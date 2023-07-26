Милый сад Алник и его смертельно опасные обитатели

Растения обеспечивают нам возможность дышать, кормят и украшают мир. Но есть среди безобидных травок-цветочков и опасные. Причём в таком количестве, о котором среднестатистический человек и не подозревает.
Такие безмолвные убийцы населяют особый уголок сада Алник в графстве Нортумберленд в Великобритании. Герцог Хью Перси – страстный любитель растений заложил его в 1750 году. Изначально это был просто красивый сад при замке. Ни о каких ядовитых цветах, кустарниках и деревьях речи не шло. В эпоху Второй мировой его практически уничтожили. Уже в наше время представительница династии восстановила его.
И в этом зелёном уголке природы появилась особая территория – «Ядовитый сад». Ядовитых и обладающих наркотическим и опьяняющим действием растений здесь около сотни. Даже ухаживать за ними садовники приходят в специальном облачении – форме и масках.
Идея создания особого уголка принадлежит той самой герцогине Джейн Перси – жене наследника замка Алник и сада. Женщина решила придать проекту такую специфическую особенность, чтобы сделать его не похожим на другие сады.
Затея удалась, ведь мало кому в здравом уме придёт в голову украшать свой цветник ядовитым плющом или белладонной. Все экспонаты в Алнике снабжены табличками с названием и описанием. А отдельные оформлены особенно креативно и информативно: над клумбами размещены портреты отравителей и имена жертв, которым помогли уйти в мир иной с помощью именно этого растения.
Гостей «Ядовитого сада» не заставляют надевать маски. Просто верят на слово, что те не будут рвать, нюхать, облизывать или есть опасные экспонаты. Впрочем, случаи потери чувств бывают. То ли на посетителей сада действительно действует ядовитая аура, то ли играет роль впечатлительность.
К слову, об ауре: она на территории замка и сада особая. И местные виды даже использовали на съёмках поттерианы, что тоже способствовало популяризации места. Но главная цель, по словам владельцев, образовательная. Чтобы люди знали, с какими опасными представителями флоры можно столкнуться в природе, и почему лучше обойти их стороной.
Хотели бы пойти на экскурсию в «Ядовитый сад»?
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