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Прямоугольные коровы: геометрический домашний скот на британских картинах XIX века

Прямоугольные коровы: геометрический домашний скот на британских картинах XIX века

Автор:
12 сентября 2023 13:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: 19 век   Англия   домашний скот   интересно   история   картины   коровы   селекционер   селекция   факты   
985
21

Представьте, что попадаете в Англию XIX века. И какую картину про сельскую жизнь ни возьми — посреди поля стоит одинокая корова, похожая на прямоугольник. Если на изображении вы видите овцу или свинью, это практически ничего не меняет: весь английский домашний скот имеет строго геометрические формы. Почему? Разгадка очень проста!


Странная прямоугольная форма английских коров на картинах действительно привлекает внимание и интригует.


Что породило это любопытное явление? Какие художественные или общественные течения повлияли на создание этих своеобразных изображений?


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В XIX веке в Англии зажиточные фермеры стремились продемонстрировать свои богатство и статус, заказывая произведения искусства, на которых изображался их домашний скот — коровы, свиньи, овцы.


Такие картины страдали художественным преувеличением: животные имели необычные пропорции и слишком крупные размеры. Свиней, например, могли рисовать круглыми, как надутые футбольные мячи, коров — вытянутыми в прямоугольные формы, а овец — стремящимися к овалу.


Эта художественная тенденция совпала с периодом, когда английские фермеры активно экспериментировали с селекцией и инновационными методами кормления для выращивания более крупного скота.


В этот период искусство изображения домашнего скота достигло своего расцвета. Скаковых лошадей обычно изображали с помощью гладких линий, которые передавали их скорость и элегантность. Однако в случае сельскохозяйственных животных предпочтение отдавалось крепкому телосложению.


На заказных картинах коровы, овцы и свиньи — очень массивные туши, причудливо балансирующие на четырех тонких ногах. Иногда рядом с ними гордо стоит их владелец (если художник нарисовал и его рядом с ценным имуществом). Если же животное на картине пасётся в одиночестве, то выглядит оно так, будто способно проглотить целую деревню.


Такие картины одновременно услаждали взор фермеров и служили им рекламой.


Крупные животные имели большую ценность как свидетельство успеха их владельцев в разведении по размеру и весу. Богатые и опытные фермеры добились этого, используя методы селекции, что привело к выращиванию быстроразвивающегося и крупного скота.


Наряду с этими усилиями по разведению, инновационные методы ведения сельского хозяйства и кормления способствовали общему увеличению размеров животных. Люди, которых называли «улучшителями», стремились улучшить существующие породы животных. Широкое распространение получили такие популярные методы, как кормление коров жмыхом и репой для откорма перед убоем.


Так вот, на таких заказных картинах и коммерческих репродукциях часто добавлялась информация о размерах животного и о том, какие селекционные усилия предпринял его владелец. Чем не реклама?


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 19 век   Англия   домашний скот   интересно   история   картины   коровы   селекционер   селекция   факты   
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14  комментариев
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30k
BuG Час назад
Казаться, а не быть. :)
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14k
Ivan 17 минут назад
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19k
Дмитрий 21 минуту назад
Подозреваю, что фермеры просили, то им и рисовали. Вот, к примеру полотно тех же лет работы знаменитого Эдвина Ландсира. Куда ещё реалистичнее?

К слову, если кто не знает, картина называется "Достойный член гуманного общества", а изображён на ней ньюфаундленд Боб, на счету которого 23 спасённые жизни. Позже ньюфов в таком окрасе стали называть "ландсирами".
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1k
Сергей Полчаса назад
Если англосакс говорит правду, значит это такой изощренный способ обмануть.
Как узнать, врет ли англосакс? Если у него есть рот, значит врет.
Тысяча таких пословиц и поговорок теперь придется дополнять, поскольку теперь добавились и картины. Автор, ты что наделал???
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
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285
темная_мышь 43 минуты назад
Скорее всего, просто рисовали "с натуры", накинув шкуру на распорку.
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6k
Наталья 43 минуты назад
Они- художники, они так видят
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30k
Serg2001 47 минут назад
Угу... И Малевич, как выясняется, тоже черную корову пытался нарисовать... Но получилось как получилось...)
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20k
Александр 48 минут назад
Так вон откуда это пошло
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35k
АнтонПолднев Час назад
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116k
parallax Час назад
Почему- то вспомнилась оранжевая песня.

- Квадраные коровы, овальные овечки
- Оранжевые мамы оранжево поют. ))
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