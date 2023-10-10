Пациенты городской больницы в Липецкой области показали ужасные условия в палатах

Нет отопления, люди спят на досках и моются холодной водой.
Сегодня по интернету разошлось видео об условиях в ЦРБ города Чаплыгина. Пациенты спят на зачуханных матрасах, постеленных на доски. В палате нет горячей воды и отопления.
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Местный парламентарий Анатолий Емельянов сообщил, что подготовил депутатский запрос по ситуации в ЦРБ:
Обращение в социальных сетях только поступило. Я направляю сейчас соответствующие депутатские обращения в Росздравнадзор, управление здравоохранения Липецкой области и прокуратуру для проведения проверки. Надежда на прокуратуру, которая проверит, насколько качественно осуществляются услуги, созданы ли все положенные условия. То, что мы видим — доски, раскладушки — это, конечно, вопиюще! Надеюсь, соответствующие органы разберутся.
В администрации больницы видео никак не прокомментировали и заявили, что руководства нет на месте.
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Лично я видел неоднократно подобные палаты в различных ЦРБ, так что для меня не шок что такое имеет место быть.
Ждём подтверждений твоих слов.