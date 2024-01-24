14 грандиозных провалов домашних кондитеров, взявшихся за работу, которая им не по силам

Посмотрите на эти чудо-творения, которые могут сделать ваш день чуточку веселее!
Кулинария — один из трендов современных хобби. В сети можно встретить множество блогеров, которые рассказывают, как правильно приготовить омлет, или хвастаются своими блюдами. Одно из самых популярных ответвлений этого занятия — кондитерское дело. И каждый, кто хоть раз пробовал испечь пирог или торт, знает, что это очень непросто. Но это не остужает пыл домашних кондитеров, замахнувшихся на сложные рецепты. К счастью, у них есть смелось и чувство юмора, чтобы выкладывать фотографии в стиле «ожидание VS реальность».
Я так старалась испечь торт на день рождения моей мамы, но никогда раньше не делала НИЧЕГО подобного! Это был своего рода грандиозный провал, но я всё ещё горжусь своим маленьким другом-единорогом.
Какой торт, такой и день рождения.
Источник:
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