Неупокоенный смотритель австралийского маяка

Когда на маяк прибыл новый смотритель, то просто не смог работать. Ему казалось, что за спиной кто-то стоит и сверлит тяжёлым взглядом. Конечно, никого на маяке не было и быть не могло. Но вещи перемещались, исчезали, а потом обнаруживались в неожиданных местах. На лестнице раздавались шаги и скрипы. А ещё странным образом исчезал мусор и пыль.