«Вы здесь никто»: в Липецкой области жилое здание продали вместе с людьми

В городе Данково дали жильё ветеранам МВД - в здании пожарной части. В прямом смысле: первый этаж для машин, второй - административный, а третий - жилой.

А потом здание продали, новый собственник подал иск и потребовал выселить жильцов. Но суд встал на сторону людей. Так что в здании они остались, вот только хозяин отрезал их от всех коммуникаций.