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18 случаев, когда люди показали, как выглядел их заказ в меню и что им привезли в итоге через доставку

18 случаев, когда люди показали, как выглядел их заказ в меню и что им привезли в итоге через доставку

Автор:
01 ноября 2023 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: Еда   Юмор   доставка   забавно   заказ   ожидание и реальность   
1566
19

О, доставка еды из ресторанов и кафе — это такое удобство, которое стало неотъемлемой частью нашей современной жизни. Она позволяет наслаждаться блюдами разных кухонь мира, не выходя из дома, и это действительно прекрасно.

Однако, конечно, иногда могут возникать неприятные ситуации, связанные с ужасной доставкой еды. В социальной сети «ВКонтакте» есть замечательный паблик под названием «И этого я ждал 40 минут?». В нём люди, которым не посчастливилось столкнуться с плохим сервисом, показывают, как выглядели их заказанные блюда на сайте и что им привезли в итоге. Поверьте, такого истинного безобразия вы, наверное, не видели никогда.

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Приехал с 3 тонкими ломтиками шампиньонов, 5 кубиками тофу и… всё. На водоросли не было и намёка, сам бульон настолько сильно разбавлен, что вкуса мисо не было вообще, присутствовал только еле уловимый привкус грибов.


Полное несоответствие меню, по вкусу примерно, как хлеб с майонезом.


Почти самообслуживание.

Зачем делать сырную шапочку, если можно просто положить огромные куски сыра?

Роллы с икорным напылением.

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Метки: Еда   Юмор   доставка   забавно   заказ   ожидание и реальность   
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4  комментария
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55
Igor 47 минут назад
Когда люди вместо вкусно приготовленной собственноручно еды - хотят лишь бы чего красивого пожрать, то чего потом пенять что привезли говнеца?!
Хотели дерьма красивого, а получили дерьмо но не очень красивое, и не пожрать и не пофоткать.
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10k
Billi_Bons 16 минут назад
А самим приготовить, религия не позволяет?
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