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16 случаев, когда люди решились приготовить торты, но их непредсказуемо настигло кондитерское фиаско

16 случаев, когда люди решились приготовить торты, но их непредсказуемо настигло кондитерское фиаско

Автор:
01 августа 2023 10:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   кондитер   неудача   ожидание и реальность   торт   фиаско   
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Кондитерское искусство — целая наука со своими секретами и нюансами. Чтобы его постичь, нужно немало усилий и времени, а также выдержки. Поэтому некоторые сладкоежки, желая получить гарантировано вкусный торт на праздник, предпочитают обращаться за помощью к профессиональным кондитерам.

Зачем рисковать, если можно обойтись без острых ощущений?

Однако есть ряд людей, которые предпочитают не заказывать, а заниматься приготовлением тортов дома самостоятельно. Таким творцам подавай незабываемые впечатления. Они собираются на своей кухне, вооружившись рецептами, ингредиентами и множеством идей, и приступают к созданию неповторимых шедевров. Конечно, иногда одного энтузиазма и творческого подхода оказывается недостаточно. Отсутствие нужных навыков иногда приводит к появлению смешных, пусть и вкусных тортов, которые способны здорово поднять настроение.


Моя мама профессиональный пекарь, но в этот раз у неё что-то пошло не так

×
×

Бедный, бедный Элмо


Мне почему-то показалось, что я смогу с лёгкостью повторить этот торт. Вот результат


Мой муж любит коров, поэтому я испекла такой торт на нашу девятую годовщину


Да-да, это куриные ножки


Теперь я не могу развидеть гигантскую руку.

Самые цепляющие произведения искусства создаются, когда художник позволяет себе отклониться от своего первоначального видения.


Наш ребёнок захотел торт с лори на свой день рождения. Как же это сложно


Почти стопроцентное сходство


Торт, который приготовили мы с подругой


При его создании мы вдохновлялись персонажем из мультфильма «Удивительный мир Гамбола».


Жасмин, что с тобой?


Немножко неудавшегося гламура


Торт с рэпером Дрейком, который моя сестра приготовила на день рождения мамы


Твоя сестра увлекается кубизмом. Это потрясающе.


Минималистичный Джа-Джа Бинкс


Это должен был быть торт в виде кота Гарфилда

Это Гарфилд после 90-часовой рабочей недели.


Мы старались

Оказалось, что я ни разу не кондитер. Я думала, что справлюсь с этим тортом

Когда скульптура это не твоё

Если вы тоже желаете попробовать свои силы в создании тортов дома, то смело приступайте и помните, что даже если что-то пошло не так, это всего лишь маленький шажок на пути к большему кулинарному мастерству.

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Метки: Юмор   забавно   кондитер   неудача   ожидание и реальность   торт   фиаско   
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Самка Хорька 2 часа назад
Оооо, моя любимая рубрика! "сливок я не купила, налила вместо них сока, вместо сливочного масла налила репейное, а шоколад заменила на говно. А вместо мастики закатала всё в маргарин. Что же могло пойти не так?..
".
Заслуженный диз.
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Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Рэпер и последняя - ну прямо как живые! (Кстати, кто эти люди?)
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