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Неупокоенный смотритель австралийского маяка

Неупокоенный смотритель австралийского маяка

Автор:
31 июля 2023 10:40
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Австралия   Загадка   Хикс-Пойнт   интересно   маяк   мыс Хикс   необычно   смотритель   тайна   турист   
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Самый высокий маяк континента под названием Хикс-Пойнт находится на австралийском мысе Хикс, что на территории парка «Кроаджинголонг». Сейчас это достопримечательность, которая как магнитом притягивает любителей паранормальных явлений из разных стран.

После завершения строительства маяк, как ему и положено, выполнял свои задачи. На должность смотрителя попал человек аккуратный, педантичный и скрупулёзный, который внимательно относился к порядку.

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Но в середине прошлого века маяк перестал светить. Прибывшая на место  комиссия обнаружила идеальный порядок и отсутствие смотрителя. Куда исчез человек – так и осталось загадкой. Предположили, что мужчина  утонул, поскольку ни следов борьбы, ни каких-то других странных признаков на месте не обнаружилось.

Когда на маяк прибыл новый смотритель, то просто не смог работать. Ему казалось, что за спиной кто-то стоит и сверлит тяжёлым взглядом. Конечно, никого на маяке не было и быть не могло. Но вещи перемещались, исчезали, а потом обнаруживались в неожиданных местах. На лестнице раздавались шаги и скрипы. А ещё странным образом исчезал мусор и пыль.

В результате после рассказов сменщика все решили, что прошлый смотритель действительно погиб, но по какой-то причине дух отстался привязан к этому месту и продолжал следить за маяком.

История постепенно разошлась по всей стране. Когда о необычном месте узнали за пределами Австралии, сюда потянулись любители мистики и из других стран. Что интересно, бывает, что о проявлениях потусторонней активности одновременно рассказывают сразу несколько человек в составе группы, прибывшей на экскурсию. Что это – самовнушение, желание соответствовать или реальное проявление деятельности призрака?

Отдельные – самые смелые даже могут проверить это на практике, оставшись в комнате смотрителя на ночь. Даже если ночь пройдёт спокойно, без шагов, скрипов и бормотания, отсутствие духа с лихвой компенсирует дивный вид, который открывается с маяка.

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Метки: Австралия   Загадка   Хикс-Пойнт   интересно   маяк   мыс Хикс   необычно   смотритель   тайна   турист   
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