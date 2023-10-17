Какие органы у человека "лишние"

А вот антрополог Дорса Амир из Бостонского университета обратила внимание ещё на несколько органов и конечностей, которые людям не нужны на её взгляд.

Например, длинная ладонная мышца и ушная мышца, известная как "бугорок Дарвина," утратили свою первоначальную функцию и считаются бесполезными для современного человека. Первая из них использовалась нашими предками для лазанья по деревьям, а вторая контролировала движение ушей, что теперь не имеет практического значения.