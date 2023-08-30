Американская компания-разработчик компьютерных игр Bethesda на своей странице в Instagram* анонсировала нового героя игры Starfield. Это темнокожий русский персонаж по имени Владислав Салл — бывший космический пират, который не расстаётся со своей тельняшкой.

Как рассказали разработчики, Влад Салл — положительный персонаж, который по сюжету будет помогать главному герою.