека кончик шипа обламывается, запуская под кожу яд.
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Ощущения малоприятные. Место укуса краснеет, начинает зудеть, покрывается волдырями. Особенно восприимчивым людям приходится обращаться за профессиональной помощью медиков, поскольку могут возникнуть проблемы с дыханием, тошнота и рвота.
Местные знают об особенностях плюшки-гусенюшки с менталитетом огнедышащего дракона. И стараются обходить эти деловитые парики стороной. Но в 1923 году в Сан-Антонио была зафиксирована вспышка фланелевой активности. Гусениц было очень много, и они разошлись до того, что валились на людей с деревьев, осыпая ядовитым дождём. Пришлось даже школы закрыть из-за большого числа пострадавших детей.
Взрослые пушистики безопасны и ведут обычную жизнь насекомых. А вот гусеничной формой этого необычного создания лучше любоваться на расстоянии.
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