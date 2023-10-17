Какие органы у человека "лишние"

В ходе эволюции многие органы и части тела стали людям не нужны. Когда-то они выполняли важные функции, но теперь нет. Учёные по всему миру до сих спорят о том, что же является рудиментом на самом деле.
Рудименты - это органы или структуры, которые утратили свою первоначальную функцию в процессе эволюции и больше не играют важной роли в организме человека.
Обычно к ним относят:
- Аппендикс - небольшой отросток кишечника, который больше не выполняет важных функций и может вызывать проблемы, если воспалиться.
- "Мурашки по коже" - еще называют пиломоторный рефлекс. Возникает непроизвольно, чтобы сообщать организму о том, что на улице холодно или при эмоциональном возбуждении. Учёные считают, что мы и без этого рефлекса отлично проживём. Эта функция унаследована от предков, которые использовали ее для теплорегуляции или в качестве защитного механизма.
- Усик - маленький мускусный участок внутри верхней губы, который у большинства людей почти незаметен, но является остатком органа, участвующего в обонянии у животных.
- Зубы мудрости - третьи моляры, которые у многих людей не вырастают или воспаляются.
А вот антрополог Дорса Амир из Бостонского университета обратила внимание ещё на несколько органов и конечностей, которые людям не нужны на её взгляд.
Например, длинная ладонная мышца и ушная мышца, известная как "бугорок Дарвина," утратили свою первоначальную функцию и считаются бесполезными для современного человека. Первая из них использовалась нашими предками для лазанья по деревьям, а вторая контролировала движение ушей, что теперь не имеет практического значения.
Еще одним примером рудимента являются подключичные мышцы, которые необходимы животным, передвигающимся на четырех лапах, но не имеют существенного значения для человека.
В общем много ещё можно изучать историю и человеческий организм, а споры всё равно будут.
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Как лишимся - самые, бль**ь, счастливые будем...
Когда у человека общий уровень интеллекта был низким, эта функция помогала продолжать род. Точнее, добавляла уверенности, учащала.
Сейчас же, когда продолжение рода регулируется уже интеллектом, человеку не помешало бы больше времени на половой акт. А для этого открытость головки была бы кстати.
Мне то нафиг лишние минуты тратить на глупые телодвижения?