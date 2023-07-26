Милый сад Алник и его смертельно опасные обитатели

Такие безмолвные убийцы населяют особый уголок сада Алник в графстве Нортумберленд в Великобритании. Герцог Хью Перси – страстный любитель растений заложил его в 1750 году. Изначально это был просто красивый сад при замке. Ни о каких ядовитых цветах, кустарниках и деревьях речи не шло. В эпоху Второй мировой его практически уничтожили. Уже в наше время представительница династии восстановила его.