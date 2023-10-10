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Пациенты городской больницы в Липецкой области показали ужасные условия в палатах

Пациенты городской больницы в Липецкой области показали ужасные условия в палатах

Автор:
10 октября 2023 15:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Липецкая область   Чаплыгин   больница   пациенты   условия   
2014
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Нет отопления, люди спят на досках и моются холодной водой.

Сегодня по интернету разошлось видео об условиях в ЦРБ города Чаплыгина. Пациенты спят на зачуханных матрасах, постеленных на доски. В палате нет горячей воды и отопления.

Местный парламентарий Анатолий Емельянов сообщил, что подготовил депутатский запрос по ситуации в ЦРБ:

Обращение в социальных сетях только поступило. Я направляю сейчас соответствующие депутатские обращения в Росздравнадзор, управление здравоохранения Липецкой области и прокуратуру для проведения проверки. Надежда на прокуратуру, которая проверит, насколько качественно осуществляются услуги, созданы ли все положенные условия. То, что мы видим — доски, раскладушки — это, конечно, вопиюще! Надеюсь, соответствующие органы разберутся.

В администрации больницы видео никак не прокомментировали и заявили, что руководства нет на месте.

Источник:

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Метки: Видео   Липецкая область   Чаплыгин   больница   пациенты   условия   
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14  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Опять либерасты взялись за своё любимое дело - вбросы.
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17k
Сергей 10 минут назад
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15k
Типа граф 10 минут назад
Так ведь сами врачи говорят , что на досках спать полезно для позвоночника и здоровья .
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2k
ya_pavel 24 минуты назад
Помню был лет 10-12 назад в командировке в одной больнице, находящейся в маленьком райцентре. Захотелось мне в туалет, пардон, по большому. Спрашиваю у зав.отделением а куда можно сходить? А она говорит, воды нет, туалеты не работают. Спрашиваю, а куда тогда вы и пациенты ходите? Домой, отвечает.
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436
Сергей Кузьмин Полчаса назад
Тараканов и клопов нет и уже хорошо,лежал как то в областной больнице-как свет выключают,тараканы норовят всё в нос заползти,
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surgy Час назад
Зато у нас ни в домах, ни в больницах, ни в школах нет клопов!
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