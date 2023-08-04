18 неподражаемых мастеров, которые сделали свою работу настолько плохо, что в это невозможно поверить

Их попытки сделать что-то самостоятельно оборачиваются фееричными провалами, которые, конечно, кому-то в будущем придётся исправлять. С чем связаны эти неподражаемые фиаско? Сложно сказать наверняка. Вполне возможно, что мастера всё-таки знают своё дело, просто во время выполнения конкретной задачи фортуна отвернулась от них и жестоко пошутила.

Заходишь в уборную, а тут тебя встречает вот такой «сюрприз»