14 грандиозных провалов домашних кондитеров, взявшихся за работу, которая им не по силам

Кулинария — один из трендов современных хобби. В сети можно встретить множество блогеров, которые рассказывают, как правильно приготовить омлет, или хвастаются своими блюдами. Одно из самых популярных ответвлений этого занятия — кондитерское дело. И каждый, кто хоть раз пробовал испечь пирог или торт, знает, что это очень непросто. Но это не остужает пыл домашних кондитеров, замахнувшихся на сложные рецепты. К счастью, у них есть смелось и чувство юмора, чтобы выкладывать фотографии в стиле «ожидание VS реальность».