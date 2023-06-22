<<Илон Маск и Марк Цукерберг собираются подраться на ринге>>

Цукерберг, говорят, настроен серьёзно. Кто кого заборет?
Всё началось с насмешки Маска над стратегией компании Meta* (принадлежит Цукербергу), которая, по его словам, постоянно копирует чужие продукты. На днях стало известно, что там планируют создать аналог принадлежащей Илону Маску соцсети Twitter*. Он написал по этому поводу, что если Цукербергу дать волю, то вся планета окажется под его каблуком.
И всё бы ничего, если бы один из пользователей "Твиттера" не заметил, что Маску стоит быть поосторожнее с такими заявлениями, ведь Цукерберг профессионально занимается джиу-джитсу и даже выступает на турнирах. На это владелец "Твиттера" заявил, что готов к поединку. Тут всё и завертелось.
Примерно через сутки Цукерберг опубликовал в своём Instagram* сторис, в которой скриншот с постом Маска перекрыт надписью "пришли мне адрес".
Реакция Маска ждать себя не заставила. Он предложил устроить бой в Лас-Вегасе, на площадке The Octagon, которой владеет лига по смешанным единоборствам UFC.
По данным издания The Verge, представитель компании Meta* подтвердил, что Цукерберг не шутит и действительно готов сойтись в поединке с Маском.
Очевидно, что если поединок века состоится, все ставки будут в пользу Цукерберга. К слову, сейчас он перешёл на смешанные единоборства, и тренер называет его "тихим убийцей".
Однако и Маск не лыком шит. Он заявил, что владеет секретной техникой под названием "морж". Это когда ложишься на противника и просто давишь его своим весом.
Отметим, что Илон Маск не впервые делает опрометчивые заявления в соцсетях. И теперь он как никогда близок к тому, чтобы ответить за одно из них.
Источник:
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"Эпохальная битва инопланетян на Земле!!!"
"Какой именно рептилоид сможет одержать победу и захватить Землю?"
"....Какие пояса есть в джиу-джитсу по порядку?
Система выдачи поясов в джиу-джитсу разнится в зависимости от возраста.
Так, для детей до 15 лет существует всего 5 поясов:
белый, серый, жёлтый, оранжевый, зелёный.
А для спортсменов от 15 и старше лет последовательность поясов выглядит следующим образом:
белый, синий, пурпурный (фиолетовый), коричневый, чёрный, чёрно-красный, красно-белый и красный. ..."
Т.е., у этого Швондера детский разряд, пояс-то жёлтый ?!?!?!?
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наверное это будет выглядеть как-то так? ))))))))))