«Вы здесь никто»: в Липецкой области жилое здание продали вместе с людьми

Собственник уже обрезал воду, канализацию, отопление и выживает всех на улицу.
В городе Данково дали жильё ветеранам МВД - в здании пожарной части. В прямом смысле: первый этаж для машин, второй - административный, а третий - жилой.
А потом здание продали, новый собственник подал иск и потребовал выселить жильцов. Но суд встал на сторону людей. Так что в здании они остались, вот только хозяин отрезал их от всех коммуникаций.
Сейчас условия там невыносимые, отключены все коммуникации. Я, конечно, не понимаю, как можно было там выделять это жильё, как можно было перепродавать здание по сути с людьми. По решению суда они могут там жить, но с коммуникациями вопрос не решён. Я обращусь во все инстанции, в том числе, обращусь к министру МВД, чтобы защитить ветеранов, чтобы они не оказались на старости лет на улице. Ситуация патовая. Здание очень ветхое, требует ремонта, но администрация отправляет их к собственнику.
Теперь слово за районной администрацией - именно она будет разбираться в этой ситуации.
Источник:
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https://pdmnews.ru/32678/https://pdmnews.ru/32678/
Т.е. они в свое время получили СЛУЖЕБНОЕ жилье. Что такое СЛУЖЕБНОЕ жилье и кому оно положено, можно почитать в соответствующем приказе МВД. По выходу на пенсию, работник МВД освобождает СЛУЖЕБНОЕ жилье, а государство предостовляет единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения.
Таким образом, надо в первую очередь поинтересоваться:
- выплачивалось ли государством при прекращении сотрудником МВД службы указанная социальная выплата?
- если да, то на что ее потратили и на каком основании эти пенсионеры прибывают в этих помещениях?
- если нет, но почему? Почему им не выплатили социальную выплату? Может она им не положена (уволили по статье или нет выслуги лет)?
В общем мутно все, автор слегка отредактировал исходным пост и опубликовал тут без ссылки на первоисточник.
Жилье приватизировано? По документам как там, все нормально? Там случаем не ведомственное общежитие которое должны были расселить, но не расселили?
Для нынешней вашераши это нормально!
Недавно в "говорящем ящике" депутат ГД... сокрушался что у гражданки, судебные приставы для погашения долга за ЖКХ ...который дочь за пенсионеров уже начала погашать ...продали единственное жильё квартиру пенсионеров! "по ускоренной программе" за 4 миллиона, погасили долг 80 тысяч...
Правда по нормальной оценке эта квартира тянула почти на 8!
Особливо после «благодарности» за ядерную бомбардировку