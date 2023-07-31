Неупокоенный смотритель австралийского маяка

Самый высокий маяк континента под названием Хикс-Пойнт находится на австралийском мысе Хикс, что на территории парка «Кроаджинголонг». Сейчас это достопримечательность, которая как магнитом притягивает любителей паранормальных явлений из разных стран.
После завершения строительства маяк, как ему и положено, выполнял свои задачи. На должность смотрителя попал человек аккуратный, педантичный и скрупулёзный, который внимательно относился к порядку.
Но в середине прошлого века маяк перестал светить. Прибывшая на место комиссия обнаружила идеальный порядок и отсутствие смотрителя. Куда исчез человек – так и осталось загадкой. Предположили, что мужчина утонул, поскольку ни следов борьбы, ни каких-то других странных признаков на месте не обнаружилось.
Когда на маяк прибыл новый смотритель, то просто не смог работать. Ему казалось, что за спиной кто-то стоит и сверлит тяжёлым взглядом. Конечно, никого на маяке не было и быть не могло. Но вещи перемещались, исчезали, а потом обнаруживались в неожиданных местах. На лестнице раздавались шаги и скрипы. А ещё странным образом исчезал мусор и пыль.
В результате после рассказов сменщика все решили, что прошлый смотритель действительно погиб, но по какой-то причине дух отстался привязан к этому месту и продолжал следить за маяком.
История постепенно разошлась по всей стране. Когда о необычном месте узнали за пределами Австралии, сюда потянулись любители мистики и из других стран. Что интересно, бывает, что о проявлениях потусторонней активности одновременно рассказывают сразу несколько человек в составе группы, прибывшей на экскурсию. Что это – самовнушение, желание соответствовать или реальное проявление деятельности призрака?
Отдельные – самые смелые даже могут проверить это на практике, оставшись в комнате смотрителя на ночь. Даже если ночь пройдёт спокойно, без шагов, скрипов и бормотания, отсутствие духа с лихвой компенсирует дивный вид, который открывается с маяка.
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