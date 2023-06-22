<<Илон Маск и Марк Цукерберг собираются подраться на ринге>>

И всё бы ничего, если бы один из пользователей "Твиттера" не заметил, что Маску стоит быть поосторожнее с такими заявлениями, ведь Цукерберг профессионально занимается джиу-джитсу и даже выступает на турнирах. На это владелец "Твиттера" заявил, что готов к поединку. Тут всё и завертелось.





Примерно через сутки Цукерберг опубликовал в своём Instagram* сторис, в которой скриншот с постом Маска перекрыт надписью "пришли мне адрес".