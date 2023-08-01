16 случаев, когда люди решились приготовить торты, но их непредсказуемо настигло кондитерское фиаско

Кондитерское искусство — целая наука со своими секретами и нюансами. Чтобы его постичь, нужно немало усилий и времени, а также выдержки. Поэтому некоторые сладкоежки, желая получить гарантировано вкусный торт на праздник, предпочитают обращаться за помощью к профессиональным кондитерам.
Зачем рисковать, если можно обойтись без острых ощущений?
Однако есть ряд людей, которые предпочитают не заказывать, а заниматься приготовлением тортов дома самостоятельно. Таким творцам подавай незабываемые впечатления. Они собираются на своей кухне, вооружившись рецептами, ингредиентами и множеством идей, и приступают к созданию неповторимых шедевров. Конечно, иногда одного энтузиазма и творческого подхода оказывается недостаточно. Отсутствие нужных навыков иногда приводит к появлению смешных, пусть и вкусных тортов, которые способны здорово поднять настроение.
Моя мама профессиональный пекарь, но в этот раз у неё что-то пошло не так
Бедный, бедный Элмо
Мне почему-то показалось, что я смогу с лёгкостью повторить этот торт. Вот результат
Мой муж любит коров, поэтому я испекла такой торт на нашу девятую годовщину
Да-да, это куриные ножки
Теперь я не могу развидеть гигантскую руку.
Самые цепляющие произведения искусства создаются, когда художник позволяет себе отклониться от своего первоначального видения.
Наш ребёнок захотел торт с лори на свой день рождения. Как же это сложно
Почти стопроцентное сходство
Торт, который приготовили мы с подругой
При его создании мы вдохновлялись персонажем из мультфильма «Удивительный мир Гамбола».
Жасмин, что с тобой?
Немножко неудавшегося гламура
Торт с рэпером Дрейком, который моя сестра приготовила на день рождения мамы
Твоя сестра увлекается кубизмом. Это потрясающе.
Минималистичный Джа-Джа Бинкс
Это должен был быть торт в виде кота Гарфилда
Это Гарфилд после 90-часовой рабочей недели.
Мы старались
Оказалось, что я ни разу не кондитер. Я думала, что справлюсь с этим тортом
Когда скульптура это не твоё
Если вы тоже желаете попробовать свои силы в создании тортов дома, то смело приступайте и помните, что даже если что-то пошло не так, это всего лишь маленький шажок на пути к большему кулинарному мастерству.
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