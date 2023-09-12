Прямоугольные коровы: геометрический домашний скот на британских картинах XIX века

Представьте, что попадаете в Англию XIX века. И какую картину про сельскую жизнь ни возьми — посреди поля стоит одинокая корова, похожая на прямоугольник. Если на изображении вы видите овцу или свинью, это практически ничего не меняет: весь английский домашний скот имеет строго геометрические формы. Почему? Разгадка очень проста!
Странная прямоугольная форма английских коров на картинах действительно привлекает внимание и интригует.
Что породило это любопытное явление? Какие художественные или общественные течения повлияли на создание этих своеобразных изображений?
В XIX веке в Англии зажиточные фермеры стремились продемонстрировать свои богатство и статус, заказывая произведения искусства, на которых изображался их домашний скот — коровы, свиньи, овцы.
Такие картины страдали художественным преувеличением: животные имели необычные пропорции и слишком крупные размеры. Свиней, например, могли рисовать круглыми, как надутые футбольные мячи, коров — вытянутыми в прямоугольные формы, а овец — стремящимися к овалу.
Эта художественная тенденция совпала с периодом, когда английские фермеры активно экспериментировали с селекцией и инновационными методами кормления для выращивания более крупного скота.
В этот период искусство изображения домашнего скота достигло своего расцвета. Скаковых лошадей обычно изображали с помощью гладких линий, которые передавали их скорость и элегантность. Однако в случае сельскохозяйственных животных предпочтение отдавалось крепкому телосложению.
На заказных картинах коровы, овцы и свиньи — очень массивные туши, причудливо балансирующие на четырех тонких ногах. Иногда рядом с ними гордо стоит их владелец (если художник нарисовал и его рядом с ценным имуществом). Если же животное на картине пасётся в одиночестве, то выглядит оно так, будто способно проглотить целую деревню.
Такие картины одновременно услаждали взор фермеров и служили им рекламой.
Крупные животные имели большую ценность как свидетельство успеха их владельцев в разведении по размеру и весу. Богатые и опытные фермеры добились этого, используя методы селекции, что привело к выращиванию быстроразвивающегося и крупного скота.
Наряду с этими усилиями по разведению, инновационные методы ведения сельского хозяйства и кормления способствовали общему увеличению размеров животных. Люди, которых называли «улучшителями», стремились улучшить существующие породы животных. Широкое распространение получили такие популярные методы, как кормление коров жмыхом и репой для откорма перед убоем.
Так вот, на таких заказных картинах и коммерческих репродукциях часто добавлялась информация о размерах животного и о том, какие селекционные усилия предпринял его владелец. Чем не реклама?
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 83-летняя британка держала молодого мужа в сексуальном рабстве
- В Китае женщина числилась сотрудником 16 компаний, но ни в одной не работала
- Наглые халявщики, которые всех бесят
- 14 ситуаций, когда люди феерично ошиблись номером - и из этого вышла комичная история
К слову, если кто не знает, картина называется "Достойный член гуманного общества", а изображён на ней ньюфаундленд Боб, на счету которого 23 спасённые жизни. Позже ньюфов в таком окрасе стали называть "ландсирами".
Как узнать, врет ли англосакс? Если у него есть рот, значит врет.
Тысяча таких пословиц и поговорок теперь придется дополнять, поскольку теперь добавились и картины. Автор, ты что наделал???
А здесь почему не стали фотографировать?
- Квадраные коровы, овальные овечки
- Оранжевые мамы оранжево поют. ))