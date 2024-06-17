Пещера Бакли – нетривиальное убежище практичного вора

Этот парень сбежал из тюрьмы и, как говорят, провёл много лет, скрываясь в этой пещере на побережье.
У разных историй свои герои. Этот интересен своим жизнелюбием и нестандартным способом мышления. Уильям Бакли по официальной версии был осуждён за умышленное получение рулона краденой ткани. Он утверждал, что нёс её для женщины и не знал, что она краденая. Его приговорили к высылке в Австралию и каторге сроком на 14 лет.
На корабле HMS Calcutta он отправился в колонию Сорренто в Салливанс-Бей. Он понял, что пора делать ноги из злополучного поселения, когда в 1803 году узнал о перевозке в каторжное поселение в Тасмании. Что не сулило ничего хорошего. Пробираясь по заливу (Мельбурна не существовало до 1830-х годов), он ухитрился сделать это тихо и избежал поимки.
Затем прибился к племени ватхауронг. Аборигены Австралии приняли его и уважительно называли Диким Белым Человеком. Считается, что в это время он обитал в пещере, расположенной под тем местом, где сейчас находится маяк Пойнт-Лонсдейл на побережье. Сегодня эта прибрежная пещера известна как пещера Бакли.
Спустя 32 года Бакли пришёл в лагерь Джона Бэтмена недалеко от Сент-Леонардса на полуострове Белларин. Татуировка с его инициалами, WB, подтвердила, что это тот самый каторжник, который сбежал в 1803 году и долгое время считался мёртвым.
Бакли получил помилование и в течение двух лет выступал в качестве посредника и переводчика между белыми и аборигенами. Но назначение на непыльную должность и легализации в обществе были омрачены тем фактом, что Уильям чувствовал, что ему не хватает доверия обеих сторон. Разочаровавшись, он отправился в Тасманию, нашёл работу и даже женился. Он умер в 1856 году в возрасте 76 лет. По иронии судьбы человек, прошедший столько жизненных поворотов, умер, банально свалившись со стоящей повозки.
Необыкновенную историю выживания Бакли сегодня вспоминают в классической австралийской поговорке «шанс Бакли», что эквивалентно нашему «шансу на миллион» и свидетельствует о практически невозможном успешном завершении какого-то дела. Но всегда найдётся такой, как Бакли, чтобы опровергнуть правило.
Источник:
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