Мужчину осуждают за то, что его жена ростом с двухлетнего ребёнка

В 2017 году в интернете Йеси познакомилась с 36-летним Брайаном. Парень сразу понял, что девушка небольшого роста, но это не остановило его. Во время первого свидания в кафе, как Брайан позже признался, он даже не обращал внимания на карликовость спутницы, а был увлечён разговором. У пары оказалось много общего. Рост Брайана, кстати, 175 см.