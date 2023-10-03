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Мужчину осуждают за то, что его жена ростом с двухлетнего ребёнка

Мужчину осуждают за то, что его жена ростом с двухлетнего ребёнка

Автор:
03 октября 2023 10:48
Сообщество : Истории
Метки: интересно   история   история из жизни   история любви   карлик   фото   
2361
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У любви нет границ. Поэтому в мире так много пар, которые другим кажутся очень странными. И сегодня мы покажем и расскажем историю любви Йеси и Брайана, вызывающую много споров в соцсетях.

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Йеси - 34-летняя женщина с карликовостью. Её рост меньше 100 см, и ей всегда советовали выбирать кого-то похожего на неё. Но однажды она пошла другим путём - и её жизнь изменилась.

В 2017 году в интернете Йеси познакомилась с 36-летним Брайаном. Парень сразу понял, что девушка небольшого роста, но это не остановило его. Во время первого свидания в кафе, как Брайан позже признался, он даже не обращал внимания на карликовость спутницы, а был увлечён разговором. У пары оказалось много общего. Рост Брайана, кстати, 175 см.

Их отношения начали развиваться, и спустя год они съехались. Несмотря на опасения близких и негативные комментарии в соцсетях, в 2021 году они поженились. Злобные комментарии до сих пор появляются на страницах супругов: люди советуют скорее бросить карлицу и найти "нормальную" женщину. Но любовь Брайана от этого не становится меньше.

Брайана огорчает только то, что у его супруги помимо карликовости ещё и проблемы со здоровьем. У Йеси редкое заболевание - диастрофическая дисплазия, при котором страдают хрящи и разрушаются суставы. Им страдает 1 человек на млн. В итоге женщине приходится пользоваться инвалидной коляской.


Несмотря на все трудности, пара продолжает наслаждаться каждым днём, проведённым вместе, и не обращает внимание на негатив.

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Метки: интересно   история   история из жизни   история любви   карлик   фото   
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19  комментариев
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97k
Татьяна Юсова 6 часов назад
У неё физически проблемы, у него психические.
Тератофилия - любовь (тяга) к уродства и уродам, любовь к карликам, горбунам, больным и обезображенным.
Они нашли друг друга и это прекрасно.
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2k
Vovan Petroff 44 минуты назад
Рот точно нормальный.
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51k
turyst 3 часа назад
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 4 часа назад
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 4 часа назад
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1k
Мария Коненкова 4 часа назад
Парень сразу понял, что девушка небольшого роста, но это не остановило его.
=======
Интересно, как можно "не сразу понять", что девушка маленького роста, если она не за ширмой сидела? Или это парень такой тормоз 80 lvl - смотрит на девушку, разговаривает с ней, прошёл час, второй - опа, а она маленького роста!
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14k
Иван 4 часа назад
Ты ж мне на )(Уй не налезешь
Лопнешь, как презерватив (с) Юра "Хой" Клинских, Ария Ивана и лягушки
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34
Anthony 4 часа назад
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10k
Игорь 4 часа назад
как это заболевание называется?
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110
Пчёл Игорь 3 часа назад
У неё? Карликовость. У него? Тератофилия. Проявляется в сексуальном влечении к уродливым и безобразным людям.
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110
Пчёл Сергей Викторович Час назад
А я и не задавался этим вопросом.
В целом, согласен с вами.
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32k
БамбарбияКиргуду 5 часов назад
Детские вещи стоят дешевле,да жрёт меньше.Так что ещё и экономит.
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7k
Станислав 5 часов назад
Извините, не удержался
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36k
Опаньки 5 часов назад
Реализация выражения "на **ю вертел"

Кстати, тут друг вопрос задал, не знаю как его озвучить
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9k
krivsan 5 часов назад
кого только не я,,б,,уть
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Илья 6 часов назад
Перверт
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