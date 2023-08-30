И чтобы никто не сомневался, откуда Владимир родом, его одарили сильным русским акцентом.
Американская компания-разработчик компьютерных игр Bethesda на своей странице в Instagram* анонсировала нового героя игры Starfield. Это темнокожий русский персонаж по имени Владислав Салл — бывший космический пират, который не расстаётся со своей тельняшкой.
Как рассказали разработчики, Влад Салл — положительный персонаж, который по сюжету будет помогать главному герою.
"Во время службы в «Багровом флоте» Влад совершал поступки, которыми он не гордится, но «Созвездие» дало ему новую жизнь. Он нашел новое призвание, верных товарищей и возможность искупить свое прошлое", — поделились краткой биографией Влада разработчики.
Отмечается, что главной отличительной чертой Владимира будет сильный русский акцент. Известно, что голос персонажу подарит американский актёр Бампер Робинсон.
Космическая ролевая игра с открытым миром Starfield станет доступна для обладателей ПК и консолей Xbox в начале сентября.
Источник:
- Белый кролик, Алиса и символизм
- Житель Саратова продаёт "заряженный на успех" воздух с выступлений Блиновской
- Шаг за жизнь: сделка обречённого и чиновника
- 14 второстепенных персонажей, которые оказались настолько хороши, что о них сняли отдельные фильмы
- В Австрии закрыли супермаркет из-за паука, яд которого вызывает эрекцию
Интересно, её так создатели назвали или комментаторы опять обгадились?
Чернокожий папаша вступился за своего сынка-задиру и отдубасил бледнолицего.