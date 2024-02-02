Прорыв плотины Тетон — катастрофа в прямом эфире

Кукурузно-картофельный штат

Штат Айдахо в США — классический "картофельный" регион и самая что ни на есть американская глушь. В нем нет мегаполисов, а основное население составляют фермеры, выращивающие не только главный компонент национального фастфуда, но и зерновые, бобовые и даже виноград. Между горами на плодородной земле здесь раскинулись многочисленные фермы с бескрайними кукурузными полями и ровными рядами картофельных кустов, уходящими куда-то за горизонт. Людей мало, рядом потрясающая природа (национальные парки "Гранд-Титон" и "Йеллоустоун"), чистейший воздух — ну чем не идеальное место для жизни?

Всем хорош штат Айдахо, но есть в нем одна проблема — вода. Нет, речек на территории полно, ведь они стекают с расположенных рядом гор. Но беда в том, что русла водотоков проходят по глубоким каньонам. А расположенные сверху плато с полями и фермами страдают от засухи, и без искусственного орошения непригодны для земледелия. Поэтому проблема перераспределения воды в Айдахо стояла всегда очень остро.