18 неподражаемых мастеров, которые сделали свою работу настолько плохо, что в это невозможно поверить

Ой-ой-ой, горе-ремонтники — это та категория людей, которая подарит вам не только незабываемые истории, связанные с неправильной установкой дверей и безграмотной починкой оборудования, но и хорошее настроение. Ведь, глядя на результат их кропотливой работы, невозможно не разразиться смехом.
Их попытки сделать что-то самостоятельно оборачиваются фееричными провалами, которые, конечно, кому-то в будущем придётся исправлять. С чем связаны эти неподражаемые фиаско? Сложно сказать наверняка. Вполне возможно, что мастера всё-таки знают своё дело, просто во время выполнения конкретной задачи фортуна отвернулась от них и жестоко пошутила.
Заходишь в уборную, а тут тебя встречает вот такой «сюрприз»
Трон господства.
Только настоящие альфы пользуются этим туалетом.
Наглядный пример, как гарантировано получить засор трубы
Кажется, установка двери пошла не совсем по плану
Парень, который установил дверь, отлично поработал, Парень, который измерил и купил дверь, облажался.
Похоже, придётся откручивать крышку унитаза
22 или 27?
Не получилась вилка? Теперь это крошечный шпатель
Это диетическая ложка. Вы черпаете меньше супа и худеете быстрее.
Самый сложный выбор в жизни
И так сойдёт
Ну хотя бы со Скуби-Ду всё хорошо
Зубы сами стискиваются от злости при виде этой картины
Это не брак, а элемент дизайна!
Фонтан «Парящий камень». Просто магия какая-то
Удивительный оптический эффект — даже самые наблюдательные граждане не могут понять, как он парит в воздухе!
Тот самый момент, когда не хватило терпения
Но с задачей ведь справился?
Идеально!
Замена тротуарной плитки превратилась в хаос
А дальше вы как-нибудь сами
«Образцовый» лежачий полицейский. Нужно постараться, чтобы его переехать
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