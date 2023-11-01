18 случаев, когда люди показали, как выглядел их заказ в меню и что им привезли в итоге через доставку

О, доставка еды из ресторанов и кафе — это такое удобство, которое стало неотъемлемой частью нашей современной жизни. Она позволяет наслаждаться блюдами разных кухонь мира, не выходя из дома, и это действительно прекрасно.
Однако, конечно, иногда могут возникать неприятные ситуации, связанные с ужасной доставкой еды. В социальной сети «ВКонтакте» есть замечательный паблик под названием «И этого я ждал 40 минут?». В нём люди, которым не посчастливилось столкнуться с плохим сервисом, показывают, как выглядели их заказанные блюда на сайте и что им привезли в итоге. Поверьте, такого истинного безобразия вы, наверное, не видели никогда.
Приехал с 3 тонкими ломтиками шампиньонов, 5 кубиками тофу и… всё. На водоросли не было и намёка, сам бульон настолько сильно разбавлен, что вкуса мисо не было вообще, присутствовал только еле уловимый привкус грибов.
Нотки базилика остались на сайте, а сыр непонятного происхождения внезапно появился в огромном количестве
Полное несоответствие меню, по вкусу примерно, как хлеб с майонезом.
Почти самообслуживание.
Зачем делать сырную шапочку, если можно просто положить огромные куски сыра?
Роллы с икорным напылением.
Источник:
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Хотели дерьма красивого, а получили дерьмо но не очень красивое, и не пожрать и не пофоткать.
Было ли это изначально разумной покупкой и то что мамин борщ вкуснее - к теме вообще не относится.