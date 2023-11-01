18 случаев, когда люди показали, как выглядел их заказ в меню и что им привезли в итоге через доставку

Однако, конечно, иногда могут возникать неприятные ситуации, связанные с ужасной доставкой еды. В социальной сети «ВКонтакте» есть замечательный паблик под названием «И этого я ждал 40 минут?». В нём люди, которым не посчастливилось столкнуться с плохим сервисом, показывают, как выглядели их заказанные блюда на сайте и что им привезли в итоге. Поверьте, такого истинного безобразия вы, наверное, не видели никогда.