Пещера Бакли – нетривиальное убежище практичного вора

Бакли получил помилование и в течение двух лет выступал в качестве посредника и переводчика между белыми и аборигенами. Но назначение на непыльную должность и легализации в обществе были омрачены тем фактом, что Уильям чувствовал, что ему не хватает доверия обеих сторон. Разочаровавшись, он отправился в Тасманию, нашёл работу и даже женился. Он умер в 1856 году в возрасте 76 лет. По иронии судьбы человек, прошедший столько жизненных поворотов, умер, банально свалившись со стоящей повозки.