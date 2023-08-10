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Доведенный до ручки судья приказал заткнуть рот подсудимому: история одной фотографии

Доведенный до ручки судья приказал заткнуть рот подсудимому: история одной фотографии

Автор:
10 августа 2023 10:16
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   история   подсудимый   скотч   судья   факты   фото   
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Нет, это не кадры из комедийного фильма, а фотографии реального судебного процесса 1995 года. Подсудимому действительно вставили кляп и перемотали скотчем лицо, чтобы он не мог говорить. Но зачем? Что здесь вообще происходит?

Мы в США. 15 августа 1995 года в одном из калифорнийских судов проходит процесс по обвинению Кристофера Лайтси в умышленном убийстве. Подсудимый не первый раз в подобном статусе. Свой первый срок он получил за растление несовершеннолетних, когда работал преподавателем в начальной школе. После первой отсидки совсем слетел с катушек, пристрастился к наркотикам, дважды арестовывался за хранение.

Утром 10 мая 1990 года в жилом комплексе, где проживал Лайтси, пропала 4-летняя девочка. Ее тело найдут спустя 11 дней со следами насилия. Сосед, отсидевший срок по особенной статье, станет главным и как потом окажется, единственным подозреваемым, но полиция не найдет доказательств. Лайтси отпустят, а преступление до сих пор считается нераскрытым.

При этом нужно отметить, что в 2008 году эксперты повторно обследовали одежду девочки и смогли извлечь два генетических следа – ДНК мужчины и женщины. Проверили сидящего в тюрьме Кристофера Лайтси – это не он.

А в 1993 году все в том же доме в своей квартире обнаружили тело 76-летнего пенсионера – известного в США коллекционера. Преступник нанес больному раком старику 42 ножевых ранения. Похитил коллекционное оружие и дорогостоящие монеты.

Но самое главное – на месте преступления эксперты обнаружили ДНК. В этот раз Кристофер Лайтси не смог отвертеться – генетика подтвердила, что именно он был в квартире. Все знали, что старик-затворник вообще не пускал к себе посторонних, а с бывшим сидельцем даже не был знаком.

Подозреваемый настаивал на своей невиновности, тем более при обыске у него так и не нашли похищенные вещи. Все обвинение прокурор построил вокруг результатов генетической экспертизы. Растлитель-наркоман не смог объяснить, как его следы оказались на месте преступления.

Во время судебного заседания Кристофер Лайтси, одетый в оранжевую робу потенциального «смертника», вел себя вызывающе, протестуя против несправедливого, по его мнению, судилища. Оскорблял судью и присяжных, перебивал прокурора, в какой-то момент даже стал бросаться на своего адвоката, считая, что назначенный государством защитник намеренно «топит» своего подзащитного.

Процесс длился семь дней. Требования вести себя корректно действия не возымели. Сначала судья просто удалял буйного подсудимого из зала, но в один из дней, доведенный до ручки, просто приказал приставам заткнуть рот Кристоферу Лайтси. В буквальном смысле.

Руки в наручниках за спину, кляп и скотч. Больше подсудимый не мог мешать процессу. Хотя всячески пытался.

Вердикт суда был однозначен – смертная казнь. В США исполнение приговора занимает много лет, требуется пройти все судебные инстанции. 64-летний Кристофер Лайтси до сих пор пребывает в камере смертников – уже 28 лет. Его приговор давно подтвержден в Верховном суде, но казнь постоянно откладывается.

Все это время он продолжал настаивать на своей невиновности. Скорее всего, его не казнят. Недавно появились сомнения в дееспособности подсудимого, сейчас его обследуют врачи. Если диагноз «паранойя» подтвердится, то его отправят на лечение.

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Метки: интересно   история   подсудимый   скотч   судья   факты   фото   
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Евгений Час назад


Тянет на новый мем.
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