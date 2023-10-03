Мужчину осуждают за то, что его жена ростом с двухлетнего ребёнка

У любви нет границ. Поэтому в мире так много пар, которые другим кажутся очень странными. И сегодня мы покажем и расскажем историю любви Йеси и Брайана, вызывающую много споров в соцсетях.
Йеси - 34-летняя женщина с карликовостью. Её рост меньше 100 см, и ей всегда советовали выбирать кого-то похожего на неё. Но однажды она пошла другим путём - и её жизнь изменилась.
В 2017 году в интернете Йеси познакомилась с 36-летним Брайаном. Парень сразу понял, что девушка небольшого роста, но это не остановило его. Во время первого свидания в кафе, как Брайан позже признался, он даже не обращал внимания на карликовость спутницы, а был увлечён разговором. У пары оказалось много общего. Рост Брайана, кстати, 175 см.
Их отношения начали развиваться, и спустя год они съехались. Несмотря на опасения близких и негативные комментарии в соцсетях, в 2021 году они поженились. Злобные комментарии до сих пор появляются на страницах супругов: люди советуют скорее бросить карлицу и найти "нормальную" женщину. Но любовь Брайана от этого не становится меньше.
Брайана огорчает только то, что у его супруги помимо карликовости ещё и проблемы со здоровьем. У Йеси редкое заболевание - диастрофическая дисплазия, при котором страдают хрящи и разрушаются суставы. Им страдает 1 человек на млн. В итоге женщине приходится пользоваться инвалидной коляской.
Несмотря на все трудности, пара продолжает наслаждаться каждым днём, проведённым вместе, и не обращает внимание на негатив.
Источник:
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Тератофилия - любовь (тяга) к уродства и уродам, любовь к карликам, горбунам, больным и обезображенным.
Они нашли друг друга и это прекрасно.
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Интересно, как можно "не сразу понять", что девушка маленького роста, если она не за ширмой сидела? Или это парень такой тормоз 80 lvl - смотрит на девушку, разговаривает с ней, прошёл час, второй - опа, а она маленького роста!
Лопнешь, как презерватив (с) Юра "Хой" Клинских, Ария Ивана и лягушки
В целом, согласен с вами.
Кстати, тут друг вопрос задал, не знаю как его озвучить