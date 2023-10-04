«Дура-баба»: депутат Госдумы отправила Маргариту Симоньян на кухню после её слов о «термоядерном взрыве» над Сибирью

Также парламентарий заявила, что глава Russia Today теперь должна как минимум извиниться перед жителями региона.
Маргарита Симоньян вышла на связь и предложила устроить термоядерный взрыв над Сибирью. По словам главреда Russia Today и обладательницы яркого макияжа, это нужно сделать, чтобы «западные партнёры дали заднюю»:
Анализируя, я не вижу никакого этому конца, не исходя из того, что хотим мы, а исходя из того, что делают и будут делать они. Они заднюю не дадут, пока им не будет очень-очень больно. Или пока они не поймут, что очень-очень больно им станет через секунду, но, например, сегодня. И пока они не увидят мгновенную угрозу, они не остановятся.
Ведущая продолжила свою мысль:
По Вашингтону долбить не придется. Мне один умный человек рассказал то, о чём я никогда не догадывалась и не знала. Я же не разбираюсь в этом во всём, я же не военный эксперт. Я, знаете, дура-баба, в футболе ничего не понимаю. И вот человек, инженер-радиоэлектроник, говорит мне: мы еще знали в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле.
Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, то те умрут в течение десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет — так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Вся цифра, все спутники». Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Мы вернемся с вами в год этак какой-нибудь 93-й. Проводные телефоны. Двушечка или не двушечка, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу — чудесно же жили. Вот право. Я даже обрадуюсь.
Как минимум мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет. Я запрещаю своим детям иметь гаджеты. Это отдельная тема. Сейчас не об этом. Но как минимум вот это будет гора с плеч. Каждый раз, когда дети возвращаются из школы: «Вот, у всех есть телефоны, айпады, а у нас нет, почему у нас нет?» Я: «Ни у кого нет». То есть эта опция, она остается. И это еще самая гуманная, самая такая, знаете, травоядная опция. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого. Нравится мне это или нет.
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Какой именно физик рассказал Симоньян о такой вот «травоядной опции» - неизвестно. Зато настоящий учёный, кандидат технических наук и доцент НГТУ заявил:
Как у неё язык повернулся такое сказать? Понять я это не могу. Может быть, если на какой-то огромной высоте, если взорвать, то людей массово сразу не убьет, но всё равно радиоактивные осадки будут перемещаться в атмосфере по Земле и в конце концов выпадут вместе с дождями, с пылью на головы всех людей.
Встревожился и мэр Новосибирска Анатолий Локоть:
Наверное, я как физик по образованию прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии, надо относиться очень ответственно.
Пожалуй, острее всех выступила бывший кандидат в Губернаторы Алтайского края и действующий депутат ГД Мария Прусакова. Она припомнила Симоньян слова о «бабе-дуре» и посоветовала обсуждать вопросы, в которых она не разбирается, у себя дома на кухне. А не в публичном пространстве. Депутат добавила, что слова о «термоядерном взрыве» сибиряки восприняли как глубокое оскорбление и теперь ждут извинений. Как минимум.
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Никаких комментариев от Симоньян пока не было.
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А что, собственно, сказала Симоньян? А она лишь сказала то, что ей сказали учёные и специалисты, причем она предупредила об этом. Так что она сказала?
Симоньян сказала, что можно провести ядерный взрыв в сотнях километрах над Землёй - то есть в космосе. Симоньян сказала, что для людей это не будет иметь никаких негативных последствий для здоровья и жизни - ни радиации, ни огня, ни взрывной волны не будет. Взрыв-то в космосе. Симоньян подчеркнула, что это безопасно и это можно сделать хоть где - хоть над Сибирью. Именно так и сказала Симоньян - "хоть". Не предложила взорвать именно над Сибирью - а именно хоть где. А Сибирь у нее как пример. Но везде такой взрыв в космосе будет для людей безопасен. А зачем взрыв нужен? И тут Симоньян сказала тоже всё точно - так, как ей учёные сказали. Будет выведена из строя вся электроника. А это что значит? Это значит, что сдохнет электроника Запада и НАТО. Сдохнут все их спутники. А это что? А то, что именно спутников Запада и НАТО - на порядок больше космической группировки России. Это значит, что взрыв уничтожит один из главных военных козырей Запада. Да, будут издержки с электроникой в России. Но это ничто по сравнению с тем, какой ущерб будет нанесен Западу и НАТО.
Так в чем не права Симоньян? Она права во всём. Это всё отечественная наука, учёные и военные. Симоньян это публицистично озвучила, вот и всё. А вой на болотах - это только потому, что Симоньян стоит на пророссийских позициях. Будь иначе, вой, передёргивание, демагогия и манипуляция так активно бы не поддерживались.