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«Вы здесь никто»: в Липецкой области жилое здание продали вместе с людьми

«Вы здесь никто»: в Липецкой области жилое здание продали вместе с людьми

Автор:
07 августа 2023 17:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Липецкая область   выселение   данково   депутат   жильцы   здание   собственник   суд   хозяин   
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Собственник уже обрезал воду, канализацию, отопление и выживает всех на улицу.

В городе Данково дали жильё ветеранам МВД - в здании пожарной части. В прямом смысле: первый этаж для машин, второй - административный, а третий - жилой.

А потом здание продали, новый собственник подал иск и потребовал выселить жильцов. Но суд встал на сторону людей. Так что в здании они остались, вот только хозяин отрезал их от всех коммуникаций.

Ситуацию прокомментировал местный депутат Анатолий Емельянов:

Сейчас условия там невыносимые, отключены все коммуникации. Я, конечно, не понимаю, как можно было там выделять это жильё, как можно было перепродавать здание по сути с людьми. По решению суда они могут там жить, но с коммуникациями вопрос не решён. Я обращусь во все инстанции, в том числе, обращусь к министру МВД, чтобы защитить ветеранов, чтобы они не оказались на старости лет на улице. Ситуация патовая. Здание очень ветхое, требует ремонта, но администрация отправляет их к собственнику.

Теперь слово за районной администрацией - именно она будет разбираться в этой ситуации.

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Метки: Видео   Липецкая область   выселение   данково   депутат   жильцы   здание   собственник   суд   хозяин   
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17  комментариев
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4k
Григорий Час назад
это вовина Россия, тут всё продаётся, а закон только для "негров"
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1k
Роман 22 минуты назад
Вот почему у нас нет свободной продажи оружия!
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33k
Fat Lynx Полчаса назад
"О ситуации «Подъёму» рассказал местный депутат Анатолий Емельянов. По его словам, это ветераны и пенсионеры МВД, которые получили в своё время служебное жильё в здании пожарной части в городе Данкове"...
https://pdmnews.ru/32678/https://pdmnews.ru/32678/
Т.е. они в свое время получили СЛУЖЕБНОЕ жилье. Что такое СЛУЖЕБНОЕ жилье и кому оно положено, можно почитать в соответствующем приказе МВД. По выходу на пенсию, работник МВД освобождает СЛУЖЕБНОЕ жилье, а государство предостовляет единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения.
Таким образом, надо в первую очередь поинтересоваться:
- выплачивалось ли государством при прекращении сотрудником МВД службы указанная социальная выплата?
- если да, то на что ее потратили и на каком основании эти пенсионеры прибывают в этих помещениях?
- если нет, но почему? Почему им не выплатили социальную выплату? Может она им не положена (уволили по статье или нет выслуги лет)?
В общем мутно все, автор слегка отредактировал исходным пост и опубликовал тут без ссылки на первоисточник.
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12k
sos1960sos 39 минут назад
Никто не заметил здесь никакого противоречия, нет? Разбираться они будут, ага! Всё уже порешали, идите... к собственнику!
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33k
Fat Lynx 43 минуты назад
Тут кто-то чего-то не договаривает...
Жилье приватизировано? По документам как там, все нормально? Там случаем не ведомственное общежитие которое должны были расселить, но не расселили?
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2k
Виктор Глущенко 51 минуту назад
Ветераны МВД не могут просто грохнуть этих рейдеров ?
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14k
Ser Час назад
Хм...и что!?
Для нынешней вашераши это нормально!
Недавно в "говорящем ящике" депутат ГД... сокрушался что у гражданки, судебные приставы для погашения долга за ЖКХ ...который дочь за пенсионеров уже начала погашать ...продали единственное жильё квартиру пенсионеров! "по ускоренной программе" за 4 миллиона, погасили долг 80 тысяч...
Правда по нормальной оценке эта квартира тянула почти на 8!
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