Прорыв плотины Тетон — катастрофа в прямом эфире

Любая катастрофа, связанная с прорывом дамбы, всегда чревата огромным количеством жертв. Вода — самая деструктивная сила на Земле. Сметая все на своем пути, она способна принести немало разрушений и смертей. К счастью, такие техногенные аварии происходят нечасто. Но когда это все же случается, счет жертв идет на сотни, а то и тысячи человек.
В этом плане жителям американского штата Айдахо повезло — их плотина под названием Тетон разрушалась достаточно медленно, поэтому всех живущих в зоне опасности успели предупредить. При этом посмотреть на происходящее приехало много любопытных, и прорыв плотины Тетон — это единственная подобная катастрофа, которая развивалась практически в прямом эфире.
Кукурузно-картофельный штат
Штат Айдахо в США — классический "картофельный" регион и самая что ни на есть американская глушь. В нем нет мегаполисов, а основное население составляют фермеры, выращивающие не только главный компонент национального фастфуда, но и зерновые, бобовые и даже виноград. Между горами на плодородной земле здесь раскинулись многочисленные фермы с бескрайними кукурузными полями и ровными рядами картофельных кустов, уходящими куда-то за горизонт. Людей мало, рядом потрясающая природа (национальные парки "Гранд-Титон" и "Йеллоустоун"), чистейший воздух — ну чем не идеальное место для жизни?
Всем хорош штат Айдахо, но есть в нем одна проблема — вода. Нет, речек на территории полно, ведь они стекают с расположенных рядом гор. Но беда в том, что русла водотоков проходят по глубоким каньонам. А расположенные сверху плато с полями и фермами страдают от засухи, и без искусственного орошения непригодны для земледелия. Поэтому проблема перераспределения воды в Айдахо стояла всегда очень остро.
В штате еще с 20-х годов прошлого столетия начали строить плотины и рыть каналы. Ирригация земель надолго стала главной заботой местных властей. И они справлялись с ней вполне успешно. Восточная часть штата, там, где протекает главная река Снейк, оказалась опутана сетью гидротехнических сооружений. В основном плотин, сдерживающих громадные запасы речной воды.
Ее величество дамба
На этом фоне история плотины Тетон на одноименной реке оказалась громадным черным пятном на репутации штата. Ведь ее построили не благодаря, а вопреки. Против перекрытия реки были все. Экологи говорили об ухудшении климата. Зооактивисты предрекали гибель косякам форели. Но главное — геологи указывали, на то, что скальное основание, на котором собирались возвести земляную дамбу, нестабильно и испещрено трещинами. При определенных условиях они могут начать пропускать воду. Но тщетно — разрешение на строительство было получено, и в 1972 году начались работы. Противники постройки подали в суд, но пока шли разбирательства, тело будущей дамбы росло вверх.
Трещины, про которые предупреждали геологи, заделали раствором, подав его под высоким давлением, так что причин для беспокойства инженеры не видели. Что интересно, проект предусматривал возведение глухой дамбы и параллельно с ней аварийного водоспуска. А вот основной капитальный водоспуск планировали начать строить уже после наполнения чаши водохранилища.
Так и вышло. В ноябре 1975 года строительство завершили. Реку Тетон перегородила 93-метровая земляная дамба. Ее длина равнялась километру, а ширина составляла внушительные 520 метров. Ну разве такому монструозному сооружению могут угрожать природные катаклизмы? Конечно, нет — решили инженеры, перекрыли аварийный водоспуски и начали наполнять водохранилище. Процесс этот ускорился после весеннего таяния снега и стал идти со скоростью 1,2 метра в день, что в четыре раза превышало расчетные значения.
Катастрофа
К лету 1976 года глубина Тетонского водохранилища составила 73 метра, а в длину оно раскинулось аж на 17 километров. При этом работы по сооружению основного водоспуска еще были далеки от завершения. Но его так и не построили, ибо 3 июня у подножия плотины строители заметили три источника просачивающейся воды.
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Через сутки протечка уже была со смесью воды и грунта. А утром 5 июня на месте одного из источников образовалось большое влажное пятно, которое начало пропускать воду со скоростью половина кубометра в секунду. Вот, на фотографии ниже можно увидеть эту протечку. Коричневая полоса в левой части снимка — это образовавшаяся течь.
Обратите внимание на маленькое темное пятнышко над коричневой полосой. Это бульдозер Caterpillar D9, который отправили, чтобы он затолкал грунт в растущую на глазах промоину. Однако это не помогло. Вот фотография плотины Тетон к обеду 5 июня.
Именно в обед администрация стройки известила официальных лиц, а те призвали срочно эвакуироваться местное население, жившее в нижнем течении реки. Что же до бульдозеров (а на помощь первому позже отправили еще два), то они увязли во влажной насыпи. Причем, машинистов пришлось доставать с использованием веревок.
Промоина, первоначально размерами три на три метра, достигла площади среднего плавательного бассейна и увеличивалась на глазах. О происходящем на плотине стало известно местным журналистам, которые стекались на обзорную площадку, специально построенную для того, чтобы наблюдать за ходом строительства. Только вот теперь объектом их внимания стало не созидание, а разрушение, идущее прямо на глазах.
К вечеру 5 июня фрагмент кромки плотины рухнул вниз, а двумя минутами позже вся правая треть дамбы полностью разрушилась.
Поток воды со скоростью 57 тысяч кубометров в секунду устремился через пролом в долину. Один из свидетелей, стоявших на обзорной площадке, позже рассказывал:
Рощу тополей, стоявшую неподалеку, смыло как спички. Потом я видел, как поток вырвался на равнину. Это была почти сюрреалистическая картина: мы смотрели, как над ней поднимались клубы пыли по мере того, как вода заливала фермерские поля.
Самую большую опасность представлял 10-километровый каньон, по которому текла река Тетон за плотиной. Именно там вырвавшаяся на волю вода сокрушительной волной пронеслась, разрушая все, до чего могла дотянуться. К счастью, жилые поселения вдоль реки (три небольших поселка) успели вовремя эвакуировать.
Каньон заканчивался широкой долиной, где Тетон впадал в реку Снейк. Там стоял 20-тысячный город Рексбург, который затопило почти полностью. Однако на равнине волна была уже не столь деструктивна, ее мощность заметно снизилась, да и жителей города успели тоже предупредить. Поэтому значительных человеческих жертв удалось избежать. Катастрофа унесла жизни 11 человек и разрушила множество строений.
Разрушенная твердь
Причины техногенного происшествия лежат на поверхности — инженерные просчеты в проектировании. Основание дамбы состояло из базальтовых пород, а они из-за своей высокой проницаемости непригодны для строительства плотин. И хоть трещины и заделали раствором под давлением, это не помогло. Просочившаяся в основание вода, проникла в тело плотины, состоявшее из лёссового грунта (суглинисто-песчаная горная порода). Постепенно вода стала вымывать его, приводя к трещинам уже непосредственно в теле плотины. Ну а итог не мог не произойти — он был закономерен.
Примечательно, что комиссия, расследовавшая причины прорыва дамбы, так и не ответила на главный вопрос — почему несмотря на все предупреждения специалистов, строительство вообще стало возможным.
Общий экономический ущерб составил два миллиарда долларов, а река Тетон ныне течет спокойно без искусственного регулирования. Проигравшими оказались лишь местные фермеры, ради процветания которых и затевался проект. Эта часть штата Айдахо и поныне нуждается в воде, вот только восстанавливать плотину никто не собирается. Она сейчас стала историческим объектом, обзорная площадка которого никогда не пустует.
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