16 случаев, когда люди решились приготовить торты, но их непредсказуемо настигло кондитерское фиаско

Зачем рисковать, если можно обойтись без острых ощущений?

Однако есть ряд людей, которые предпочитают не заказывать, а заниматься приготовлением тортов дома самостоятельно. Таким творцам подавай незабываемые впечатления. Они собираются на своей кухне, вооружившись рецептами, ингредиентами и множеством идей, и приступают к созданию неповторимых шедевров. Конечно, иногда одного энтузиазма и творческого подхода оказывается недостаточно. Отсутствие нужных навыков иногда приводит к появлению смешных, пусть и вкусных тортов, которые способны здорово поднять настроение.

Моя мама профессиональный пекарь, но в этот раз у неё что-то пошло не так