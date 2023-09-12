Прямоугольные коровы: геометрический домашний скот на британских картинах XIX века

В XIX веке в Англии зажиточные фермеры стремились продемонстрировать свои богатство и статус, заказывая произведения искусства, на которых изображался их домашний скот — коровы, свиньи, овцы.

Такие картины страдали художественным преувеличением: животные имели необычные пропорции и слишком крупные размеры. Свиней, например, могли рисовать круглыми, как надутые футбольные мячи, коров — вытянутыми в прямоугольные формы, а овец — стремящимися к овалу.

Эта художественная тенденция совпала с периодом, когда английские фермеры активно экспериментировали с селекцией и инновационными методами кормления для выращивания более крупного скота.