Доведенный до ручки судья приказал заткнуть рот подсудимому: история одной фотографии

Мы в США. 15 августа 1995 года в одном из калифорнийских судов проходит процесс по обвинению Кристофера Лайтси в умышленном убийстве. Подсудимый не первый раз в подобном статусе. Свой первый срок он получил за растление несовершеннолетних, когда работал преподавателем в начальной школе. После первой отсидки совсем слетел с катушек, пристрастился к наркотикам, дважды арестовывался за хранение.

Утром 10 мая 1990 года в жилом комплексе, где проживал Лайтси, пропала 4-летняя девочка. Ее тело найдут спустя 11 дней со следами насилия. Сосед, отсидевший срок по особенной статье, станет главным и как потом окажется, единственным подозреваемым, но полиция не найдет доказательств. Лайтси отпустят, а преступление до сих пор считается нераскрытым.

При этом нужно отметить, что в 2008 году эксперты повторно обследовали одежду девочки и смогли извлечь два генетических следа – ДНК мужчины и женщины. Проверили сидящего в тюрьме Кристофера Лайтси – это не он.