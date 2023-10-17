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Какие органы у человека "лишние"

Какие органы у человека "лишние"

Автор:
17 октября 2023 11:45
Сообщество : Факты
Метки: Организм человека   интересно   история   рудименты   факты   эволюция   
1113
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В ходе эволюции многие органы и части тела стали людям не нужны. Когда-то они выполняли важные функции, но теперь нет. Учёные по всему миру до сих спорят о том, что же является рудиментом на самом деле.

Рудименты - это органы или структуры, которые утратили свою первоначальную функцию в процессе эволюции и больше не играют важной роли в организме человека.


Обычно к ним относят:


  1. Аппендикс - небольшой отросток кишечника, который больше не выполняет важных функций и может вызывать проблемы, если воспалиться.
  2. "Мурашки по коже" - еще называют пиломоторный рефлекс. Возникает непроизвольно, чтобы сообщать организму о том, что на улице холодно или при эмоциональном возбуждении. Учёные считают, что мы и без этого рефлекса отлично проживём. Эта функция унаследована от предков, которые использовали ее для теплорегуляции или в качестве защитного механизма.
  3. Усик - маленький мускусный участок внутри верхней губы, который у большинства людей почти незаметен, но является остатком органа, участвующего в обонянии у животных.
  4. Зубы мудрости - третьи моляры, которые у многих людей не вырастают или воспаляются.

А вот антрополог Дорса Амир из Бостонского университета обратила внимание ещё на несколько органов и конечностей, которые людям не нужны на её взгляд.


Например, длинная ладонная мышца и ушная мышца, известная как "бугорок Дарвина," утратили свою первоначальную функцию и считаются бесполезными для современного человека. Первая из них использовалась нашими предками для лазанья по деревьям, а вторая контролировала движение ушей, что теперь не имеет практического значения.



Еще одним примером рудимента являются подключичные мышцы, которые необходимы животным, передвигающимся на четырех лапах, но не имеют существенного значения для человека.


В общем много ещё можно изучать историю и человеческий организм, а споры всё равно будут.

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Метки: Организм человека   интересно   история   рудименты   факты   эволюция   
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8  комментариев
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4k
Горожанин 55 минут назад
В 21 веке стали активно рудиментироваться половая дифференциация, инстинкт сохранения рода и человеческий интеллект. Активно стал рудиментироваться человек в целом, превращаясь под лозунгом свободы в животное.
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3k
Χάρων Минуту назад
А у кого-то лишним органом является мозг...
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1k
liveevil Полчаса назад
В наше время у некоторых мозг является лишним органом, ибо им не пользуются
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17k
Голос Вселенной Полчаса назад
Если миндалины и вызывают споры о полезности, то только у бабок на скамейке. Любой даже малограмотный человек понимает, что это одни из самых важных узлов иммунной системы, которые чуть ли ни в единственном своем роде встречают "врага" на входе через рот...
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62k
doker 39 минут назад
Главный рудимент - мозги человека.
Как лишимся - самые, бль**ь, счастливые будем...
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45k
Цыц тут у меня 51 минуту назад
Некоторые читают, что у них хйу лишний и отрезают...
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